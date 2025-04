Coses Nostres: Nazarenos también en los campos pitiusos

El nazareno es una planta curiosa que tanto en sus nombres más famosos como en su aspecto combina a Dios y al diablo. Combina religión y brujería. El nombre de nazareno es ya una primera pista, y se debe a su intenso color púrpura o morado, que recuerda a los nazarenos más tradicionales de la Semana Santa y es también el color de los cardenales de la Iglesia católica. En las Pitiusas, su nombre más habitual es cabeçola, pero también se usa la versión catalana de calabruixa (o all de bruixa) Y su nombre científico es Leopoldia comosa, aunque aún se utiliza, asimismo, la denominación anterior de Muscari comosum. La palabra comosa hace referencia a la peculiar forma de candelabro de esta especie.

En realidad, pueden encontrarse en las islas dos tipos de nazarenos, la calabruixa grossa y la petita, aunque la versión pequeña, Muscari neglectum, no está presente en Formentera. También es de color morado o azul muy oscuro pero no tiene la forma de candelabro judío de múltiples brazos que tiene el nazareno grande. De hecho, esos brazos son, probablemente, lo más característico del nazareno y son piezas engañosas, ya que parecen las flores de la planta pero en realidad suelen ser elementos estériles. Bajo esos botones, en color más verdoso, se abre el racimo de las auténticas flores fértiles de la cabeçola. Cada pequeña flor, separada y surgida del tallo en pedicelos cortos que crecen en horizontal, tiene seis estambres de anteras también de color morado. Esta planta es comestible y la medicina tradicional la usaba por sus propiedades diuréticas y estimulantes; se le han llegado a atribuir propiedades para mejorar la circulación sanguínea y afrodisíacas similares a las que se presumen a Ginkgo biloba o ginseng, pero experimentar con plantas que pueden acelerarte el corazón no es nunca una buena idea. Y aunque comestible, su bulbo, similar a una cebolla, parece ser que es muy amargo.

Crece en campos cultivados, prados, pastizales y matorrales, donde destaca su color morado entre el blanco o amarillo —o el rojo de las amapolas— que domina ya los campos de la primavera. Sin embargo, también puede encontrarse en el sotobosque, junto a las orquídeas silvestres. Florece antes de Semana Santa y puede verse en flor hasta el mes de junio.

Si bien se ha apuntado que el nombre común de nazareno se debe a su color púrpura, también existe otra conexión que suele citarse al referirse a los orígenes del nombre, y es que es una de las plantas de usos medicinales que los monjes cultivaban en abadías y monasterios.

Los mil nombres de las plantas Los nombres populares de los vegetales pueden suponer un auténtico dolor de cabeza para los botánicos, ya que cada planta suele acumular incluso decenas de ellos. Y, para complicarlo aún más, existen nombres comunes que pueden compartir especies muy diferentes. El nazareno también se conoce, en catalán, como all de culobra, allassa blava, barralet, cap de moro, coll de colom y pipiu blau, según puede leerse en el Herbari virtual del Mediterrani occidental. Y el nombre de calabruixa es, asimismo, una denominación habitual para el ajo silvestre. Esos nombres populares son, por supuesto, parte de la cultura de los pueblos y hay que conservarlos, por ello es bueno recordar que la forma más usada en las Pitiusas es la de cabeçola.

