Como en el Royal Garden

Estoy en la barra, limpiando y ordenando el botellero. Comienzo a escuchar un lamento tembloroso que percibo como un susurro:

—Socooorrrohhh, socooorrrohhh, ayuuudaahhh, ayuuudaaahhh...

Para saber de qué se trata me dirijo hacia la puerta del porche, de donde me parece que llega el débil quejido pidiendo auxilio. Al salir me encuentro a Ximo, en una posición entre tirado y sentado en la acera, media espalda apoyada en la pared y la otra media en el vacío que deja la puerta abierta.

—No puedo moverme, necesito que por favor metas la mano en el bolsillo de mi pantalón, cojas la bolsa de las pastillas que encontrarás dentro y que me metas una en la boca.

Y así lo hago. Resulta milagroso, el Ximo anquilosado que he encontrado tirado en el suelo comienza a recuperar la movilidad. Se levanta poco a poco hasta que se pone de pie, tambaleándose, buscando apoyo en mi hombro. Entonces le paso la mano derecha por la cintura y lo acompaño hacia el interior. Cuando ya está sentado en el taburete, asegurando el equilibrio con el codo anclado en la barra del bar, me dice:

—¿Qué, te pones un cubata?

La tarde avanza hasta convertirse en noche. Una enorme luna llena ilumina la terraza del restaurante repleta de clientes. El servicio no está siendo bueno porque estamos desbordados. Es uno de esos días en que los errores brotan como champiñones. Nos dedicamos a intentar apagar fuegos de mesa en mesa.

Una familia, que ha llegado con prisas, ha tenido que esperar un buen rato hasta que ha quedado una mesa libre. Un niño pequeño y muy cansado, que no puede con su alma, sufre las consecuencias de zambullirse en un local a reventar de clientes en día de feria de artesanos en la Mola. El servicio no solamente no es rápido, sino que además se ha producido un malentendido y han tenido que reclamar la pasta para su hijo en varias ocasiones, lo cual, potenciado por el consumo de alcohol, ha hecho aflorar lo peor del carácter del padre, que llega a superar a la camarera que los atiende y la obliga a pedirme ayuda apabullaba por su agresividad.

Desde la barra, hasta llegar a ese fuego, debo hacer varias paradas, y eso que la distancia no es muy larga, pero en cada mesa que hallo en mi camino falta alguna cosa.

—¡Perdona!, ¡oye!, ¡perdona!

Junto con las llamadas de atención suena de vez en cuando una explosión, que no desentona con el follón que estamos viviendo.

—¡Perdona! Sí, mira, ¿podrías traernos unos platos más grandes? Estos que tenemos en la mesa son demasiado pequeños y no caben los espárragos, son más largos que el plato.

—¿Y si pruebas a cortar el espárrago con el cuchillo, por la mitad, en dos trozos? Así seguro que te cabrá en el plato.

Viendo la cara con la que miran madre, hija y padre, entiendo que lo mejor es ir a buscar los platos donde el espárrago no deba ser trinchado antes de que el cliente lo considere oportuno.

Consigo llegar a la mesa del padre violento. Echo un vistazo al grupo y pregunto qué ha sucedido. Rápidamente me contesta un hombre bronceado, con una camisa blanca desabrochada mostrando su pecho plateado, poco pelo en la cabeza engominado hacia atrás, mirada rabiosa y una chuleta de cabrito en la mano.

Comienza a mostrarme su descontento con furia contenida. Le resulta indignante lo que ha ocurrido, el tiempo que ha tardado en llegar el plato para su hijo. Realmente es cuestión de vida o muerte, esta justificado que entre en estado de cólera, y es motivo suficiente para que me advierta que si llega a encontrarse en la calle con la camarera que les ha atendido mejor será que ella cambie de acera y acelere el paso, porque su deseo es darle una paliza. Mete la chuleta en la boca y arrancando un trozo de carne del hueso, masticando al mismo tiempo que continúa emitiendo exabruptos, me hace un medio halago cargado de ira. Me dice que es una lástima que el servicio sea tan malo, porque la comida es excelente. Ante semejante energúmeno opto por dar vaselina y pedir disculpas en innumerables ocasiones, y por supuesto le digo a la camarera que evite acercarse a la mesa, a ver si el descerebrado va a perder el control y dejarse llevar por sus instintos más básicos y violentos.

