Receta fácil: Vasitos de chocolate y naranja

No se me ocurre postre más sencillo que éste. Y delicioso. Sólo hacen falta tres ingredientes. Dos, si no somos muy de dulce. Se prepara en un instante y, otro punto fuerte: apenas se ensucia nada en su preparación. Como todo en la cocina, permite jugar.

Aquí lo hemos preparado con chocolate negro, pero se puede escoger la variedad que nos guste. Con leche. Blanco... Y se puede cambiar el zumo de naranja por el de cualquier otro cítrico. O no cítrico. Incluso se le puede mezclar café o café con leche. Y, aunque ésta de estas páginas es la receta base, sencilla, se puede poner, al fondo del vasito, una cama de galleta picada con mantequilla o de mermelada, por ejemplo. También añadir a la mezcla algún fruto seco, cereales, fruta escarchada picada... La consistencia dependerá del líquido que se añada. Además de ponerlo en vasitos pueden hacerse bolitas y rebozarlas en frutos secos, azúcar, cacao en polvo y hacer algo parecido a unas trufas. Ahora que no nos oye nadie, un truco: está riquísimo con zumo de limón, un poco de guindilla, aceite de oliva y sal en escamas.

Ingredientes (para 3 vasitos): -200 gramos de chocolate para fundir (2,40€) -2 naranjas de zumo (0,59€) -1 cucharada de azúcar (0,06€) Precio total: 3'05€ Precio por persona: 1,01€

Preparación

—Trocear el chocolate y fundir poniéndolo al baño maría. Se puede hacer con tandas cortas en el microondas, pero hay menos peligro de que se queme haciéndolo al baño maría.

—Exprimir las dos naranjas. Se puede colar el zumo o no, al gusto del consumidor.

—Disolver el azúcar (o cualquier otro endulzante) en el zumo de naranja.

—Mezclar el chocolate fundido con el zumo de naranja y, cuando esté bien integrado, poner en los vasitos.

—Dejar atemperar y poner en la nevera unas horas antes de servir.

El toque gourmet

Espolvorear con avellana picada.