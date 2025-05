Can Ventosa passa a l’Ajuntament d’Eivissa

Moltes de vegades les grans realitzacions passen de manera sorprenent i ara que se celebra que l’edifici fabril de Can Ventosa celebra el centenari del seu aixecament, cal parlar de la manera que va passar a ser propietat de l’Ajuntament d’Eivissa i que ha arribat a ser el nucli de les activitats culturals del municipi.

L’abril de 1925 s’inaugurava la fàbrica Ventosa, que duia el nom d’aquesta família tèxtil catalana. El projecte fou de l’ajudant d’obres públiques Guasp Pou i la direcció fou exercida per Francesc Mayans Escanellas, també ajudant d’obres públiques. S’aixecava a la zona des Pratet, confrontant amb la carretera de Sant Antoni, en uns terrenys que es coneixien com s’hort d’en Carlets o d’en Manuel Ramon. El 1930 passà a propietat de la companyia de Filatures Fabra i Coats, mitjançant la creació de la firma Calceteria Hispànica. El 1956 la fàbrica tancà definitivament les portes, deixant un centenar d’obreres a l’atur; la maquinària fou traslladada a Mallorca. El febrer de 1958 l’Exèrcit comprà l’edifici i el va destinar a serveis d’intendència.

Després d’uns anys tancat calia donar un nou ús a l’edifici. Vegem les vicissituds que passà fins esdevenir propietat de l’Ajuntament d’Eivissa.

La campanya electoral de 1987

El juny de 1987 se celebraren eleccions locals i el candidat a l’Ajuntament d’Eivissa pel Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), Enric Mayans Tur, realitzà una intensa campanya electoral, record que visità personalment bona part de les cases de la ciutat, presentant-se com a candidat, oferint el programa electoral i les paperetes per si consideraven que el volien votar. Fou realment una campanya esgotadora, però amb un bon resultat per aquest candidat, que fou el més votat, amb 9 regidors, nombre similar va obtenir Aliança Popular (després PP) i el Centre Democràtic i Social, tres regidors. Abans d’entrar a la sessió d’investidura, el 30 de juny, Adolf Vilallonga digué al grup de regidors socialistes: «Ja teniu alcalde». Fou una sorpresa ja que es donava per fet que PP i CDS havien fet un pacte de governabilitat. Mayans havia redactat unes notes per si es produïa la remota possibilitat i havia de pronunciar unes paraules després de ser proclamat alcalde. Sembla que Villalonga no acceptà de cap manera pactar amb el PP. No oblidem que era l’alcalde la legislatura passada per AP i que el partit no va voler que encapçalàs de nou la candidatura a l’alcaldia i per això es passà al CDS.

Durant aquelles visites als domicilis anàrem a l’edifici que havia edificat La Caixa a la cantonada d’Ignasi Wallis amb Carles III, just a tocar de Can Ventosa. Aquest era un edifici atrotinat que feia uns anys que l’Exèrcit havia abandonat i presentava un estat ben lamentable. Li vaig preguntar què havíem de fer amb aquell edifici. Primerament no donà importància a la construcció i com que era propietat de l’Estat, que fessin el que volguessin.

La família Ventosa Valls, propietària de la Fàbrica Ventosa. / AHME

Manca d’infraestructures

Uns dies després, vaig parlar-ne amb un bon amic amb gran coneixement d’art i amb una sensibilitat cap a tot el patrimoni, i em digué que l’edifici devia tenir cert interès ja que era una construcció que sortia en la Guia d’Arquitectura d’Elias Torres.

L’Ajuntament d’Eivissa patia una crònica manca d’infraestructures. L’Escola Municipal de Música havia tancat per la incompetència del seu director, Rafael Martínez Castillo, i el local del carrer de Lleó fou destinat a escola d’adults. No es disposava de biblioteca municipal, que hagué d’esperar a 1988 per obrir-se a un nou local del carrer de Castella. L’Associació Pro-Música buscà, amb l’aval de l’Ajuntament, un local cedit per la família Prats a l’avinguda d’Espanya i poder impartir les classes de música que no podia fer l’Escola Municipal, el Museu d’Art Contemporani havia tancat i així moltes altres coses.

Per resoldre algunes d’aquestes mancances, el nou consistori es plantejà demanar l’ús de l’edifici de can Ventosa i també el parc d’artilleria.

En un primer moment es demanà la cessió de les dues edificacions per a ús de l’Ajuntament i aquest s’oferia a realitzar el manteniment i totes les despeses i retornar l’edifici en el moment que la propietat ho requerís. Aviat el Ministeri de Defensa comunicà que totes les instal·lacions que no tenien un ús militar, tenien un preu i calia comprar el que es volia. El Ministeri no disposava de gaires disponibilitats i una manera de finançar les seues despeses era vendre algunes propietats.

