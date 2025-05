El misterioso incendio del mejor barco construido en Sant Antoni

Tras el incendio y hundimiento del ‘Villa de San Antonio’ se organizaron algunas colectas para ayudar especialmente a los seis tripulantes del pailebote, que se habían quedado hasta sin ropa. La sociedad La Marinería puso en marcha una entre los ciudadanos de Eivissa y se propuso hacer un partido de fútbol benéfico.

El choque enfrentaría al F. C. Ibicenco y el C. D. Ibiza, rivales acérrimos. «Es indispensable, pues, que reine la armonía entre los amantes del noble deporte. Bien que reine el entusiasmo propio de toda lucha o pugilato, pero de eso a degenerar en odio o animadversión media un abismo. Aprovechen nuestros amateurs esta ocasión que la adversidad les brinda para realizar una obra tan benéfica y olviden todo resentimiento, impropio de jóvenes cultos y por consiguiente amantes de la paz y la fraternidad», advertía Diario de Ibiza en su edición del 1 de mayo de 1925. El Ibicenco se apresuró a aceptar el reto al día siguiente, pero ningún diario de la época informó de si el encuentro llegó o no a celebrarse.