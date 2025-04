La mirada de Joan Costa | La desaparición del llaüt

La desaparición del llaüt

Barcos tradicionales, llaüts, amarrados en la playa de Santa Eulària. Los llaüts, como tantos otros elementos que conforman nuestra identidad, están poco a poco desapareciendo. Aunque aún quedan bastantes ejemplares, algunos incluso realizando tareas de pesca profesional, lo cierto es que ya no se construyen nuevos y que los antiguos a duras penas están siendo reformados. La causa de todo ello es, sin duda, la desaparición de los mestres d’aixa, los artesanos constructores de estas embarcaciones tradicionales.

La cascada de Rubio

Cascada de agua en el torrente de Rubió en Sant Miquel. Este salto de agua, probablemente el más importante de las Pitiusas, solo se puede admirar plenamente después de un largo periodo de intensas lluvias. Aunque el acceso hasta él no es especialmente sencillo, su visita merece la pena si nos hemos asegurado anteriormente de que el agua está corriendo con buen caudal. Durante las épocas de sequía, apenas mana un pequeño chorro apenas perceptible.

El pez más simpático

Detalle de tres chimeneas en la casa payesa de Can Gorra en Santa Agnès. Las chimeneas de las casas payesas de Ibiza son un elemento fundamental. No solo servían para cocinar y aportar calor a la vivienda sino que también aportan personalidad a la misma y son bellos objetos arquitectónicos. Las que podemos observar en Can Gorra, en Santa Agnès, destacan por su número y por estar muy juntas entre sí. 30/Diciembre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Los tallos más desconocidos

Rizomas de plantas de posidonia en la Cala de Sant Vicent. Pese a que es probablemente la planta más importante que tenemos en Eivissa, la posidonia sigue siendo muy desconocida por muchos de sus habitantes. Los tallos de esta planta se denominan rizomas y suelen estar ocultos por las espectaculares hojas de la misma. Suelen crecer de forma vertical, aunque también pueden hacerlo horizontalmente según sean las condiciones ambientales. Una de las técnicas utilizadas para la repoblación de esta planta se basa en el trasplante de fragmentos de rizoma desprendidos durante los temporales y que llegan a las orillas de las playas. 13/Junio/2021 Islas Baleares. Ibiza

