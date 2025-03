El zorro y su secreto

Lo cierto es que Rommel era un general dotado para la guerra, preparado, minucioso, y, sobre todo imaginativo y con una gran intuición. Si Hitler le hubiera hecho caso en relación al desembarco aliado en Francia, es posible que las cosas no hubieran acabado bien para éstos. Además de un concienzudo planificador era también un gran improvisador y gustaba de ver la situación en el frente desde posiciones que podían ser peligrosas para su integridad física, como así resultó más de una vez. No era raro ver a Rommel en el campo de batalla o volando en su avioneta Fieseler Storch analizando la situación. No tenía reparos en aterrizar al lado de una columna para indicar el camino del frente a grupos que se habían perdido e incluso podemos imaginar la cara que debió poner el oficial de una columna temporalmente detenida cuando leyó el mensaje que le habían lanzado desde la cabina de un avión: «O se pone en movimiento de inmediato, o bajaré: Rommel».

Sturmgeschütz, usado en el norte de África. / D.I.

Una de sus mejores y menos conocidas bazas fue su cuidadoso uso de la Inteligencia a la que daba un gran valor. Durante varios meses pudo aprovecharse de información privilegiada sobre su enemigo. Para obtenerla disponía de un grupo de análisis de transmisiones de gran pericia al mando del capitán Alfred Seebohm que le informaba puntualmente de las previstas intenciones de los británico. Además, paradójicamente, contaba con la inesperada ayuda del muy competente agregado militar americano en el Cairo, el coronel Bonner Frank Fellers.

En la segunda mitad de 1941 Fellers enviaba regularmente a su cuartel general informes muy detallados de las fuerzas y de las operaciones previstas por los británicos. Los mensajes eran cifrados con el código de los agregados militares estadounidenses denominado el «código negro» por el color de su portada. En realidad los agregados militares estadounidenses utilizaban dos códigos, el «Intelligence Military Code» (Código Militar de Inteligencia) y el «Confidential Code» (Código Confidencial). El primero era el utilizado por Fellers. Se trataba de un código de 5 letras con unos 8000 grupos que tenían la forma CVCVC (C: consonante, V: vocal). La quinta letra del grupo servía como corrección y podía calcularse a partir de las otras y de una tabla.

Código Bentley, similar al código negro. / / D.I.

El código fue obtenido por el departamento de criptografía del Servicio de Información militar (SIM) italiano, la denominada sección 5 al mando del coronel Vittorio Gamba, un experto en lenguas, junto con el personal de la sección P (Sezione Prelevamento), encargada de obtener los códigos cifrados mediante sustracción o copia. España, a pesar de estar en muy buenas relaciones con Italia, no se libró de sus actuaciones. En 1942 el servicio P obtuvo la no despreciable cantidad de 372 documentos españoles. El código fue obtenido de la embajada americana en Roma. El jefe del SIM, el general Cesare Amé, contaba en su libro de memorias, escrito después de la guerra, que disponía de las llaves de todas las embajadas extranjeras, excepto la rusa. Para obtenerlo encargó en agosto de 1941 al oficial de carabineros Manfredi Talamo, de la sección P, que años después sería fusilado por sus antiguos aliados alemanes en las fosas Ardeatinas, que se hiciera con él.

Talamo se encargó de preparar la operación de sustracción del código con la ayuda de dos suboficiales que ya habían participado en casos similares, y dos agentes infiltrados en la embajada, del cual solo se conoce el nombre, probablemente falso, que utilizaba uno de ellos, Loris Gherardi. Gherardi que trabajaba como asistente de la embajada americana, fue el encargado de conseguir una copia de las llaves de la caja fuerte del agregado militar americano Norman B. Fiske. Éste que se alojaba en el hotel Ambasciatori, muy cerca del Palazzo Margherita, donde estaba ubicada la embajada americana, se dejó las llaves en la oficina y Gherardi hizo una copia en un material especial dentro de un envase del tamaño de una caja de cigarrillos. Una vez probadas las llaves se puso fecha a la operación. La noche elegida se abrió la caja, apuntando escrupulosamente como estaban situados los documentos, y el código y las tablas de supercifrado fueron llevados al cuartel general del SIM, donde se fotografiaron con todo detalle, y posteriormente vueltos a dejar en la caja fuerte de la embajada.

La mañana siguiente ni Fiske ni sus colegas sospecharon nada. El código fue inmediatamente entregado al jefe de la sección criptográfica del SIM, Vittorio Gamba, que hizo un buen uso de tan importante regalo. A pesar de que al principio solo se pasaban a los alemanes los telegramas descifrados, finalmente acabaron enviándole una copia del código.

