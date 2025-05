Les Pitiüses: Deffontaines, Vilà Valentí i altres geògrafs

Hi ha multitud d’obres de conjunt que tenen capítols ben interessants relacionats amb la Geografia, aquesta ciència de l’espai. Cal apuntar noms com Vargas Ponce, l’arxiduc Lluís Salvador, Fajarnés Tur, Jean Bisson, George Foster, Vicenç M. Roselló Verger, Barceló Pons, entre molts altres. Però per damunt de tots destaca la figura de Joan Vilà Valentí, que des de molt jove s’interessà per les Pitiüses. Dels deixebles de Joan Vilà sobresurt Rosa Vallès Costa que també ha fet escola, amb estudis ben complets i amb una colla de deixebles que continuen la seua labor. He d’apuntar també, entre tots aquestos, l’equip de geografia que han col·laborat en l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, que encapçala Josep A. Prats Serra.

Pierre Deffontaines

Però avui ens hem de detenir en un geògraf francès, Pierre Deffontaines, que fa 75 anys que començà a interessar-se per la realitat de les Pitiüses. Deffontaines havia nascut a Llemotges, Llemosí, el 1894. Es doctorà a la universitat de la Sorbona el 1932. Allí tengué mestres de geografia com Jean Brunhes o Albert Demangeion. Fundà i dirigí departaments universitaris de geografia a Lille, Sao Paulo, Rio de Janeiro i al Quebec. Fou destacat membre actiu del catolicisme social francès, cosa que li causà alguna dificultat en els àmbits universitaris. De 1939 a 1964 dirigí l’Institut Français de Barcelona, on desenvolupà una intensa activitat i on fomentà els estudis geogràfics. Cal apuntar la labor que portà a terme en aquells obscurs anys de l’Espanya franquista; l’Institut Francès era un oasi on donar a conèixer la cultura francesa i la democràcia. Pel seu origen, Deffontaines coneixia la llengua occitana, cosa que facilità la seua integració en el món cultural català. Fou professor de la Universitat de Barcelona (1966) i membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans. Morí a París el 1978.

La visita de 1949

Pierre Deffontaines visitava per primera vegada Eivissa el desembre de 1949, per passar les vacacions de Nadal; venia acompanyat de la seua família i del doctor Joan Vilà Valentí. Vilà coneixia les Pitiüses des de 1946 i des de llavors en quedà molt unit.

L’interès de Deffontaines per la nostra illa va despertar-se quan va presenciar l’actuació que un grup de ball folklòric d’Ibiza realitzà a Barcelona el novembre de 1949 en uns actes que es titularen ‘Homenatge de Barcelona a Eivissa’ i que tengué gran ressò. Foren unes jornades d’agermanament entre els ajuntaments de Barcelona i d’Eivissa; Cèsar Puget Riquer, alcalde d’Ibiza, presidia l’ambaixada eivissenca que es desplaça a Barcelona. Els eivissencs foren rebuts a l’Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Barcelona. Pel que fa a la part acadèmica, es planificaren tres conferències: una d’història d’Ibiza, una de geografia i l’última, de literatura. Els oradors havien de ser Isidor Macabich, Manuel Sorà i Marià Villangómez. Macabich no acudí a la cita a causa d’una malaltia; Villangómez pronuncià la seua conferència a la seu del Foment de les Arts Decoratives (FAD) i Sorà parlà de geografia a l’Ateneu Barcelonès. Cal pensar que a aquesta conferència hi assistí Deffontaines i allí nasqué l’amistat entre els dos. No hem d’oblidar que Manuel Sorà havia estat ajudant del geògraf Manuel de Terán Álvarez, durant la seua estada a Madrid, una vegada que acabà els estudis de Filosofia i Lletres.

La curiositat va fer que volgués conèixer de primera mà la nostra illa. Això de la fascinació que va sentir pel folklore eivissenc, és tal vegada una visió romàntica, ja que un geògraf del seu pes segur que tenia interès per conèixer les Pitiusas.

Conferències a Ebusus

Era costum d’Ebusus organitzar aleshores conferències aprofitant la visita a Ibiza d’algun personatge, bé per pronunciar una conferència, fer un recital de poesia, concert de música, o bé oferir-li els seus salons per exposar l’obra pictòrica.

El dia 4 de gener de 1950 pronunciaven sengles conferències a la Societat Cultural i Artística Ebusus Pierre Deffontaines i Joan Vilà Valentí, aquest últim, de l’Institut de Geografia Elcano. La presentació la va fer Manuel Sorà. Deffontaines impartí la conferència ‘Canadà: la lluita contra l’hivern del gran Nord’, que acompanyà amb la projecció de diverses diapositives. D’aquesta conferència en podem saber algun tret ja que la pronuncià a diverses poblacions de Catalunya i s’han trobat diverses ressenyes. Deia que el Canadà es pot resumir en una frase: viure al Canadà es estar en constant lluita contra un fred atroç, que dura sis mesos i paralitza completament l’agricultura. Explicava que, en contrast amb el dur hivern, l’estiu destaca per temperatures molt elevades.

