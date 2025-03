Memoria de la isla: Los caminos del agua y algunos recuerdos

En el instituto de ‘Santa María’, don Gabriel Sorá nos impartía, más que una geografía de fronteras, montañas y ríos, la geografía histórica y humana de los pueblos. Era un buen tándem el que formaban él y su padre, entonces director del Centro, que siempre con diapositivas de arquitecturas, óleos y esculturas, nos daba extraordinarias clases de Historia del Arte. Los viajes que con las relatorías de don Gabriel hacíamos por esos mundos de Dios, peculiares, siempre de ida y vuelta, solían acabar con alguna referencia a la isla. Nos explicaba, por ejemplo, que Ibiza era la que en el Archipiélago tenía más aguas subterráneas que en dirección NW-SE, entre Balàfia y Sant Rafel de sa Creu, atravesaban la isla con invisibles ramales y galerías que dejaban en ridículo al río de Santa Eulalia que para nosotros era el no va más, sobre todo por las pozas del puente viejo en las que podían bañarse -‘i fins i tot fer capbussons’- los chicos del pueblo. Puede que en aquello de las galerías y ríos subterráneos hubiera exageración, pero don Gabriel captaba así nuestra atención, tanto que a mí me hacía pensar en el ‘Viaje al centro de la Tierra’ de Verne.

Me acuerdo bien de aquel día en que don Gabriel nos habló de ‘los secretos caminos del agua’ porque, a pesar de mi enfermiza timidez, levanté la mano y dije que, cuando vivía en Sant Joan, -sería en los cincuenta y pocos-, hicimos una excursión con el maestro para celebrar el final de curso y enseñarnos dos fuentes que había en Xarraca. Sabíamos que junto a una de ellas habían encontrado, después de dos días de intensa búsqueda con perros que trajeron de Vila, a una vecina del pueblo que se había escapado de su casa y andaba un poco ida.

Aquel hecho nos despertaba la curiosidad, pero el maestro nos quería enseñar otra fuente de más interés que estaba en la cala grande de Portinatx, un manantial que brotaba en la arena y en la misma orilla, de manera que sólo se veía cuando, en su ir y venir, el agua se retiraba. ¡Y no era salada! Parecía un milagro. También recuerdo aquella excursión porque, sin la carretera que tenemos ahora, la hicimos a pie por un camino boscoso que se revolvía, subía y bajaba como un carrusel. Fue una paliza que nos desquitamos con un buen chapuzón y, después de comer, montando la de Troya con las cortezas de una sandía monumental que nos tocó cargar desde San Juan, dos por banda, en un gran senalló.

Decía don Gabriel que una prueba del agua subterránea que tenía la isla estaba en los pozos y norias que ya excavaban púnicos y árabes, gracias a personas que la podían captar en el subsuelo. Añadió que no entendía aquella habilidad, pero que sólo la existencia del aiguader, del cercador d’aigua o zahorí, podía explicar que en la isla hubiera tantos pozos que en aquellos tiempos se excavaban a pico y pala, cosa que también tuvieron que hacer nuestros payeses. ¿Cómo podían saber, en otro caso, dónde tenían que cavar para encontrarla?

También nos dijo que las empresas que hacen excavaciones con máquinas todavía echan mano del aiguader o zahorí, palabra que viene del árabe zahurí que significa iluminado. La cosa, según parece, viene de lejos. Según nos dijo don Gabriel, la Biblia ya menciona las varas de Jacob y Moisés que con un golpe de bastón en la tierra hicieron manar aguas. También nos contó que el zahorí aparecía dibujado en pinturas de hace ocho mil años en las cuevas de Tassili, en pleno desierto del Sáhara argelino. Luego he sabido que en Ibiza había en casi todos los pueblos alguna persona capaz de localizar una vena de agua, entre mucho otros, en Toni de sa Plana, Jaume de Can Gall, Toni de Can Sans, Joan Tur, Tirurit o Pujoletí…

De nuevo me acordé de don Gabriel y de sus historias del agua un día en que celebrábamos una comida familiar en Can Jordi, una casa de campo que está en el camino que lleva a Corona. Meses antes habían hecho una perforada con la ayuda de un bon cercador que, ayudándose con una horquilla de olivo, señaló dónde excavar. A unos 40 metros de profundidad localizó el agua que hoy riega los cultivos. Mentar aquello en la comida motivó una discusión, medio en broma medio en serio, pero casi todos hablaron de porcentajes de acierto y casualidad. El caso es que, después de una buena siesta, quise probar suerte.

Horquilla de olivo

Con una horquilla de olivo, tal como me dijeron, con los codos pegados al cuerpo y sosteniendo la vara horizontal, me dediqué a pasear el entorno de la casa. Y cuando sucedió, me espanté. Se me erizó el vello del los antebrazos cuando la varilla se me fue hacia el suelo. Los que estaban al caso dijeron que les tomaba el pelo y se reían. Y me pusieron a prueba. Me taparon los ojos, me hicieran dar unas cuantas vueltas para desorientarme y me dejaron a mi aire, pero volvió a suceder. Y esta segunda vez en dos puntos diferentes. Siguieron sin creer lo que veían, pero yo tuve que aceptarlo. Aquello era real.

Se me erizó el vello del los antebrazos cuando la varilla se me fue hacia el suelo

Años después, localicé un texto del abad Alexis Bouly (1890) que aplica a la práctica zahorí el término radiéthesie –de radium (radiación), aésthesia (percepción por los sentidos), rabdomancia –de rhabdos (vara) y manteia (premonción, vaticinio). Y en la revista Nature leí que el zahorismo puede explicarse científicamente por los estímulos electromagnéticos que emite un elemento como el agua, sobre todo si está en movimiento, si fluye, un efecto que algunas personas pueden captar con útiles que amplían su capacidad receptora, varillas, horquillas o péndulos mantenidos en situación inestable. La revista hablaba de biogeología consciente y psicometría, de que el agua provoca alguna forma de energía que puede captarse.