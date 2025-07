Memoria de la isla | Con ochenta años he vuelto al parvulario

Con 80 años, he vuelto al parvulario que entre los 2 y los 7 años tuve en La Consolación, el colegio de las agustinas. El por qué de mi visita, no sabría decirlo. ¿Nostalgia? ¿En busca de recuerdos? ¿Para ver si sigue como era? Tal vez para epilogar ‘Las monjas y el Catón Moderno’, uno de mis primeros textos en estos papeles. O porque en la vejez recuperamos la infancia, la inseguridad del niño que fuimos. No sé. La visita al Colegio ha sido extraña porque entonces estaba donde la ciudad perdía su nombre y arrancaban las carreteras de Sant Josep y Sant Antoni. Más allá sólo recuerdo por poniente dos larguísimas hileras de casas coloniales, por arriba en la Vía Romana que lleva hasta la Necrópolis y por abajo en la avenida de España, pasada la fábrica de alcoholes que salían de las algarrobas. En aquellos días estaba en construcción la Iglesia de Santa Cruz en s’Hort del Bisbe, un terreno deprimido que cuando diluviaba se podía cruzar en xalana. El entorno del Colegio es el mismo y no lo es. En el arranque de Joan Xicó que sube a la plazuela del Portal Nou hubo en tiempos pabellones militares y allí, en las fiestas de agosto, se instalaba el Circo Raluy y Lauri. En el arranque de la Vía Púnica hecho de menos la Gallera, pequeño coso de madera con cinco bancadas y un pequeño redondel de tierra apisonada para las aves gladiadoras.

El edificio del colegio ha cambiado poco. Antes tenía un solo piso sobre la planta baja, ahora tiene dos. La que han añadido, de superficie lisa y encalada, desfigura el relieve almohadillado del paramento original, pero eso sí, mantiene el blanco que tenía y sus mismos grandes ventanales, vanos que son más pequeños en la planta nueva donde, supongo, están ahora las dependencias del convento con las celdas de las monjas, lo que da más aulas y más alumnos. La enseñanza en los años 50 la impartían las sores. Sólo la Religión competía a un capellán que celebraba misa y oficios, aunque el rosario de las tardes –siesta incluida- lo pasaba una monja. Me alegra ver la capilla donde estaba, a la izquierda según se entraba al colegio, en el patio porticado con su pozo, hoy cegado, pero rodeado como entonces de tiestos y plantas para las que tenía buena mano sor Gertrudis que conseguía tropicales ‘costillas de Adán’.

Sendero de palmeras

Y se mantiene como era el sendero de palmeras, enanas entonces y ahora crecidas, que conduce desde la cancela de la calle al pie de la escalinta que sube a la discreta terraza balaustrada que da entrada a La Consolación, una guisa de tribuna apta para los discursos y para los retratos de final de curso, el alumno sentado en una mesa, con papel, tintero, pluma en mano y un mapa de España, grande y de hule, a sus espaldas. La puerta del Colegio solía estar cerrada y vigilada por una monja cancerbera que andaba avinagrada por tantísimo tunante y exigía, para darnos entrada, que estiráramos del cordel que activaba en el interior del patio, con agudo tintineo, una campana.

Los niños dejábamos La Consolación con la Primera Comunión, rito iniciático que nos expulsaba de la infancia. Fueron años cargados de recuerdos. Sigue uno. Por recomendación de nuestros padres, debíamos acudir al colegio desde nuestras casas en la Marina por el Parque o por Vara de Rey, siempre por la acera para esquivar las bicicletas y caballerías. En ocasiones no conseguíamos evitar los goterones del riego de algún tiesto en los balcones, mojadura que provocaba la chufla de algunos taxistas que tenían parada en s’Alamera: «El rec us farà creixer, al·lots!». Nuestra venganza, si los taxistas no estaban, era mear las ruedas de sus acharolados taxis. Nuestra procesión matinal hacia el colegio la vigilaba el vecindario que no nos perdía ojo, ¡una lata!, porque cualquier picardía –cantazos a un gorrión, soplarle una ensaimada a Tiparreta en su reparto de ensaimadas o atrapar alguna cucaracha para soltarla en el aula, provocaba el chivatazo a nuestros padres y la consiguiente reprimenda. Aquella indefensión nos hacía coger otro camino, el callejón entre el Central Cinema y la muralla, itinerario fascinante con ratas como conejos y refugio de un mendigo, Toni, paragüero en paro que habitaba un coche desahuciado sin volante ni ruedas. Aquel atajo nos entretenía y si llegábamos tarde al aula, nos pasábamos un buen rato de cara a la pared y con más deberes de caligrafía.

Han pasado tres cuartos de siglo y me veo en el aula. Sentado en el pupitre junto a la ventana que daba a la Gallera, los dedos manchados de tinta y bajo la mirada inquisidora de sor María de la Purificación. Nuestras batas, de batista, de rallas blanquiazules y cuellos ovalados que las modistas llamaban ‘escolares’ eran como el jubón de un pintor, percepción acentuada por los lamparones que sólo eliminaba la lejía Maripol, pero que desleía los colores de la bata. Nunca he sabido por qué aquellos sobretodos escolares tenían los botones en la espalda, razón de que todas las mañanas, por parejas y con la consiguiente algarabía, tuviéramos que abotonarnos los unos a los otros. Para controlar el cisco que se organizaba, nos vigilaba la sor que, a pesar de su atención, no se enteraba de que, premeditadamente, dejábamos algún botón desparejado, otros sin abrochar y batas sin botones. Y es que ‘jugar a botones’ causaba furor y los de las batas eran un auténtico botín. Si la monja descubría nuestra bribonada, por no dirimir entre el ‘yo no he sido’ y ‘yo tampoco’, aplicaba, para no marrar, un salomónico castigo por partida doble. Nosotros soportábamos impasibles las penas delante de la hermana y luego, en el recreo, dirimíamos las diferencias a tortazos.