La part final de la conferència la dedicà a la ràpida industrialització del Canadà. Aleshores, hi havia la major fàbrica d’alumini del món, que donava feina a uns 30.000 obrers. També anunciava les riqueses minerals i forestals del territori.

El geògraf Joan Vilà Valentí, que el 1950 pronuncià una conferència sobre la formació geològica d’Eivissa a Ebusus, acompanyat de Pierre Deffontaines / Bartomeu Barceló Pons

Va concloure dient que els canadencs eren de caràcter llatí , amb fortes influències franceses i amb moltes afinitats amb nosaltres, els mediterranis, i molt distants del caràcter dels habitants dels Estats Units, cosa que ressaltava que hi hagués un poble afí amb els països llatins, a un lloc tan llunyà.

Aquest interès pel Canadà ve de la visita que hi havia realitzat el 1948, on havia fundat l’Institut de Geografia de la Universitat de Québec. Tot seguit organitzà un cicle de conferències a l’Institut Francès de Barcelona, que tenien com a tema central el Canadà.

La conferència de Joan Vilà Valentí

Vilà pronuncià una conferència sobre el procés geològic de les illes Pitiüses, que titulà ‘L’origen i la formació de l’illa d’Ibiza’. En la presentació, Sorà anunciava que el conferenciant acabava de publicar a la revista Estudios Geogràficos, que editava l’Institut de Geografia Elcano, un treball sobre geografia humana de Formentera. Era la feina de recerca que havia fet a Formentera entre els anys 1947 i 1948. Aquest treball es publicà de nou per l’Ajuntament de Formentera el 1985: ‘Formentera. Estudi de Geografia humana’.

Vilà i Deffontaines es conegueren el 1946 a un curs de geografia celebrat a Jaca (Pirineu aragonès), on també hi assistí Lluís Solé Sabaris. Vilà també fou professor de l’Institut Francès de Barcelona. En aquells moments, Vilà era col·laborador de l’Institut de Geografia Juan Sebastián Elcano, adscrit al Consell Superior d’Investigacions Científiques, que dirigia Solé i també hi era Salvador Llobet i Reverter. Aleshores començava una intensa relació amb les Pitiüses que ha donat alguns dels millors treballs sobre la geografia d’aquestes illes.

Pocs dies després de la visita, el plenari de l’Ajuntament d’Eivissa rebia una comunicació de la delegació de Barcelona del Consell Superior d’Investigacions Científiques d’agraïment per les atencions que s’havien donat a Deffontaines i Joan Vilà Valentí.

Llibre de Joan Vilà Valentí. / / D.I.

Treballs de Deffontaines sobre les Pitiüses

En el Congrés de la Unió Internacional Geogràfica, que celebrà el seu XVII Congrés a Washington, el 1952, Deffontaines va presentar una comunicació que portava el títol: ‘Eivissa, la Plus Petite des Iles Baléares: Les Hommes et Leurs Travaux’ (Eivissa, la més petita de les illes Balears: els hòmens i llurs treballs).

Començava la comunicació amb una explicació de la diferència entre les illes Balears; Eivissa era més semblant a Mallorca que no Menorca. Les majors altituds, com a Mallorca, són al vessant nord de l’illa, amb els 475 metres de la Talaia; cosa que la protegeix dels vents. És Eivissa la més seca de les Balears amb uns 400 mm de pluja anuals, davant dels 750 de Menorca. El relleu permet la presència de valls, protegits per les muntanyes. Per contra, Formentera, tota plana presenta un paisatge força sec. A la vegetació d’Eivissa predominen el pi i la savina; aquesta abundància permet una certa explotació forestal.

Vilà pronuncià una conferència sobre el procés geològic de les illes Pitiüses

La població es troba molt repartida, amb uns 40.000 habitants, cosa que dona uns 65 habitants per quilòmetre, mentre que a Formentera són únicament uns 40. Per contra, Mallorca i Menorca tenen uns 100 habitants per quilòmetre quadrat. Els eivissencs mantenen una població dispersa a pesar de ser un territori mediterrani dels més exposats als perills de la mar. Per protegir-se tenen les esglésies fortificades, dotades de grans cisternes i freqüentment sitges subterrànies per guardar el gra; aquí l’església té també una funció de defensa.

Parla després dels primers pobladors i de la riquesa d’hipogeus d’època cartaginesa que té l’illa i de les restes d’aquestos enterraments que es conserven al Museu d’Eivissa.