Cruzo el restaurante hasta llegar a la mesa en la que me están esperando para que les tome nota de los postres. Una vez he llegado me convierto en testigo de las pullas que se meten dos hermanas adolescentes:

—Bah, no sé porque quieres que te compren un sujetador, a ti todavía no te están creciendo las tetas, lo que te pasa es que se te han inflamado los pezones.

De nuevo suena una explosión, y esta vez con más fuerza. Cual perro de Paulov me dirijo hacia el pase tras haber escuchado la campana de la cocina, cuando un petardo me estalla en los pies. Con el pitido en los oídos miro a mi alrededor para entender lo que ha sucedido. Entonces veo una mano asomarse por la puerta lateral que da a la carretera. Allí está Ximo, de nuevo sentado en el suelo. Sostiene una bolsa de plástico llena de petardos en una mano y un mechero en la otra. Borracho como una cuba, haciendo gala de sus raíces valencianas, comparte su amor por la pólvora con nosotros, ocupándose por iniciativa propia de los efectos especiales de la noche.

En la entrada de la terraza la gente se amontona a la espera de que les vayamos llamando según el orden de la lista. Una familia se impacienta. Deciden que les estamos marginando y hasta tal punto llega su desesperación que deciden diseñar una estrategia para ocupar el primer lugar que quede libre, sin dar opción a que nadie pueda hacerlo si no son ellos y sólo ellos. Y llega la oportunidad, una mesa queda despejada tras haber sido recogida por los camareros. La cabeza de familia se hace fuerte tumbándose sobre ella, abrazándola con todo su cuerpo y declarando a grito pelado que ese lugar queda ocupado y que no piensa moverse de allí. Ha conquistado la tierra donde serán atendidos. Pero la conquista no es efectiva, tiene que ceder la mesa a regañadientes y profiriendo insultos a quién le corresponde por orden de llegada. Solicitan el libro de reclamaciones, y descubro su utilidad cuando al poder descargar con tinta su rabia sobre el papel las fieras se amansan, y por fortuna su presencia se desvanece.

En el comedor del interior comienza el concierto. Por si no había bastante confusión la música hace levantarse a los comensales de sus mesas y lanzarse a mover el esqueleto. Como si nos encontrásemos en la inauguración del Royal Garden, en Playtime, la sala se convierte en una pista de obstáculos para los camareros. Desaparece el pasillo para poder llegar hasta la entrada de la barra y la cocina. Sorteamos un niño, saltamos sobre un perro, esquivamos una pareja de entusiastas bailarines emocionados con sus sensuales movimientos, o a un grupo que celebra la amistad coreando con los brazos en alto el estribillo de la canción. Todo se complica para los que estábamos trabajando, pero el caos hace divertirse a los clientes, se crea un ambiente perfecto para disfrutar de la alegría y el descontrol.

