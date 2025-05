Memoria de la isla: De los remedios payeses

La resistencia de nuestros galenos está cambiando por los efectos nocivos y las contraindicaciones de cualquier medicamento de laboratorio que si te soluciona un problema, te crea otro. No es raro que, en algunos casos, el remedio sea peor que la enfermedad. Tal vez por eso no me sorprende –y disculpen si personalizo- que en mi última visita al cardiólogo, para limitar el daño muscular que provocan las estatinas a quienes las tomamos para controlar el colesterol, me rebajara su dosis, me recetara arroz rojo y, para la hipertensión, limonada en ayunas.

Incluso los animales saben a qué plantas tienen que acudir para purgarse o conseguir minerales y qué otras son perjudiciales. Llama la atención, por ejemplo, que las locas y omnívoras cabras ni tan siquiera se acerquen a la engañosa adelfa, nuestro precioso baladre, en cuyas ramas también los pájaros evitan posarse. Tampoco las caballerías se atreven a hincarle el diente. Hoy sabemos que es una de las plantas más tóxicas que se conocen y que ingerir sus hojas produce vómitos, mudez, arritmias y parada cardíaca.

Apaños payeses

Esta parrafada viene a cuento porque estas rayas van de los remedios que en sus arrechuchos han utilizado nuestros payeses, apaños que en otros tiempos y dado el aislamiento de las casas, eran de gran ayuda. En cualquier caso, conviene separar el trigo de la paja, las recomendaciones que vienen de creencias y supersticiones de aquellos otros remedios que el sentido común y la práctica secular de ‘ensayo-error’ ha demostrado eficacia. Dicho esto, recojo lo que sigue de una libreta que guardo como un tesoro familiar. El año que viví en Sant Joan, -fue, creo, en 1956-, hizo frío, nevó y me salieron sabañones en las manos y en las orejas que me picaban de una manera endemoniada. Suerte tuve del remedio que es iai Martí, el sanador del pueblo, le pasó a mi padre, banys d’aigua calenta amb vinagre i sal. Me salvaron la vida.

Es iai Martí sabía de esguinces, roturas y torceduras, pero también tenía un divertido recetario de infusiones, cataplasmas, friegas y ungüentos que a mi padre le divertían y copió en una libreta, sobre todo, medio en broma medio en serio, los que le parecían más chungones y disparatados. Aquella libreta tuvo después continuidad en lo que, en can Fontassa, la majora le fue contando a mi madre que los añadió a la libreta. Yo mismo he vuelto a ella con nuevas anotaciones, algunas copiadas del ‘Dioscórides renovado’ de Pío Font Quer (1961), obra monumental que amplia lo que ya venía en ‘Materia médica’ de Pedanio Dioscórides Anarzabeo, galeno, botánico y famarcólogo de la Grecia romana (s.I dC). Dominan, sin embargo, los consejos recogidos en el medio rural –no sólo en Ibiza, también en la Segarra y el Ripollés catalán- que trato de mantener en ibicenco y catalán, tal como me los dieron.

Los remedios de can Fontassa

«Per la tosferina, convé olorar terra acabada de llaurar i ensumar fum de carbó. Per l’urticària, fregar la pell amb pixat. Per llevar pics i estelles, posar-hi damunt una mosca d’ase ben aixafada. Per ulls de poll, calar-hi merda de gallina molla. Perquè no caiguin es cabells, fer cendra de braser, pastar-la amb oli i empastifar-se’n els cabells vuit dies seguits. Per l’asma, menjar crus caragols bobers. Pels atacs de mal caure [así llamaban en can Fontassa la epilepsia], posar tres creus fetes amb tanys de ruda davall del coixí, les anques i els peus del malalt, passant així tota una nit. Per les berrugues, posar-hi damunt llet de figa de cristià i fer una creu damunt la berruga amb un brot de mata. Pels cops i les torcedures, fregues amb aiguardent de tabac de pota i emplastes d’argila. Per les cremades, posar tel de calç pagesa damunt la zona afectada. Pels cucs, menjar-se un all cru en dejú que hagi estat a sol i serena set dies, i dur cinq dies penjat pel coll un collaret fet d’alls enfilats. Per estroncar la sang, aplicar teranyines damunt la ferida i sutge de xemeneia. La febre fuig si tallam les ungles de les mans i els peus al malalt, les torram amb pa i les donam a menjar a un ca. Per llevar grans, posar-hi damunt un emplastre de merda de colom. Pels rodadits, fer un forat a un ou cru i posar-hi el dit dins. Pels mals de cap, posar tallades de patata fermades als polsos fins que la patata es torna negra. Pel mal de ventre convé tenir d’antuvi un preparat fet el dia de Sant Joan amb herba lluïsa, un litre de aiguardent de pota, una cullerada de sucre i mitja llimona, deixant-lo reposar tot un any, beuratge que es pren a cullerades. Pel mal de queixal, glopejar aigua de fulles de mata o posar un trosset de fulla de tabac de pota damunt el queixal. Pel mal d’orella, aplicar un cotó banyat d’oli de ratolí de camp. Per les morenes, posar el cul en remull dins l’aigua de l’abeurada de les vaques. Per desferrar les paparres, banyar-les amb lleixiu. Pels pics d’abella, fer un tallet, xuclar la sang enverinada i posar-hi un emplastre de fang amb oli. Pel reuma, fregues amb ortigues. Pel singlot, tirar per sorpresa un raig d’aigua freda a l’esquena de l’afectat. I per les rampes, fer-hi una creu damunt, mentre es diu ‘rampa, rampa, Deu t’escampa, Déu te veu, ferem una creu’».

A partir de aquí, que cada cual tome el remedio que convenga, pero que no me pida cuentas.