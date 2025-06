Memoria de la isla: De aquellos laicos eremitas

Entre los años 50 y 60 del siglo pasado, nuestras islas tuvieron una curiosa galería de personajes que, con sus particulares motivos o ensoñaciones, dejando de lado comodidades, convenciones y vanidades, vivieron recluidos en un laico eremitorio de soledad y silencio que pudo ser un viejo molino, una torre de vigilancia costera o incluso una cueva. Algunos vivieron aquella experiencia por un tiempo, en una guisa de retiro que podía facilitar la reflexión, el ensimismamiento, una creatividad que podía ser o no extraviada, una cierta catarsis, la reconciliación con la naturaleza, con los demás y con su propio yo. También pudo tratarse de cumplir un sencillo anhelo de pasar los días sin horarios y con absoluta libertad. Luego fueron desapareciendo, fuese por ley de vida o porque las circunstancias cambiaron cuando aquellos solitarios rincones fueron colonizados por excursionistas y turistas. Cabe decir que, en algunos casos, aquel aislamiento vino exigido por motivos profesionales. Fue el caso de los torreros, los Técnicos Mecánicos en Señales Marítimas que habitaban los faros, algunos en pequeños islotes. Pero también desparecieron al automatizarse las linternas.

En Formentera conocí al último guardián del faro de la Mola, Javier Pérez de Arévalo, doctor en Historia, licenciado en Filosofía, máster en Bioética, personaje singular que parecía salido de una novela de Conrad o Defoe. La mirada incisiva, el pelo alborotado y bíblica la barba, uno no sabía si de lobo de mar o de sabio en física quántica. Era músico, era poeta y escribía relatos fascinantes que me dejó leer. Nos dejó una crónica impagable de ‘El far de Formentera’, con su dilatada historia desde 1860 a 1971, la relación de quienes allí habitaron y las preciosas anotaciones de los fareros, una guisa de diarios que mezclaban sus memorias y cartas con los detalles de cada día que en ocasiones hablaban de temporales, avistamientos y también naufragios. Javier lloró cuando lo trasladaron al faro de Portopí, que hoy es museo. Días después, me escribió una carta desconsolada: «A quien hemos vivido allí, en el acantilado, en el poniente extremo de Formentera, la piedra nos ha marcado como el hierro a las reses. Su recuerdo me ahoga». En un lateral de la carta, copió un verso de Alberti: «El mar. ¡Sólo la mar! ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad?».

También recuerdo en can Joan des Coll, en Sant Rafel de Forcà, a Vicent Bonet, pastor que era feliz en la guarda de sus ovejas, hasta que, a un tiro de piedra de su casa, una ruidosa discoteca le arruinó la vida. Y del retiro alucinado del Padre Palau, de sus visiones y arrebatos en una cueva del telúrico Vedrá, supe por sus diarios y meditaciones, papeles que me proporcionaron las monjas del convento des Cubells. Y en mis últimos años de bachiller, cuando nos escapábamos en bicicleta de la ciudad, conocí a Joan de sa Torre, apergaminado y curtido de sal. Tras su exilio argelino, se instaló en la talaia de ses Portes cuando la platja de Mitjorn estaba aún deshabitada. Salía a pescar con un pequeño llaüt y en un bar-colmado que había en la Canal cambiaba sus pescados por lentejas, garbanzos, sal, azúcar y café. En la torre tenía una cuerda de la que colgaba sobrasadas y en los extremos del cordaje había colocado unas arandelas de hojalata, como las que utilizaban los barcos en sus maromas de amarre, para que las ratas de los muelles no alcanzaran las cubiertas.. Las sobrasadas quedaban a salvo. Y por cierto, también la Torre des Savinar, a la que Blasco Ibáñez mal llamó Torre del Pirata en ‘Los muertos mandan’, estuvo habitada. Allí vivió una extranjera que nos llamaba la atención a los seminaristas que pasábamos en es Cubells los preceptivos ‘Ejercicios Espirituales’. La extranjera venía al pueblo con un enorme capacho a buscar provisiones y recuerdo que nos sorprendía su andar con grandes zancadas, que calzara botas y vistiera unos extraños pantalones abombachados. Se comentaba que llevaba pistola. La curiosidad nos tentó y un día, mientras ella estaba en el pueblo, tres seminaristas fuimos a la Torre y conseguimos entrar. En la primera planta había un caballete con el esbozo de una marina, pero lo que nos sorprendió fue un librote enorme con título en inglés, ‘The Egyptian Book of the Dead’. Sus páginas eran de papel grueso y tenía unas preciosas láminas a color con signos jeroglíficos. Era el ‘Libro de los muertos’ de los egipcios. Tanto nos entusiasmo, que lo hubiéramos robado de no tener que pasar cuentas en el confesionario y devolverlo.

Baldon y los libros

Tiempo después, resultó que don Toni Costa, mossènyer d’Albarca, tenía noticias de aquella extranjera. Sabía de su estancia en la Torre y nos contó que había sido amiga de Evelyn Herbert, hija de lord Carnavon, el descubridor de la tumba de Tutankhamon, por lo que no le extrañaba su afición a la egiptología y que tuviera aquel libro.

Otro eremita, esta vez urbano, fue Robert L. Baldon, del que ya he hablado en estos papeles. Era americano, de Toronto. En su casa de San Ferran, (Formentera), junto a la Fonda Pepe, recogía todos los libros que tras las vacaciones abandonaban los turistas. Con ellos creó una especie de librería de viejo, la ‘Librería Internacional’. Tenía cientos de novelas en todos los idiomas imaginables. Reservado y poco hablador, Robert tenía un aire enigmático, pero cuando lo conocías, era amable y demostraba una educación exquisita. También en Formentera, en la Mola, conocí a Gabrielet, maravilloso pintor y ceramista. Vivía feliz, rodeado de palomas y una cabra. Gabrielet personificaba el Mediterráneo. Me dijeron que se había fabricado unas gafas de nadar con la goma de caucho de una rueda de camión. Tenía fama de buen nadador y en su casita tenía unas nacras enormes, caracolas y estrellas de mar. Dibujaba para sus cerámicas pulpos, sirenas y monstruos marinos.

Y otro insólito Robinson fue es iai Marçà, payés que vivió muchos años en una cuerva de es Canaret, en Xarracó. Y singular fue también la aventura de los fareros de sa Conillera, de los que tuve noticias a través de su familia. Cuando ahora recuerdo aquellos singulares personajes, laicos eremitas, me doy cuenta de cómo y a qué endiablada velocidad ha cambiado la isla y ha cambiado la vida.