Memoria de la isla | Lo que las palabras esconden

Me fascina pensar que en Ibiza se hablaba la lengua de Tiro, Biblos, Cartago y Gadir. Y la que se habló después, como en Emerita Augusta,Tarraco y Roma. ¡Lo que uno daría hoy por oír en los callejones de Dalt Vila el habla de la Yäbisa medieval! Hoy, como en los tiempos que describe Plinio, lbiza está habitada por «toda clase de extranjeros» y vuelve a ser una magnífica babel de lenguas bien avenidas. El tiempo, sin embargo, no pasa en vano. Las palabras nacen, envejecen y mueren. Esto explica que existan palabras nuevas, palabras moribundas y palabras que se han tragado los siglos. Algunas resisten en su primigenio anclaje, nombres de lugar que retienen fascinantes relatos de nuestro pasado.

Acudo a los topónimos costeros que nos desbroza Enric Ribas y compruebo que no nos hablan sólo de geografía, nos explican nuestra historia y nuestra cultura, las costumbres y formas de vida de tiempos en los que naufraga la memoria. Incluso las lenguas muertas, las que ya no se hablan, nos dejan señales de pista que podemos seguir. Esta arqueología del lenguaje que nos descubre lo que las palabras esconden es ahora un verdadero tesoro. Los estudios que tenemos corresponden sobre todo a la toponimia de nuestros litorales, pero cabe esperar que algún día podamos conocer la toponimia rural o de la geografía interior que también nos sorprenderá.

Descubrir el significado de un nombre de lugar es como recuperar una pieza del gran puzle de nuestro pasado. Cada topónimo desvelado es el cabo de un hilo que nos permite desenredar la madeja de nuestra ya dilatada historia. Y para que se vea lo que un topónimo da de sí, puede servirnos una anécdota personal que arranca en un error que yo mismo tuve. En verano, suelo ir a nadar a es Pou des Lleó, nombre que mis fantasías atribuía a la presencia en otros tiempos del lleó marí, la foca monje. Pero marré.

Resulta que el nombre primigenio no era Pou des Lleó, sino Pou d’en Lleó, con referencia posiblemente al propietario de esta zona litoral. El caso es que no me rendí, porque el topónimo me intrigaba. En el mapa de las islas comprobé que otros muchos nombres sí recordaban de manera inequívoca la presencia en nuestras aguas de la foca monje. En Formentera, el topónimo cova des Vell Marí se repite hasta cuatro veces. Lo tenemos en el NW de la punta de l’Anguila; junto al racó de sa Pujada a la Mola; al este del massis des Cap y en el Espalmador, entre l’ansa de sa Torreta i els espadasts de sa Guardiola; al este del massis des Cap ya citado tanbién tenemos sa punta des Vell Marí y es racó des Vell Marí; y en el poniente de la platja de migjorn, entre es Mal Pas i es Racó Fondo tenemos es Ca Marí. Y no queda aquí la cosa. En Ibiza se repite sa cova des Vell Marí en Portinatx, en las costas de Portmany y Sant Agustí. Y sa Punta des Vell Marí aparece de nuevo frente a l’illa de sa Cala d’Albarca. Así sumamos hasta once ferencias que confirman la presencia de la bendita foca. Y puede que haya más.

El cerdo marino

Sobre todo si tenemos en cuenta que a la foca monje se la conoce (o conocía) como lobo marino (llop marí) y cerdo de mar (porc marí), detalle no menor porque tenemos varios nombres de lugar como Punta des Porcs, Cova des Porcs, cala Truja, etc., que en algunos casos pueden referirse a los cerdos que dejaban los payeses en la zona, pero no, por ejemplo, cuando estos nombres aparecen en islotes como s’Illa des Bosc o sa Conillera, casos en los que, más precisamente, de la presencia de la foca.

Siento que hayan sido farragosas las referencias, pero nos demuestra que el fócido de marras, el Monachus monachus o foca fraile mediterránea fue muy común en nuestras aguas hasta principios del siglo pasado. El propio Archiduque Luís Salvador nos dice que avistarlas era frecuente y que el payés hacía petacas con su piel que, por cierto, también colocaba debajo de las parturientas en la creencia de que sobre ella parían mejor. También el Diario de Ibiza recoge repetidos avistamientos en los años 30, con una última referencia el 15 de noviembre de 1961: «Desde hace dos días, tenemos una foca en nuestro puerto que se deja ver por quienes frecuentan los muelles, causando la natural curiosidad». El biólogo Manu San Félix confirma que de tarde en tarde puede verse algún ejemplar solitario. Sorprende que en 2008 se recogieran en Ibiza hasta 13 avistamientos, produciéndose el último en octubre del 2014. Teniendo en cuenta las colonias que quedan en aguas atlánticas marroquíes y mediterráneas del Egeo, -donde la foca dio nombre a la ciudad de Focea-, no es extraño que algún ejemplar alcance nuestras costas.

La percepción del territorio Cualquier topónimo, si estiramos del hilo, obtenemos muchísima información. Como comenta Enric Ribes, «vinculats a la geografía, però també a la llengua i a la seua evolució, a la cultura i a la història de la gent que ha viscut en cada indret, els noms de lloc ens permeten identificar-los, comprendre una mica més la societat que els ha creat i la seua percepció del territori». No es poca cosa.

La existencia de este enorme fócido en el pasado, con un peso de más de 300 kilos, pudo ser, por su carne, su grasa y su piel, una presa de capital importancia para los primeros pobladores de Formentera que tan difícil lo tenían para conseguir alimento. Su caza no sería difícil, porque amodorrados fuera del agua son torpes y lentos, no en el mar donde nadan como peces y pueden sumergirse a 60 o 70 metros de profundidad. Y aquí lo dejo.

Suscríbete para seguir leyendo