La mirada de Joan Costa: El pulpo juguetón

El pulpo juguetón

Pulpo en Puig des Molins. Habitualmente, los pulpos huyen al encuentro de buceadores, aunque de vez en cuando aparece algún ejemplar que, muy al contrario, no solo no se asusta de los humanos, sino que interactúa con ellos. Es el caso de este pulpo que se puso a jugar con la cúpula de mi cámara submarina. 14/Mayo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

La mirada asesina

Un cormorán nadando en la cala de es Portixol, en Portinatx. La mirada de los animales también puede resultar muy expresiva. Este joven cormorán se acercaba todas las tardes a la orilla de es Portixol para pescar algunos de los pequeños peces que allí se juntaban. Aunque no rehuía mi presencia, sí que me hizo saber con su mirada que no estaba muy contento con mi compañía. 1/Octubre/2023 Islas Baleares. Ibiza.

La mirada asesina / Joan Costa

El tallo enredado

Detalle del tallo de una planta en Sant Joan. Muchas veces no tratamos de mostrar un mensaje en nuestras fotografías, sólo que tengan un valor estético. El tallo de esta planta me llamó la atención al estar enredado como un cable telefónico. El uso de una abertura grande de diafragma consigue aislarlo completamente del fondo y simplifica la imagen. 26/Diciembre/2011 Islas Baleares. Ibiza.

El tallo enredado / Joan Costa

El gran depredador

Un gato con un conejo recién cazado en Sant Joan. Si tuviésemos que nombrar al mayor depredador que tenemos en nuestras islas, probablemente deberíamos hablar de los gatos. Estos felinos cazan todo tipo de presas: pájaros, peces, lagartijas, insectos, ratones o conejos, como el ejemplar que aparece en la imagen. 26/Diciembre/2011 Islas Baleares. Ibiza.

El gran depredador / Joan Costa

La luz teatral

Bellotera de Can Carreró fotografiada de noche en Sant Miquel. El trabajar de noche con luz artificial nos proporciona un gran control de la luz y del resultado final. Una larga exposición y múltiples destellos de flash le conceden a esta bellotera un aspecto absolutamente teatral.15/Octubre/2012 Islas Baleares. Ibiza.

Luz teatral / Joan Costa

