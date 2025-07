Gastronomía de guerra: Bombón helado de cacahuete

Hacer un buen helado requiere técnica, tiempo y, como todo en la cocina, cariño. Eso sí, podemos preparar en casa sucedáneos bien sencillos con los que poner el punto dulce a una comida o una cena. Además, preparando este postre en casa podremos controlar no sólo los sabores sino también el dulzor. Y el tipo de edulcorante. Hay formas de preparar helados más cremosos en casa sin muchas complicaciones, lo veremos en unas semanas, que aún estoy en pruebas con una especie de helado que os va a dejar locos, pero el de hoy no necesita más que tres minutos de preparación, unas horas en el congelador y cinco minutos más después para la cobertura. Para esta receta yo he usado yogur griego sin azúcar, pero podéis usar el yogur natural que más os guste, incluso de soja si sois intolerantes a la lactosa. Lo mismo con el edulcorante (miel, azúcar, stevia, pasta de dátil…) y con la cobertura de chocolate. Yo he empleado uno del 90% de cacao, bien amargo, pero como si queréis usar chocolate con leche, blanco, rosa, dorado… Al gusto. Se podría preparar también, en vez de con pasta de cacahuete, con fruta natural, mermelada, fruta deshidratada… Esto es sólo una base, lo divertido de la cocina es jugar.

Ingredientes (para 4 helados): -2 yogures naturales (0,68€) -2 cucharadas de pasta de cacahuete (0,75€) -2 cucharaditas de miel (0,45€) -1 puñadito de cacahuetes salados (0,55€) -240 gramos de chocolate (2,21€) Precio total: 4,64€ (1,16€ por helado)

Preparación

—En un bol, mezclar los yogures con la miel y, cuando esté bien integrada, agregar la pasta de cacahuete.

—Mezclar todo y probar para comprobar que está al gusto de dulzor.

—En un papel de horno colocado en una bandeja o plato bien llano hacer cuatro montañitas de la mezcla de yogur, dándole forma redonda y procurando que tenga cerca de un dedo de grosor.

—Colocar los palitos de helado asegurándonos de que quedan hasta la mitad del helado, cubrir con otro papel de horno y meter en el congelador unas horas. Mínimo cuatro.

—Cuando el helado esté listo, derretimos el chocolate. Este paso lo podemos hacer al baño maría, que es como mejor se controla que no se queme, pero también en el microondas, en tandas de veinte segundos para controlar.

—Machacamos los cacahuetes, yo los he cogido salados porque me gusta ese contrapunto, y los mezclamos con el chocolate derretido.

—Volvemos a meter los helados en el congelador unos minutos y ¡listos para comer!

El toque gourmet

Usar un yogur de coco para conseguir un puntito exótico.