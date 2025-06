Memoria de la isla | El cine del obispo

No éramos niños –no queríamos ser niños-, pero aún nos vestían con pantalón corto y cada dos por tres nos repetían la misma canción, «cuando seas mayor…». Estábamos fuera de juego. Nos daba vergüenza seguir con las canicas, las cuatro esquinas, el tres en raya, tirar trompos –baldufes en Ibiza- o saltar a piola. También las chicas de nuestra edad habían dejado de saltar a la comba y cantar «yo soy la viudita / del conde Laurel / que quiero casarme / y no se con quién». Andaban tan perdidas como nosotros. Recuerdo que paseaban en grupo s’Alamera, de arriba abajo y de abajo arriba, ellas por la derecha y nosotros por la izquierda. O al revés. Era un clásico, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Era también el tiempo de los cromos, los tebeos, las bicicletas y las escapadas a la Platja d’en Bossa o Botafoc. Y si era verano, a zambullirnos en s’Arany, el Laguito o el Salt de s’Ase. Y cosa rara, odiábamos los domingos. Por aburridos. Y por ir endomingados y requetepeinados.

Lo cierto es que la Marina, los domingos, con las calles vacías, quedaba como aletargada. Todo estaba cerrado y sin los ruidos de cada día. Era de obligado cumplimiento que oyéramos misa en Sant Elm y aunque subíamos a las galerías superiores que, como las lunetas del Teatro Pereyra, la iglesia tiene junto al techo en los laterales, lugar desde el que veíamos sin ser vistos y que nos evitaba la pejiguera de arrodillarnos y levantarnos no sé cuántas veces, no veíamos el momento de salir escapados. Alguna vez he contado la peripecia que supuso el estricto cumplimiento del precepto dominical. Cuando nuestros padres averiguaron por una vecina meapilas que nos saltábamos la misa, establecieron la argucia de preguntarnos de qué color tenía la casulla el cura. Y era importane acertar, porque pifiarla suponía quedarnos sin cine y sin el estipendio semanal. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Lo que hicimos durante dos o tres meses fue asomarnos a la iglesia, ver el color de la casulla en el introibo ad altare dei y salir espiritados. Hasta que la misma beata –supongo que nos tenía ojeriza- se volvió a chivar y nos fastidió. El P. Alberto se comprometió con nuestros padres a echar un vistazo a las galerías para vernos la testa y, para más inri, nos hacía pasar al acabar la misa por la sacristía donde nos sellaba una estampita, todas de San Luis Gonzaga, a guisa de visado que confirmaba lo que se buscaba, que oyéramos misa como Dios manda. Y ya no nos saltamos ni una misa.

Tiempo muerto

El problema es que, al salir de Sant Elm, el domingo no mejoraba. Hasta la hora de comer nos quedaba un tiempo muerto que quemábamos como podíamos. Los conciertos de la banda de don Victorino en Vara de Rey no nos aburrían menos que la misa, de manera que pasábamos la mañana en los muelles, en el Muro o en una gabarra de la Salinera que, desahuciada, se iba hundiendo en el fango junto al Astillero, un tramo de la carretera de Santa Eulària que era como un pequeño cementerio para las embarcaciones jubiladas. Después de comer, como éramos incapaces de dormir la siesta, leíamos algún tebeo o, en mi caso, subía a la terraza de cas Saboner, el edificio almagre de Campos, para distraerme con el palomar. El domingo sólo mejoraba relativamente cuando llegaba la hora de ir al cine que para nosotros, entre los 10 y los 14 años, era siempre el Salón Ibiza, al que llamábamos El Católico porque era el cine del Obispado, el único que nos ‘echaba’, como se decía entonces, películas autorizadas, toleradas para menores. De los otros cines, el Serra, el Pereyra y el Central Cinema, lo único que podíamos ver, las más de las veces, eran las carteleras.

El Católico estaba donde la ciudad perdía su nombre, en la avenida de España, una vez que se pasaba la ristra de casas La Ebusitana, pero al otro lado de la carretera. Era como una caja de zapatos enorme y desangelada, sin más abertura que un portalón agrisado y unos ventanucos en sus muros laterales, situados tan altos junto al techo que se tenían que abrir o cerrar desde el patio de butacas con unas cuerdas en los intermedios –la sesión era doble- para ventilar el ‘tigre’ de la sala. Cuando entrabas en el cine olía a Zotal y, cuando salías, a pipas y cacahuetes. El único problema del Católico era que sólo proyectaba películas con moralina. Allí vimos 'Los diez mandamientos', 'Ben Hur', 'La túnica sagrada', 'Quo vadis', 'La Señora de Fátima', 'La hermana san Sulpicio', 'Jeromín', 'Molokai', 'Calabuch', 'El pequeño ruiseñor', 'El beso de Judas', 'Fray Escoba', 'El jueves milagro', 'El pescador de coplas', 'Marcelino, pan y vino' y muchas otras que no recuerdo. Tan apologético, ejemplar y edificante adoctrinamiento era del todo inevitable siendo el Católico la voz de su amo, el señor Obispo.

Contrarrestar la maldad

Es evidente que se trataba de contrarrestar la maldad que proyectaban los otros cines con películas como 'Gilda' y 'Lo que el viento se llevó' que se anatematizaban desde los púlpitos parroquiales. Luego he sabido que aquellas proyecciones llegaban tuteladas por un hermano capuchino, Fray Mauricio de Begoña, que en aquellos días era vocal de la Junta de Censura y que en cuestiones de moralidad mandaba mucho. Las películas traían la firma de Pax Films y Magister, S.A., distribuidoras que controlaba la Iglesia. El Católico abría sus puertas a media tarde, supongo que para evitar que la chiquillería no tuviera que volver a casa de noche.

El caso es que, después de pasar por el carrito de chucherías de na Maria del Bisbe, del coix Pujol o del iai Martí, para proveernos de chufas, pirulís o explosivos bazokas, procesionábamos hacia el Católico, chicos y chicas. Y lo maravilloso del caso fue que el cine del Obispo nos facilitó lo que quería evitar. Porque fue precisamente en el Católico donde, coincidiendo chicos y chicas al tuntún en las butacas, protegidos por la oscuridad de la sala, tuvimos nuestros primeros escarceos. ¡Bendito sea el señor Obispo!