Portada dels resums de les ponències del 17è Congrés Internacional de Geografia, 1952, on Deffontaines va publicar el seu treball sobre Eivissa.

La finca eivissenca és el centre d’una explotació agrícola complexa, amb una petita zona de regadiu, al fons de les valls, per a la producció de verdures; camps amb cultiu de cereals: ordi, blat, faves, mongetes... i oliveres, ametllers, garrovers i tota classe de figueres, sostengudes per estalons que li donen un aspecte especial. La figuera té una funció important en l’alimentació, tant dels animals com els porcs com per a les persones: pa de figa, xereques, figues seques obertes i perfumades amb frígola. També apunta la importància de la vinya, generalment emparralades dels arbres. Parla també de terçar el camp amb la rotació de cultius, que s’aprofita per pasturar el bestiar. La manera de femar els camps amb formigons. Els treballs forestals. La pesca com a complement del treball de la terra i com a alimentació; diu que tots els pageses saben construir-se les seues pròpies embarcacions.

La mar dona també treball i diners als eivissencs. Al sud de l’illa es troben unes salines naturals, importants des de l’edat mitjana, comerç monopolitzat pels genovesos i raguseus, per proveir els països a la vora del Danubi. Posteriorment s’ha emprat per salar bacallà, cosa que va fer que noruecs, holandesos i islandesos comprassin la sal eivissenca. A hores d’ara, es produeixen unes 70.000 tones, molt inferior al que produïen antigament.

Finalment parla de l’emigració dels eivissencs ja que la navegació, el contraban i la construcció naval, molt important anteriorment, avui en decadència, du els eivissencs a emigrar, bé temporalment bé definitivament; bé com a mariners, pescadors o recol·lectors d’esponges a Cuba o com a pagesos.

En el mateix congrés, Deffontaines presentà una altra comunicació sobre el tipus de poblament rural al Canadà francòfon.

Altres treballs

El 1954 Deffontaines publicà a Aix-en-Provence un treball que duia el títol de ‘L’habitation rurale aux Baléares’, que dos anys més tard va aparèixer al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma.

Deffontaines, juntament amb Marcel Durliat, publicà la seua obra cabdal de temàtica baleàrica: ‘L’Espagne de l’Est, Catalogne, Baléares, Levant’, que és una descripció de Catalunya, València i Balears, acompanyades de magnífics croquis, com acostumava fer aquest geògraf que tenia esperit d’artista. El llibre fa una descripció d’aquesta regió llevantina i pel que fa a la de les nostres illes va acompanyada per un important nombre de fotografies. Deffontaines s’encarregà de la part geogràfica, econòmica i artística de l’obra. El seu company d’estudis geogràfics, Pau Vila, el definia com a «geògraf tocat d’artista». Deffontaines publicà altres treballs relacionats amb les nostres illes, com el capítol ‘Illes Balears’ a ‘Geografia d’Espanya i Portugal’ (1967) i ‘La Mediterrània catalana’ (1975).

I aquí cal apuntar que Marcel Durliat, hispanista i historiador, té algunes obres dedicades a les Balears, com ‘L’art dans le royaume de Majorque’ (1962), que té diverses referències a la catedral d’Eivissa.

Deffontaines i l’Aliança Francesa d’Eivissa

De manera indirecta, també Deffontaines va tenir relació amb la fundació de l’Aliança Francesa d’Eivissa. L’Aliança és una obra personal de René Vuibert, però abans d’establir-se aquest personatge a Ibiza, va passar per Barcelona i Mallorca. A la ciutat comtal entrà en contacte amb el director de l’Institut Francès. Deffontaines li oferí una beca per recórrer la geografia hispana i practicar la pintura del natural. Fou el gener de 1952 i fruit d’aquesta beca fou l’exposició que realitzà el juny de 1953, a l’Institut Francès, amb les pintures realitzades. Alguns d’aquestos quadres ja els havia exposat Vuibert l’agost de 1952 al XIV Saló d’Art d’Ebusus, que amb motiu de les festes patronals organitzava Ebusus. Les tres obres que exposà duien els títols de: ‘Platja de València’, ‘Drassana’ i ‘Carrer d’Antequera’. Deffontaines i Vuibert mantingueren el contacte al llarga de la seua vida.

També George M. Foster visita Eivissa el 1950

Un altre geògraf que visità Eivissa, també el 1950, l’agost, fou George M. Foster, que va venir per conèixer les feixes del Prat de Vila, treball que va publicar el 1952 amb el títol ‘The feixes of Ibiza’ a la revista Geographical Review, de Nova York i que després es publicà a diversos llocs d’Espanya. Però això és tema per un altre dia.