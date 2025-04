Coses Nostres: La señal de alarma del gorrión

El concepto de One Health, una sola salud, —promovido en los últimos años por organismos como la OMS— es una forma de recordar que la salud humana no puede desligarse de la salud de los ecosistemas y del resto de especies. Aunque a algunos pueda parecer un concepto filosófico con tintes new age, lo cierto es que este enfoque permite aunar los esfuerzos de múltiples disciplinas a menudo desconectadas como son las que tratan las enfermedades humanas, la veterinaria y la biología de la conservación.