Tot això venia de la llei 28/1984 de creació de la Gerència d’Infraestructura de la Defensa, que especificava que les vendes de les propietats del Ministeri es farien en pública subhasta, encara que podia vendre o permutar alguns béns a corporacions públiques.

Primeres negociacions

El 9 de desembre de 1987 l’alcalde Enric Mayans es desplaçava a Madrid, juntament amb dos regidors del seu grup; entre els documents que portava en cartera, hi havia una comunicació dirigida al ministre de defensa, Narcís Serra, en la qual exposava que el Ministeri de Defensa era propietari de l’edifici de Can Ventosa, que havia albergat els serveis d’Intendència. També s’interessava pel solar que havia ocupat la companyia d’artilleria, al Puig des Molins, limítrof amb la necròpolis. Feia un temps que les dues propietats havien estat abandonades per passar el seus serveis al recinte de Sa Coma, juntament amb el Regiment d’Infanteria Teruel 48.

Oli de Josep Tarrés, amb la sortida de les treballadores de la fàbrica. / DI

En l’escrit es feien algunes consideracions: era l’únic edifici fabril que quedava a la ciutat d’Eivissa i es volia mantenir la seua estructura arquitectònica i dedicar-lo a equipament cultural. L’any 1966 el Ministeri de l’Exèrcit i l’Ajuntament arribaren a l’acord de cedir el Castell i els terrenys des Soto a canvi d’uns altres a l’extraradi de la ciutat; ni el Castell s’havia restaurat i es Soto continuava com sempre, per la qual cosa poques plusvàlues havia obtingut l’Ajuntament amb aquesta operació, mentre que l’Exèrcit disposava d’unes instal·lacions modèliques. Acabava l’escrit amb la consideració que la ciutat d’Eivissa sempre havia actuat de manera generosa i despresa amb l’Exèrcit i esperava una actuació recíproca i més en aquells moments, amb manca d’equipaments i amb unes arques exhaustes.

L’alcalde fou rebut per la gerència d’Infraestructura del Ministeri de Defensa, pel general Juan Barriga Diaz, que el dirigí a Juan Valverde Diaz, general-director de l’oficina al qual se li reiterà la petició.

La sessió informativa de Cultura del dia 3 de febrer de 1988 s’informava de les gestions portades a terme i que la Comandància de Tropes d’Eivissa comunicava que la petició de l’alcaldia s’havia transmès a la Comandància General de la Zona Militar de Balears.

Primera oferta de defensa

Mentre, el director gerent d’Infraestructura, general Valverde, el 27 de gener de 1988, enviava a l’Ajuntament d’Eivissa un escrit en el qual taxava Can Ventosa en la quantitat de 120 milions de pessetes. Pel que respecta a l’antic parc d’artilleria, donava llargues. Ja es pensava que s’integraria a la necròpolis i Museu Arqueològic, en conveni entre els ministeris de Defensa i de Cultura.

Aquesta notícia sobre el preu de l’edifici es comunicà a la comissió informativa de Cultura del 17 de febrer d’aquell any i tant el grup del PSOE com el PP consideraven que era un preu excessiu, i més tractant-se d’una operació entre Ajuntament i Defensa.

Interior de la fàbrica tèxtil de Can Ventosa. / AHME

Es demanà al cap dels serveis tècnics de l’Ajuntament que fes una valoració del solar. Tenia 1.700 m2 i s’indicava que no era una operació especulativa, sinó per donar serveis educatius i culturals a la ciutat, per la qual cosa valorava el terreny en 85 milions de pessetes.

El 22 de febrer l’alcalde enviava nou escrit al general-gerent d’Infraestructura de la Defensa, que acompanyava amb el document de valoració del solar. S’insistia que es volia preservar l’edifici, mai es parlava de solar com feia Defensa, com a record d’una època industrial ja periclitada i es valorava l’interès arquitectònic de Can Ventosa dins de la trama impersonal de l’eixample d’Eivissa.

En pocs dies es tenia notícia de la Gerència. No s’acceptava la valoració i es procediria a la seua subhasta.

Amb tot això enmig d’una crisi econòmica de l’Ajuntament, que havia de demanar crèdits bancaris per pagar les nòmines; no era capaç de generar suficients ingressos per pagar el capítol primer dels pressupostos. El març de 1988 el plenari aprovava demanar un crèdit per pagar les nòmines i altres necessitats peremptòries a tres entitats bancàries. Mentre, el servei de recaptació tenia 900 milions de pessetes pendents de cobrament. També hi havia grups de teatre, culturals, etc. que pressionaven per obtenir ajudes, locals d’assaig, etc. grups que quan mana una opció progressista no dubten a repartir estopa, però feia únicament sis mesos que Enric Mayans havia arribat a l’alcaldia i els problemes a resoldre eren molts. Quan hi hagué la moció de censura, tornaren aquestos grups al silenci habitual.

