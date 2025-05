Imaginario de Ibiza: El Pouet de sa Trinxa y la relatividad del tiempo

El agua es el principio de todas las cosas (Tales de Mileto).

Una de las canciones más hermosas y populares del folklore ibicenco, ‘Jo tenc una enamorada’, transcurre en la playa de Migjorn. Allí aguarda la prometida del personaje socarrón que recita la historia en primera persona, con la que piensa casarse algún día, cuando los pinos den granadas.

Son muchos los pitiusos que sólo conocen una playa de Migjorn, que está situada en la vertiente austral de la estrecha lengua de tierra que une el macizo de la Mola con el altiplano de Barbaria, en Formentera. Sin embargo, la letra de ‘Jo tenc una enamorada’ parece que, en realidad, alude a la otra playa pitiusa de Migjorn: la que hoy conocemos como ses Salines, en Ibiza, y que antiguamente así se llamaba.

La grabó por primera vez Uc, después de que el poeta Marià Villangómez entregara al grupo la transcripción, mientras se gestaba su primer álbum. ‘Cançons d’Ibiza’ vio la luz en 1974 e incluía ‘Jo tenc una enamorada’ entre otras catorce canciones, aunque con Ressonadors, ya en este siglo, ganó mucha más popularidad. No hace mucho, Isidor Marí, uno de los tres fundadores de Uc, me explicó que Villangómez había ejercido como maestro en una casa de Sant Francesc, cercana a los estanques salineros, así que es posible que rescatara la canción en aquella etapa. Marí incluso recuerda que la letra no hablaba de magranes, sino de mançanes, y que al ser un barbarismo (en catalán se dice pomes), el propio Villangómez aconsejó dicho ajuste, que permitía conservar la pureza semántica y, ya de paso, la rima.

En aquel escenario de amores escasamente correspondidos y con poca urgencia de ser certificados, arranca uno de los paseos más fascinantes que pueden disfrutarse en la isla en cualquier época del año. La propia letra invita a recrear una época donde en la retaguardia de la ribera no sólo existían dunas y estanques salineros, sino también fincas donde se cultivaban los campos y se criaba ganado.

El recorrido transita por un sendero de tierra, entre arbustos de sabina a un lado y la orilla pedregosa al otro, con escollos recortados formando ángulos rectos. Es el legado de los canteros que, hace casi medio milenio, se dedicaron a extraer bloques de arenisca, que se trasladaban a la obra de la muralla renacentista por vía marítima. Como eran más maleables que los de piedra vivía, sirvieron para tallar los sillares que dieron forma a los afilados vértices de los baluartes. El camino continúa a través de este paisaje subyugante, con Formentera y los islotes de es Freus en el horizonte, hasta la Torre de ses Portes.

Al poco de comenzar el trayecto, sin embargo, aparece uno de los hallazgos más inesperados del itinerario: el Pouet de sa Trinxa, que se cree fue construido a finales del siglo XIX. Destaca por la sillería de marès que da forma a su capilla circular, completamente atípica, aunque comprensible por la presencia de la cantera aledaña. También por la pila anexa, que servía para que el ganado se hidratara y que llama la atención por su longitud y por estar muy separada del brocal, aunque conectada a éste mediante una canalización en pendiente, que permitía llenarla a cubos con extrema facilidad.

Cada vez que me detengo frente al Pouet de sa Trinxa, me pregunto por las razones que empujaron a su constructor a tomarse tanto tiempo para tallar un canal a medida, en vez de acercar el abrevadero a la boca del pozo, como en el resto de manantiales pitiusos. La respuesta tal vez guarde relación con la relatividad del tiempo, generoso con la vida sencilla de antaño hasta el extremo de permitir esculpir pilas y canales a golpe de maza y cincel, por el mero placer de hacerlo. Hoy, por el contrario, resulta inconcebible.