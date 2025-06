Gastronomía de guerra: Melón con jamón y vinagreta de quicos

Melón con jamón. Una de las combinaciones perfectas del verano. Seguimos con las recetas fresquitas. Le pido perdón a mi cocina porque hace ya muchos días que no enciendo los fogones ni el horno. Hace demasiado calor. El fuego entra ya en la cocina sin necesidad de encender nada. Así que seguimos con las recetas frescas, en el paladar y en la preparación. Cortar un poco de melón y pinchar los trozos con un poco de jamón, envolver las tajadas con una loncha… Vale, sí, perfecto y sencillo, pero… ¿y si mejoramos ese dúo que no falta en las cartas de los restaurantes?

Os prometo que esta receta no tardaréis más en prepararla que el sencillo melón con jamón de siempre. Y vale mucho la pena, porque está increíble. Sabrosa, crujiente, muy fresquita… Uno de los trucos es dejar el melón ya cortado con sal y pimienta negra mientras cortamos y preparamos los demás ingredientes y la vinagreta, potenciará su sabor. Si no me creéis, probad un trocito antes de lanzaros a montar la ensalada. Si os gusta el picante, añadid un poco de tabasco o siracha a la vinagreta. Por cierto, está tan sumamente buena, que la querréis usar para todo tipo de ensaladas, aderezar tostadas y comérosla, incluso, a cucharadas.

Ingredientes (para 2 raciones): -800 gramos de melón (2,16€) -150 gramos de jamón (3,75€) -80 gramos de queso feta (1,2€) -1 puñadito de quicos (0,31€) -sal y pimienta -1 cucharadita de miel (0,26€) -vinagre de Módena -aceite de oliva (0,45€) Precio: 8,13€ (4,06€ por ración)

Preparación

—Pelar, despepitar y cortar el melón a trocitos pequeños. Yo lo corto en rodajas de un dedo de ancho y lo corto a láminas. Salpimentar, remover para que la sazón llegue a todo y dejar mientras preparamos lo demás.

—Picar el jamón a trocitos. Y desmenuzar el queso.

—Vamos con la vinagreta. Picar bien los quicos en el mortero. Cuando esté ya a trocitos pequeños añadimos el vinagre, pimienta y la miel. Mezclar todo y agregar luego un chorro generoso de aceite. Volver a mezclar.

—Montar la ensalada. Poner una cama de melón, agregar en el centro el jamón, rodear el melón con el queso desmenuzado y aliñar con la vinagreta.

El toque gourmet

Añadir, antes de echar la vinagreta, un puñadito de menta o hierbabuena picada.