No cal dir que durant tot aquest procés es demanà l’auxili del diputat eivissenc, també del PSOE, perquè intercedís davant del Ministeri de Defensa, recordem que era dirigit per Narcís Serra, anterior alcalde de Barcelona i que devia conèixer el funcionament d’una administració local. També es pensava amb Lluís Reverter, director general de Relacions Informatives i Socials de la Defensa. Com anaren les gestions? No se sap. Aquí cal dir que l’Associació Pro-Música va fer una crida perquè les entitats culturals es dirigissin al Ministeri de Defensa sol·licitant la suspensió de la subhasta de l’antiga Intendència Militar. Aviat s’hi adherí la Comissió Unitària de Vesins, una mena de federació d’associació de vesins, que fins i tot demanava fer una manifestació, cosa que Mayans aturà en sec.

S’anuncia la subhasta

Mentre es feien aquestes negociacions, el Ministeri de Defensa anunciava de manera sorprenent la subhasta per al dia 19 d’abril del solar i edifici de Can Ventosa. Aviat es manifestà que l’edifici i el solar eren considerats equipaments ciutadans en el Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa, per la qual cosa alguna de les immobiliàries que s’hi havien interessat, retiraren la pretensió d’acudir a la subhasta.

Per contra, el senador Alonso Marí Calbet formulà diverses preguntes sobre l’assumpte i demanava que se suspengués la subhasta anunciada i es reprenguessin les negociacions amb l’Ajuntament d’Eivissa. També des de la premsa hi hagué informacions i opinions totalment favorables a la cessió de l’edifici. Cal apuntar les diverses notes que sobre el tema va fer el periodista Carles Tur Torres.

El mateix dia que s’havia de celebrar la subhasta, aquesta quedà suspesa per ordres superiors. Ara s’iniciava una nova via. Com que l’Ajuntament no disposava dels diners necessaris, es proposà efectuar una permuta amb un solar de propietat municipal en el passeig Marítim d’uns 2.200 m2.

En el plenari del 27 de maig de 1988 es tractava la permuta. Com que hi havia dos informes amb valoracions diferents: un de 80 milions i un altre de 120 i, segons la llei, la diferència no podia ser superior al 20%, la discussió era si es prenia el primer valor o el segon; Adolf Villalonga havia estimat aquesta diferència i demanava que el tema quedàs per un proper plenari amb valoracions noves.

La nova façana de Can Ventosa. / FCC

Es tornà a dur l’assumpte al plenari del 9 de juny. Hi hagué una llarga i forta deliberació sobre el tema, amb disquisicions de dret romà i de jurisprudència de feia cent anys, amb acusacions d’irregularitats i amb possibles responsabilitats... També s’apuntà que una immobiliària eivissenca oferia un preu molt superior al que es negociava. Finalment s’acordà deixar el tema sobre la taula i crear una comissió per estudiar-lo millor.

Finalment, el plenari extraordinari del dia 3 d’agost de 1988 aprovava la permuta dels dos béns. En l’informe del serveis tècnics es deia que en el primer informe únicament s’havia valorat el solar però no l’edificació, que tenia el valor de 35 milions de pessetes, per la qual cosa el total era de 120 milions i escaig. El grup socialista votà a favor de la permuta i el PP i el CDS s’abstengueren.

El 15 de novembre es lliurava al general Valverde la documentació sobre la permuta dels dos béns. Es parlava de convocar un concurs d’idees per al projecte arquitectònic a desenvolupar o contractar directament un professional de reconegut prestigi per definir els usos i obres a realitzar.

Encara que l’Ajuntament no era propietari, estava pendent de formalitzar les escriptures, a les darreries de desembre es convocava una reunió dels tres grups municipals per estudiar les diferents alternatives sobre l’edifici de can Ventosa. També es demanà l’opinió a un grup d’arquitectes i es parlava d’una inversió, en una primera fase, de 60 milions de pessetes. Un grup d’arquitectes redactà un pla de viabilitat, que es lliurà el febrer de 1989.

El 20 d’abril el ministre de Defensa, Narcís Serra, firmava la documentació amb la permuta de l’edifici de Can Ventosa pel solar del passeig Marítim. El 30 de maig, i davant d’un notari de Madrid, es firmava l’escriptura de la permuta. Finalment, després de quasi dos anys de gestions, es tancava el tema de la propietat.

Poques setmanes després, es presentava una moció de censura per part del PP i del CDS, l’alcaldia passava al PP amb coalició amb el CDS.