Los mensajes de Fellers

A consecuencia de ello, a partir del otoño de 1941 todos los mensajes cifrados con ese código, entre los que destacaban los enviados por el agregado militar en Moscú y por Fellers en el Cairo, eran leídos por los italianos y los alemanes. Rommel recibía las informaciones enviadas por Fellers a las pocas horas de ser transmitidas por él. Éstas eran de gran valor estratégico y táctico, ya que incluían pérdidas y disponibilidad de tanques e informaciones sobre las fuerzas británicas. Los italianos captaban todos los mensajes cifrados de Fellers, así como las respuestas desde Washington, desde la central de radio situada en el fuerte Braschi y de aquí, ya descifradas eran enviadas a von Mellenthin, jefe de la sección de información del estado mayor de Rommel.

Pero, ¿por qué eran tan importantes las informaciones de Fellers? Éste era un militar concienzudo y que sin duda hacía un trabajo excelente. A Fellers, que tenía carta blanca para visitar las líneas británicas, le gustaba desplazarse a los puestos de mando británicos donde era, en general, bien recibido. Esto le permitía enviar informes a Washington sobre la situación del ejército británico, moral, equipamiento, posiciones e intenciones, refuerzos, equipo, armamento, sobre cada transporte de material de guerra que llegaba, sobre la retirada de la 9ª División australiana de Tobruk y su reemplazamiento por ingleses y polacos, y sobre los preparativos para una ofensiva con la intención de cercar y aniquilar las fuerzas enemigas. Fellers daba también detalles de organización de las fuerzas británicas, localización de tanques, aviones, artillería y campos de minas. También mucha información técnica: análisis de la artillería, entre otra de la eficiencia de los 88mm. alemanes, qué tipo de tanques eran peores, incluso críticas a los puntos de vista de los generales británicos. Esos informes fueron de particular interés para Rommel en su ofensiva de enero de 1942 ya que gracias a ellos conocía perfectamente la fuerza del enemigo.

Soldados alemanes en Túnez. / D.I.

En mayo de 1942 Fellers informó sobre el envío de los nuevos tanques americanos, los Grant, y de la ubicación de los aeródromos ingleses. Todos los buques pasando por el canal de Suez y Port Said eran reportados una vez a la semana a Washington indicando nombre, carga y destino, al igual que los movimientos de buques británicos y franceses en el Mediterráneo. También sirvió de advertencia para el previsto ataque a los aeródromos alemanes por el Servicio Aéreo Especial, el SAS, y los Long Range Desert Group, ambos grupos británicos de operaciones especiales. En esas fechas se pretendía enviar a Malta dos convoyes, uno proveniente de Alejandría y otro de Gibraltar.

Para evitar los ataques aéreos se propuso realizar un ataque masivo a aeródromos alemanes e italianos. Fellers envió un mensaje el 11 de junio a las 22:30 informando de los ataques previstos para los dos días siguientes. El SIM envió aviso el 12 de junio al alba. Advertidos del ataque, solo uno de los aeródromos, el de Benina, no tuvo en cuenta las advertencias y fue el único en el que el ataque tuvo éxito. En este ataque 3 pilotos alemanes fueron heridos, 4 aviones destruidos y dos cobertizos incendiados. Las unidades de Tobruk y sus suministros fueron informados por Fellers tres días antes de la caída del puerto en manos de Rommel. No es de extrañar que incluso Hitler estuviese pendiente de Fellers. A finales de junio de 1942 éste comentaba con Keitel, el jefe del Estado Mayor Central alemán: «Es de esperar que el enviado americano en el Cairo continúe instruyéndonos tan bien sobre los planes militares ingleses con sus telegramas mal cifrados».