Hermann entra en escena con sus dos metros de altura y enorme volumen. Desplazándose con zancadas y pisadas fuertes hace temblar el suelo en cada paso. Luce larga barba, gorro de ganchillo en la coronilla y coleta corta, bermudas deshilachados y estampados con manchas de pintura de toda la luminosa paleta de colores de sus obras, botas de leñador de media caña, gruesos calcetines y camiseta roja con su nombre escrito en la espalda en letras amarillas. Se dirige a gran velocidad desde la entrada hasta la puerta de la cocina, con el brazo derecho levantado y el solomillo que le hemos servido sujeto firmemente con todos los dedos de la mano. Farfulla algo ininteligible, parece que hemos colmado su paciencia y ha decidido lanzar el trozo de carne a la cara del cocinero. Pero resulta que el fallo en esta ocasión no es que la chicha no esté lo suficientemente caliente, esta vez no. Al llegar a la cocina se mete el trozo de animal muerto entre los dientes y tirando fuerte con la mano, lo que hace que la sangre de buey brote del solomillo y tiña su blanca barba, nos comunica su indignación porque el trozo de carne es demasiado grande. Reclama que se lo cortemos en dos trozos y que lo volvamos a calentar. Hoy resulta ser el día en el que los clientes se resisten a utilizar el cuchillo. Antes de salir de nuevo a la terraza pide una botella de vino blanco en la barra. La pesca con un rápido movimiento y se dirige hacia la terraza. Al llegar al lugar donde había estado sentado se deja caer sobre la silla, para aguardar la llegada del solomillo troceado y recalentado. Llega su plato, lo engulle a toda prisa y como si se le hubiese dislocado el cuello su cabeza cae hacia un lado y comienza a roncar.

La noche llega a su fin. A las doce cerramos la cocina y debe terminar la música en directo. Poco a poco el restaurante se va despejando, los clientes fumadores se concentran en el exterior invadiendo el espacio reservado para los vecinos que disfrutan con la tertulia en su mesa de la terraza. Uno de ellos, Dámaso, comienza a sentirse incómodo y decide refugiarse en el interior. Necesita tiempo para levantarse, lo hace con lentitud, con movimientos pausados, pero acaba poniéndose de pie y mantiene el equilibrio con destreza a pesar de la borrachera. Chispa, su compañera, su esponja canina de quejas, se coloca a su lado y lo escolta hasta la barra. Al llegar es capaz de pedir una copa de vino tinto, pero no llega a beber de ella, porque poco a poco se va deslizando a la largo del taburete hasta acabar estirado en el suelo. Entonces estira un brazo y agarra con la mano el reposapiés, manteniendo el resto del cuerpo extendido como si fuese una alfombra de piel de oso, lo que obliga a rodearlo o a saltarlo, algo que a él no le incomoda. Comienza a hablar con un niño que ha hecho buenas migas con la perra, sin que el niño entienda muy bien lo que le está diciendo:

—Las mujeres son máquinas de reñir, no hay quién las entienda. Estoy harto de todos vosotros, me echáis al alcohol.

Un sonido propio de una demolición llama al silencio. El estruendo procedente de la terraza invade todo el local. Salgo para comprobar qué ha pasado y me encuentro a Hermann tirado en el suelo boca abajo. Se ha despertado y se ha levantado bruscamente sorprendiéndose a sí mismo, provocándose la pérdida del equilibrio. Ha caído como si lo hubieran talado, pero como carece de ramas para amortiguar el golpe ha recibido el impacto contra el cemento en toda la cara. El hueco de la cisterna vacía, que se encuentra bajo la terraza, ha amplificado el sonido del impacto. Me acerco para ayudarlo a levantarse, pero rehúsa el auxilio. Se agarra con su enorme mano a la mesa más cercana para erguirse, y cuando lo ha conseguido se lleva las dos manos a la cabeza, colocando una en cada sien. Tarda unos segundos en reaccionar, pero nada más bajar los brazos me dice:

—Todo bien, todo bien —Y abandona la terraza con paso vacilante hacia la moto para retirarse a descansar a su casa.

El resto de los clientes también se van retirando poco a poco, hasta que nos encontramos inmersos en ese placentero estado de anestesia al finalizar el servicio. Por fin llega nuestro momento, la cena del personal, el banquete de las sobras. Dejamos caer nuestros cuerpos exhaustos sobre las sillas que rodean la mesa y compartimos la comida, cerveza, vino y las anécdotas de la noche.