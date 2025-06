Gastronomía de guerra: Gazpacho suave de sandía

En esta sección somos muy de la cuchara. De las sopas. De las que calientan el cuerpo y el alma en invierno y de las que refrescan el corazón y las ideas en verano. De estas últimas, por aquí ya han pasado el salmorejo, la crema fría de espárragos y un sabrosísimo gazpacho de cerezas. Hoy, volvemos con el gazpacho. Pero, en esta ocasión, de sandia. Un gazpacho suave y delicado ideal para aquellos que reniegan de la receta tradicional por su intensidad.

El objetivo es notar al máximo el sabor de la sandía, que nada lo enmascare, así que prescindiremos de la cebolla y el pimiento. A la hora de escoger la sandía, mejor que no esté muy madura. Y antes de añadirla a la batidora hay que quitarle las pepitas negras. Si no os gusta el vinagre, tirad de un poquito de zumo de limón. Si no queréis andar pesando, la proporción es que haya el mismo volumen, que no peso, de tomate y sandía. Y un último truco, no echéis agua. La sandía tiene mucha y si se la añadimos nosotros, quedará demasiado aguado. Como tropezones, le va bien todo: huevo picado, jamón, frutos secos, mojama, unas gambitas cocidas… ¡Al gusto!

Ingredientes (para 6 raciones): -1 kilo de tomate maduro (2,33€) -1 ajo (0,12€) -1,5 kilo de sandía (3,43€) -Medio pepino (0,31€) -sal y pimienta -vinagre -aceite de oliva (0,99€) Precio: 7,18€ (1,20€ por ración)

Preparación

—En el vaso de la batidora poned el ajo pelado sin el germen, el pepino pelado y sin las pepitas y los tomates sin el pedúnculo.

—Añadir un chorrito de vinagre o de zumo de limón y batir durante unos minutos, hasta que quede fino.

—Agregar la sandía en trozos y batir de nuevo.

—Añadir sal y pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Batir unos minutos, cinco o seis, para que el aceite emulsione bien.

—Comprobar el punto de sazón y, en el caso de que sea necesario, rectificar, teniendo en cuenta que debe estar un poco más subido de lo que os guste, ya que en frío se rebajará el sabor.

—Servir bien frío con un poco de vinagre de Módena y los toppings que os gusten.

El toque gourmet

Servir con un poquito de menta o albahaca y acompañar con gamba cocida.