La buena fuente

La «buena fuente» tal como llamaron los italianos a la información proveniente de Fellers, empezó a fluir en el invierno de 1941, pero, desgraciadamente para Rommel, solo iba a durar unos meses. Los aliados pronto detectaron que los alemanes conocían sus planes de antemano. El 25 de enero ya llegó una advertencia que no fue tomada en cuenta; un mensaje captado a los alemanes a las 14:45 avisaba de que la RAF se estaba preparando para dejar Bengasi rápidamente. Esto junto con tres mensajes más, uno de ellos de «una fuente en Egipto», a pesar de ser extremadamente sospechosos, ya que hablaban sobre temas de gran relevancia y llegaban muy rápidamente al enemigo, no llamaron la atención del servicio de seguridad de transmisiones británico. La confirmación de sus sospechas llegó, según algunos autores por las revelaciones de un prisionero de guerra, por otros por la fragilidad de las cifras italianas, a partir del descifrado de las comunicaciones alemanas, por la documentación encontrada cuando los británicos capturaron al grupo de análisis de transmisiones de Seebohm, aunque es poco probable ya que se produjo el 10 de julio y Fellers dejó de emitir sus informes el 29 de junio, o por indiscreción de los italianos. Al parecer un miembro del servicio de inteligencia de este último país le dijo a un amigo que trabajaba en el Vaticano que el Eje había descifrado un telegrama enviado a Washington por el cónsul americano en el Cairo. Sin embargo la versión más curiosa es la que afirma que el secreto alemán se perdió de una manera muy tonta. Un locutor de radio germano se mofaba en un programa de que los alemanes podían leer toda la información secreta de los americanos en el Cairo. El 29 de junio, 36 horas después de la emisión del programa, cesaron los mensajes de Fellers a Washington. Como vemos las versiones de la pérdida del secreto son muy variadas. Probablemente no haya una única razón, pero sí la combinación de varias de las evidencias que apuntaban a Fellers.

Hay que señalar que Rommel no subestimó nunca la eficiencia británica en temas de criptoanálisis y monitorización de señales radio. Una vez preguntó a sus criptoanalistas cuanto tiempo necesitarían para romper un mensaje cifrado italiano enviado por radio. Al recibir la respuesta «unos tres días» contestó, «entonces los británicos pueden hacerlo en dos». Lo cierto es que ambos contendientes se respetaban mutuamente y eso llevaba a situaciones seguramente imposibles en cualquier otro teatro de guerra. Un teniente británico seriamente herido fue llevado a un hospital alemán. Pidió que le enviasen un mensaje a su novia en el Cairo diciéndole que estaba bien. Los alemanes enviaron el mensaje por radio en alemán y poco después se captaba el mensaje circulando por radio en inglés, con lo que seguramente la chica pudo recibirlo.

Como vemos la información pudo llegar a través de un mensaje cifrado con una clave italiana, pero también a través de un mensaje cifrado con Enigma, que en ambos casos los británicos podían descifrar. Más pronto o más tarde éstos debieron obtener la información y rastrear su origen. Lo cierto es que había sospechas de filtración y todo apuntaba a Fellers con lo que se enviaron dos oficiales americanos a determinar si eso era cierto. Un estudio concienzudo de los métodos seguidos por Fellers descartó inicialmente a éste como responsable de las fugas, con lo que los alemanes pudieron seguir leyendo las informaciones proporcionadas por Fellers.

El mal trago de Churchill

Sin embargo, a principios de junio de 1942 el jefe del Servicio de Información británico, Stewart Menzies, le dijo a Churchill que estaba seguro de que las cifras americanas en el Cairo estaban comprometidas. Sin embargo Churchill ya había tenido que pasar un mal trago meses antes reconociendo ante Roosevelt que habían estado rompiendo sus cifras diplomáticas y, es posible que siguiendo un esquema que ya había funcionado anteriormente, prefiriese que una filtración o la revelación de un espía fuese quien advirtiese a los americanos. De todas maneras, en junio volvieron a avisar a los americanos de que las cifras del Cairo estaban comprometidas.

Finalmente, en julio de 1942 se sustituyó a Fellers y también al código negro. Fellers fue condecorado ese mismo año con la medalla de servicios distinguidos por su trabajo como agregado militar. En su citación se hacía referencia a sus informes al departamento de guerra «modelos de claridad y precisión». En cuanto al código negro dejó de utilizarse y se pasó a utilizar una máquina de cifrar SIGABA, con lo que Rommel perdió una fuente de información irremplazable. La captura de su unidad de radiointeligencia y la finalización de los informes provenientes de Fellers, al que Rommel llamaba su «pequeño Fellers» hizo que éste quedase cegado en términos de inteligencia sobre el enemigo.

Fellers, a pesar de ser un involuntario favorecedor de las victorias de Rommel acabó siendo una de las causas de su derrota final en el norte de África. La otra fue la constante información que recibía Montgomery gracias al descifrado de la máquina Enigma alemana. Roosevelt invitó a Fellers a la Casa Blanca a su vuelta del Cairo para que le informase de la situación en el Medio Este. Su análisis acabó convenciendo a Roosevelt de la necesidad de ayudar a los británicos y fue una de las causas de su implicación en la operación Antorcha (Torch), el desembarco anglo-americano en el norte de África, que fue el anticipo del final de la aventura alemana en ese teatro de operaciones.