Memoria de la isla: Rasgos poblacionales en los años cincuenta

Si tuviera que reseñar una singularidad poblacional en la ciudad de los años 50 sería la de las gentes de la mar, patrones, carpinteros de ribera, calafates, marineros de cabotaje , trabajadores de los muelles y, sobre todo, pescadores. En aquellos años la isla era todavía rural y marinera, pero si existía en la ciudad un grupo humano relativamente independiente, cerrado, diferenciado y peculiar, –aunque el pequeño comercio era ya significativo, al tiempo que los obradores y talleres de la Marina iban a la baja-, era el de los pescadores, que incluso en la ocupación del ámbito urbano tenían su propio feudo que olía a mar, la Penya. Los pescadores se significaban incluso en sus rasgos físicos y en su indumentaria. Eran un grupo aparte, con un modus vivendi propio, específico, particular. Tanto era así que el pescador no transitaba por el resto de la Marina. Existía, por así decirlo, escasa permeabilidad entre la Penya y el resto de la ciudad. El pescador no pisaba Vara de Rey y si subía a Dalt Vila era para dejar en es Convent, un exvoto en la capilla del Santo Cristo del Cementerio. Su mundo se circunscribía, en el levante de la ciudad, a la barriada que quedaba entre el puerto y la muralla. Su límite en la Ciudad Baja estaba en su parroquia, Sant Elm, el Mercat Vell y la Peixateria. El poniente de la ciudad, que no dejaba de crecer, a los pescadores no les interesaba para nada. Tenían su propio mundo, que no era pequeño si tenemos en cuenta que, más que en tierra, el pescador tenía su vida en el mar. ¡Cómo han cambiado las cosas! Nadie podía pensar entonces, en los cincuenta, que Dalt Vila acabaría museizada, que la Marina también se vaciaría y caería en un letargo estacional, muerta en invierno, y que el barrio de la Penya perdería su condición marinera y se convertiría, excluida prácticamente del resto de la ciudad, en un gueto que después de tantos años no hemos conseguido recuperar.