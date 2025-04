Memoria de la isla: Privilegiados

Cuando éramos niños se araba con la reja romana, funcionaban las norias, tuvimos por acontecimiento la llegada del barco-correo, el transporte de mercancías lo hacían todavía los motoveleros, los automóviles no habían desbancado aún a los carros y las bicicletas, el sol era el reloj de las gentes del campo y las campanas de las iglesias daban las horas en la pequeña ciudad que era entonces Ibiza. El tiempo pasaba lento, la vida fluía sin agobios ni prisas y la isla nos parecía inabarcable. Vecinos de Vila no conocíamos la cala de Sant Vicent ni ses Marrades de Corona. Hoy, contrariamente, la isla se nos ha quedado pequeña y la vida que entonces transcurría sin cambios perceptibles ha pasado a ser una babel irreconocible en pocos años.

Pero también hemos cambiado nosotros. Y aunque en algunas cosas –las materiales- hemos salido ganando, en otras, -las que nos identificaban y enriquecían como personas-, hemos salido perdiendo. No es algo que uno diga desde la nostalgia, porque no ‘todo pasado fue mejor’. Sucede que la memoria es selectiva y deja en saco roto lo que en nuestra vida fue amargo y doloroso, al tiempo que retiene los momentos gozosos que nos ayudan a vivir. Esto explica que idealicemos el pasado con los buenos recuerdos que, paradójicamente, no corresponden como podríamos pensar a las fechas que venían marcadas en rojo en el calendario, ni a circunstancias que pasaban por ser significativas, fuese la ‘Primera Comunión’, el estreno de nuestros primeros pantalones largos, nuestro primer beso a una amiga o aprobar el ingreso en el ‘Santa María’, nuestro querido instituto. Han tenido que pasar muchos años para descubrir que los estados de gracia, los momentos de plenitud y armonía que vivimos en aquellos días de manera inconsciente, se daban en lo supuestamente anodino y cotidiano, en lo que hoy nos parecería irrelevante. Una dicha, por cierto, que era inequívocamente deudora de la isla, del hecho de vivir en un mundo solar y mediterráneo.

Cuando hoy nos preguntamos por aquellos momentos en los que fuimos felices sin saberlo, la memoria nos sorprende porque, en vez de darnos razones, nos habla de sensaciones, emociones y vivencias, por así decirlo, epiteliales. Nada extraño cuando todo lo que percibimos nos llega por los sentidos que, por supuesto, no son sólo los cinco que aprendimos en la escuela.

Estoy seguro de que usted, lector, como yo mismo, nos sorprenderemos si hacemos una lista de aquellos esquivos y fugaces estados de gracia que retiene la memoria. Pudo ser un amanecer desde la rotonda del faro, en la bocana del puerto; la luna naranja que emergía del mar, líquida y enorme; el olor a resina y el crepitar de la leña en el fuego, una noche de invierno; el repique de la lluvia en los cristales; el olor salobre de la posidonia, algas entonces, que los temporales dejaban en las playas; el caminar con los pies desnudos las arenas; el recuerdo del pupitre escolar que era un mapa de vida con sus muescas y manchas de tinta; el melancólico toque de campana en Sant Elm que llamaba al rosario; nuestro juego en la calle, con el baile loco en noviembre de los estorninos; el pequeño flotador rojo que se hundía cuando pescábamos con caña en los muelles; la competición crepuscular, tras los insectos, de los murciélagos y las golondrinas; el huevo frito que nuestra madre nos hacía para cenar; la rebanada de pan con chocolate, sobrasada o membrillo de nuestras meriendas; el dulce crujir de la sandía al abrirla que nos prometía una gozosa media luna; el pasacalles tras sa Berenada, por San Ciriaco, detrás de la banda de don Victorino; la hoguera que por Sant Joan hacíamos los chicos de Azara; la familiar cantinela de Tiparreta que pregonaba ensaimades, cucarrois i coques; el insólito mordisco que a las pencas del nopal le daba una cabra; el multicolor calidoscopio que, tumbados al sol y amodorrados sobre la cálida piedra, creaba en nuestros párpados cerrados la luz; el caminar un bosque con la sorpresa del polen que, como humo de oro, un soplo ardiente arrancaba en el ramaje de los pinos; sentir en la palma de la mano las anfractuosidades de una vieja tapia; el monótono pop, pop, pop de las barcas que salían a pescar en las anochecidas; la primera película de Tarzán que vimos en el teatro Pereyra; la envidia que nos daba el vuelo ingrávido y cenital de las gaviotas; el rumor del mar en las orillas, como aquel que le grabó el cartero a Neruda; el aire vagabundo y desorientado de las horas muertas; aquella barca de remos que por la Barra atravesaba lenta la bahía; el viejo gambaner que, remangados los calzones, caminaba las aguas someras, rastrillando sus fondos; el maullido de un gato que confundimos con el lloro de un niño; el olor de la tierra mojada después de la lluvia; el trallazo del rayo en la tormenta y el temblor de su retumbo en los cristales; el croar de las ranas que atrapábamos en los estanques del Parque; los higos ya maduros que visitaban los gorriones y eran pura miel; el espejismo en la Canal de los estanques salineros; el reverencial temor que nos invadía cuando el confesor nos imponía rezar la penitencia en la tenebrosa capilla del Santo Cristo del Cementerio que no nos perdía ojo; las encalmadas o minves de la mar que nos traían los eneros; las caprichosas figuras de monstruos y animales que las nubes dibujaban en el cielo; comer a cucharadas con mucha azúcar los rubíes de la desgranada granada; saciar la sed con el agua fresca de un pozo que, del pozal, con sabor a sombra, cogíamos haciendo un cuenco con las manos; las increíbles terracotas que nos regalaba D’Aifa en su pequeño taller de sa Teulera; la enorme nacra de casi un metro –hoy prohibida- que encontramos en aguas de Talamanca…

Instantes innumerables, fortuitos, inconscientes, de pura dicha, que en ocasiones no nos llegaban por la vista o el oído, sino alcanzándonos todo el cuerpo en una sensación de plenitud. Sucedía, sobre todo, cuando nos zambullíamos en el mar y nadábamos sus fondos. La alegría de vivir estaba, así lo recuerdo, en aquellos instantes que tan caros nos son ahora. Los sigo buscando.

