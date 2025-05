Memoria de la isla: Folclore, imaginario y mitología

Cuando el 2018 se publicó ‘Ball pagès. Origens’, espléndido y exhaustivo trabajo de Miquel Mayordomo y Antoni Manonelles sobre la procedencia de nuestro folclore, quedé desconcertado y pensé dedicarle unas rayas en estos papeles, pero me pareció temerario meterme en un jardín sin las necesarias nociones de jardinería. El caso es que vuelvo a leerlo y como mi perplejidad se repite, comparto aquí mi opinión. Conste que tengo a los autores del trabajo que comento –poco importa que no sean historiadores- por expertos en la materia y que soy consciente de que puedo puedo recibir una tunda de palos por lo que aquí digo, pero tanto da.

Considero de especial interés su trabajo y, más aún, estoy con ellos en que nos pasamos tres pueblos al ver el origen del ball pagès en fenicios, púnicos y árabes. Puede, sí, que nos dejemos llevar sin los necesarios argumentos por una visión subjetiva, romántica y emotiva que se luego se ha popularizado; pero dicho esto, me parece igualmente exagerado y chocante buscar relaciones del folclore pitiüso con el Cáucaso, Alemania, Irlanda, Noruega, Argentina, México, Brasil, Panamá y la Divina Comedia. Solo falta relacionarlo con los indios arapahoes.

Necesitamos que la investigación sobre nuestro folclore sea exhaustiva, fiable y basada en criterios científicos, pero la cuestión está en qué criterios se aplican, cómo se aplican y en si no hay otros criterios a considerar. Porque el llamado método comparativo, con función eurística, va encaminado a la generación de teorías e hipótesis, no de tesis. Y lo que tenemos en el estudio de marras es una conclusión apodíctica, taxativa y supuestamente irrefutable: «El que actualment coneixem com a ball pagès fou introduït a Ibiza en un temps relativament molt proper al moment de la conquista catalana». Una conclusión categórica, excesiva y cuestionable, que no puede dar el tema por cerrado. Sigue abierto y con no pocos interrogantes que no tienen respuesta.

Tampoco entiendo el comentario casi despreciativo que se hace de quienes han dado interpretaciones distintas. Es evidente que se han hecho proyecciones emotivas sobre el tema en Macabich, Manuel Sorá y otros, pero tengo en mente estudios sobre indumentaria, bailes, instrumentos, joyería ibicenca y tonadas de nuestras flautas, tambores, castanyoles y xirimies, que nos remiten a huellas muy anteriores a la presencia en nuestras islas de los catalanes. Opiniones en la dirección que comento las tenemos, por ejemplo, en Ortíz Echagüe, al hablar de la indumentaria: «El traje popular de las mujeres ibicencas aparece como ejemplo de una natural transformación que permite reconocer sus orígenes en la vestimenta de algunas terracotas púnicas de los siglo III-II a.C., halladas en la isla». Y no digo que Echagüe acierte, pero me temo que tampoco acierta en todo ‘Ball pagès. Origens’, temerario en su contundencia y carente de la mesura, ponderación y prudencia que el tema exige, además de hacerle, sin querer, un flaco favor a nuestro folclore.

Aislamiento minimizado

Lo cierto es que nuestro folklore genera dudas que siguen sin tener respuesta. El aislamiento de las islas se minimiza, siendo que ha jugado un papel determinante en los habitantes de la isla, manteniendo en su cultura endemismos de todo tipo. Negar tal hecho es de ciegos. Y de la misma manera que con la llegada de los catalanes se impone la lengua y la indumentaria, otros aspectos de la idiosincrasia insular poco tienen que ver con lo catalán si no se fuerzan las cosas. A guisa de ejemplo, se habla de ciertas semejanzas de nuestros bailes con los de un pueblo concreto, Capdevanol (Ripollés catalán), un rincón en el que paso parte de las vacaciones desde hace casi 40 años y, la verdad, no veo los parecidos que se apuntan ni por asomo. Localizar semblanzas con calzador, como se hace, no confirma parentesco folclórico alguno y de científico tiene poco.

Si con el bendito método comparativo se hubieran buscado las diferencias, no sólo las semejanzas, se habrían descubierto aspectos de nuestro folclore que rompen costuras, que se escapan de los referentes conocidos y plantean preguntas que siguen en el aire. Se tira por el tubo de desagüe, por otra parte, el peso de otras muestras ancestrales de las que, por el tiempo que ha pasado y por la falta de la documentación adecuada, no podemos precisar la huella que dejaron.

Y si no lo digo reviento. En la página 248 del estudio se incluye un mapa que resulta de una ingenuidad aberrante. Se marca parte de Centroamérica y Sudamérica, puntos de Centroeuropa, de Canarias, Noruega, Italia, Grecia, etc, como «árees on actualment es practiquen els balls de parella de festeig emparentats amb el ball pagès de les Pitiusas». ¡Por supuesto que hay semejanzas si todo lo que buscamos es el ball de parella! Pero eso no significa que tales danzas estén emparentadas. Los bailes en casi todas las culturas son ceremonias de emparejamiento, lo que no significa que tengan un origen determinado. Como me comenta un amigo, «en historiografia no hi ha res definitiu i no es pot ser agosarat». Dejémoslo aquí.