Gastronomía de guerra: Dúo de patés de mar

Llega el verano, el calor y lo que apetece comer son cosas fresquitas y que impliquen cero complicaciones. Y esta receta no tienen ninguna. Basta con tener una despensa más o menos bien provista, con lo básico, vaya, y listo. ¿Quién no tiene unos botes de legumbres y alguna lata de conserva de pescado? No creo que haya ninguna casa en este país que no tenga las dos cosas. Pues sólo con eso se pueden preparar unos patés muy resultones. Para nosotros o para solventar la papeleta cuando alguien se presenta en casa a la hora del vermut o de la cena y no teníamos nada preparado. Se tardan cinco minutos. Y el resultado es espectacular. Y se tardan cinco porque últimamente conseguir vaciar los botes de legumbres es complicado. Si no, serían tres.

Muchas veces estos patés (o falsos patés, que no se me enfaden los puristas) se hacen con queso crema, yo los preparo con legumbres. Es mucho más económico, más saludable y sacia más. Además, así los pueden consumir los intolerantes a los lácteos. Sin problema. Yo he usado judía blanca, pero se pueden emplear garbanzos o lentejas. Y lo mismo con las conservas de pescado. Cuanto más sabor tengan, más intenso quedará el paté, pero se puede preparar incluso con atún solo. Los amantes del picante, que añadan a la mezcla tabasco o un citró.

Ingredientes (para 4 raciones): -550 gramos de judías blancas cocidas (1,05€) -2 ajos (0,2€) -2 latas de atún al natural de 80 gramos (2,3€) -1 lata de sardinas en aceite (1,15€) -1 lata de mejillones en escabeche (1,65€) -sal y pimienta -tostadas de pan (0,99€) Precio: 7,34€ (1,84€ por ración)

Las sardinas, con todos los ingredientes antes de batirlos / M. T.

Preparación

—Colar y pasar por agua fría las judías blancas y poner la mitad en un bol y la otra mitad, en otro.

—Agregar un diente de ajo a cada uno de los recipientes. Y lo mismo con el atún, que debe estar muy escurrido.

—Añadir ahora los mejillones a uno de los cuencos, con una cucharada del líquido, y las sardinillas al otro, también con una cucharada del aceite. Reservar el líquido que queda en las latas, por si acaso.

—Salpimentar y triturar con la batidora hasta conseguir la consistencia de un paté. Si queda demasiado mazacote, agregar de poco en poco el líquido que habíamos reservado. Seguramente con los mejillones no hará falta, pero con las sardinas es posible que sí.

—Comprobar el punto de sal y picante, colocar en unas tarrinas y reservar en la nevera hasta el momento de servir con unas tortadas o unos picos o cualquier galleta salada.

El toque gourmet

Queda muy rico si a la mezcla se le añade cebolla caramelizada.