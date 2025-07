Memoria de la isla: Ibiza y Formentera en 1845

Me llama la atención, del segundo volumen de Historia de Ibiza de Isidoro Macabich, la Relación de la visita practicada en las islas de Ibiza y Formentera, a tenor de la Real Orden de 25 de agosto de 1845, por el Jefe Político de la Provincia, D. Joaquín Maximilano Gibert. Y mi interés aumenta con el oportuno comentario que sobre dicha información hace la catedrática e historiadora Rosa Vallés, que califica su contenido de especial interés para conocer la situación que en el siglo XIX tenían nuestras islas, una información que ha sido poco explotada por los investigadores locales. Me parece motivo suficiente para dedicarle estas rayas, resumir la información que aporta aquella visita y poder así asomarnos a un tiempo que apenas se conoce a pie de calle.

La primera observación del Informe se refiere al enorme retraso que tienen las islas por el abandono que sufren: “En ellas, todo está en la infancia”. Vila, la principal población de la isla, tiene 5.281 habitantes y si exceptuamos las 40 casas de Santa Eulalia y la veintena de San Antonio, el resto de la población –que entre las dos islas suman 21.505 habitantes- viven en casas aisladas y dispersas en el campo. La impresión que le causa a nuestro visitante la ciudad es negativa. Las casas –comenta- son de pésimo gusto y sin sumideros ni letrinas, vierten las inmundicias a las calles que son insalubres e intransitables. Con el problema añadido de que apenas se encuentra un mal albañil para construir cloacas y desagües. La ciudad no tiene alumbrado ni tampoco serenos. El único establecimiento público es una Casa de Beneficencia, donde en tiempos se fabricaban tejidos de algodón y jabón blando. El Consistorio y la cárcel se ubican en el convento de Santo Domingo y escuelas sólo las hay de primeras letras, pero mal atendidas por maestros que no tienen la formación exigible. La Catedral es pequeña, de una sola nave, sin adornos y las otras iglesias de la ciudad son anodinas. La ciudad tiene dos paseos, la Alameda y el Soto, poco frecuentados. También hay un teatro donde se celebra el Carnaval y en el que actúan grupos de aficionados. El puerto es de los mejores del Mediterráneo, pero pierde fondo por el desagüe de las acequias que tienen los huertos inmediatos a la bahía, en la que está la principal industria de la ciudad, el Astillero que cuenta con carpinteros de mucho oficio. La ciudad tiene algunos tejedores de ropas bastas de uso doméstico. Los caminos de la isla están en pésimo estado y la agricultura muy atrasada. En cuanto al comercio, la isla importa lo que no produce, arroz de Valencia, paños de Cataluña y mulas de Mallorca y Menorca. Se exporta leña, carbón, almendras, carrasca y sobre todo sal, hasta catorce mil modines. Marra nuestro informador cuando comenta que la Puerta de la Marina, en la muralla, es del tiempo de los romanos, engañado posiblemente por las dos estatuas que la flanquean y que ya entonces estaban descabezadas, según comenta, porque las testas se habían fundido para hacer cierta moneda, la ‘cinquena’. De la necrópolis no dice nada. Sólo cita unas cuevas, camino del cementerio, en las que se han localizado abundantes restos arqueológicos.

Las islas «se hallan en igual o mayor atraso que el que tenían cuando las armas de Aragón las conquistaron»

El informe habla a renglón seguido de Santa Eulària, San Antonio, San Juan y San José, parroquias de las que hace una sucinta descripción, para acabar con curiosas noticias de Formentera. De su Ayuntamiento dice que lo componen sencillos labradores, dirigidos por un secretario que es también cirujano en San Francisco. También en Formentera, como en Ibiza, dominan las casas dispersas y, por lo mismo, no existe policía urbana ni establecimiento público alguno. La isla carece de escuelas y como la pobreza de los habitantes no permite cargas, no existen arbitrios municipales. Los templos de San Francisco y el Pilar son pequeños y en San Fernando hace las veces de iglesia una casa particular, pues la que había, de las Salinas está cegada por las arenas. Los caminos de la isla son malos, pero –cosa curiosa- mejores que los de Ibiza. La agricultura, muy atrasada, tiene viñas, algarrobos, olivos y aunque abunda el trigo, la escasez de lluvias tiene a las gentes en la miseria. La isla tuvo en tiempos frondosos bosques que en pocos años han desaparecido para proveer de carbón y leña a Ibiza, Argel y algunas plazas costeras peninsulares, un hecho gravísimo que ha dejado sin combustible a la isla, ha provocado que llueva menos y contribuido a que el suelo pierda feracidad. Abunda el ganado cabrío y se hacen muy buenos quesos. La isla tiene un considerable número de tejedores que con estopilla, cáñamo, lino y algodón, confeccionan camisas, calzoncillos y alguna mantelería basta. La isla importa lo que no tiene y coloca en el mercado ibicenco cereales, huevos y gallinas. Existen buenas canteras de piedra sillar, pero las salinas que en tiempos producían tres mil modines de sal al año, ahora sólo producen mil. Están en muy mal estado desde que la tala del bosque que retenía las dunas ha provocado que las arenas avancen y cieguen los estanques. El informe concluye diciendo que Ibiza y Formentera “se hallan en igual o mayor atraso que el que tenían cuando las armas de Aragón las conquistaron”. Se advierte, sin embargo, que “si fuera bien atendida la ferocidad de su territorio, podrían ponerse a una altura de prosperidad mayor que las de Mallorca y Menorca”. Lo que más sorprende y desanima a nuestro informador es que la población viva dispersa y se reúna únicamente los días festivos para ir a misa, situación que explica que la ilustración no pueda llegarles.