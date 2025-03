Memoria de la isla| Flors de baladre

Tal vez no fue así, pero así lo recuerdo. La primera vez que oí la palabra baladre y caí en cuenta de que la planta existía fue con los preciosos versos de Isidor Marí que, si no me juega una mala pasada la memoria, cantó en el colegio Mayor de San Salvador, en Salamanca, donde estábamos internados un grupo de ibicencos. Aquel día nos visitó María del Mar Bonet, ya entonces amiga suya, que también entonó una vieja balada mallorquina. Nos sentimos en casa.

Si hoy traigo a estas rayas el humilde baladre es porque no recibe los elogios y la atención literaria de celebridades botánicas de nuestras islas como los populares almendros de Albarca, las higueras homéricas y los centenarios olivos que son esculturas vivas; y porque siendo una planta omnipresente que despliega en la aridez de nuestros campos densas inflorescencias de singulares tonalidades, del rojo al rosa y del amarillo al blanco, pasa casi desapercibida. En el idioma de las flores la adelfa simboliza precisamente el olvido, una desatención que salvan lo versos de Isidoro y también García Lorca, que utiliza la planta como metáfora recurrente para hablarnos de las distintas fases del amor en el ‘Remansillo’: «Me mire en tus ojos / pensando en tu alma. / Adelfa blanca. / Me mire en tus ojos / pensando en tu boca, / Adelfa roja. / Me miré en tus ojos. / ¡Pero estabas muerta! / Adelfa negra».

Arbusto originario del Mediterráneo oriental, hoy está presente en todas las latitudes cálidas del planeta y crece feraz en los terrenos calizos o arenosos de los cauces secos y en las riberas de las torrenteras y barrancos. Como explica Guerau de Arellano, son especialmente llamativos por su exuberancia y belleza «els baladres dels torrents des Port de ses Caletes, Benirràs, Buscastell i dels marges del riu de Santa Eulària, convivint amb els alocs». Sorprende, sin embargo, que no medre en las otras islas, Formentera, Mallorca y Menorca. Especie especialmente resistente, fue la primera que floreció tras la debacle de Hiroshima, donde hoy es un icono de la ciudad. Y que la planta es un regalo de los dioses parece evidente: si el ibicenco baladre deriva del árabe andalusí addifla, su originario nombre griego, Nerion, está asociado a Nereo, dios del mar y padre de las nereidas. En nuestras islas prolifera sin cuidados junto a los caminos y en los márgenes y setos de las carreteras, sorprendiéndonos con la máxima inflorescencia de sus corimbos terminales en los meses de julio y agosto, cuando el sol cae a plomo. Sus arbustos llegan a tener dos y tres metros de altura y pueden convertirse en hermosos árboles como los que hoy tenemos en Vara de Rey. Me gusta citar la planta en el masculino baladre ibicenco porque recoge mejor que el femenino adelfa del castellano, voz meliflua y delicada que no se corresponde con su condición agreste y vigorosa. Lo cierto es que la planta parece vivir del aire. Le basta la luz desesperada que tenemos y las cuatro gotas que crea la humedad nocturna.

Me llevé un buen susto cuando supe que es una planta extraordinariamente tóxica, sobre todo por la oleandrina, heterósido cardiotónico que hoy aprovechan los laboratorios, pero que puede resultar mortal. Desde antiguo se utilizaba en ungüentos y bebedizos con efectos psicotrópicos en ceremonias mágicas junto a la mandrágora y la belladona. Su uso era ritual en el pueblo hebreo. Sus sacerdotes la administraban en el Tabernáculo, como ‘aguas amargas’ obtenidas por cocción de las adelfas, a las mujeres acusadas de adulterio, y si éstas resistían la potente acción del brebaje por intercesión divina, eran consideradas inocentes. También nuestros payeses conocían su peligro y que la ingestión de un puñado de hojas bastaba para matar una cabra, incluso a un macho, que no convenía usar sus ramas como leña para cocinar y que incluso su humo es perjudicial.

Esquivado por las abejas

Frente a mi casa tenemos un enorme baladre y he comprobado que los pájaros no se suelen posar en sus ramas. Y un amigo apicultor, Antonio Peinado, hace ya algunos años, me comentaba que las abejas esquivan el baladre y, en todo caso, se muestran extremadamente cuidadosas al acercarse a sus flores, libando sólo las que llaman de baladre beneït. A las otras clases de baladre, bord, blanc i vermell, las abejas sólo se acercan en las amanecidas del día de Sant Joan, antes de que le sol asome, porque, en otro caso, la abeja muere. Lo dice una vieja canción: «Ets com sa flor de baladre, / que tot cuc n’ha de fugir, / de graci’ n’és rebaixada / i qui no en fuig ha de morir».

Y un detalle curioso: aunque el baladre se ha valorado siempre en nuestras islas como planta separadora y ornamental, a ningún mozo enamorado se le ocurría presentarse al festeig con flors de baladre en un ramo. No sé si el lector recordará la película ‘La flor del mal’, de Claude Chabrol, interpretada por Michelle Pfeiffer que mata a su amante, precisamente con el veneno de la adelfa.

12 soldados gabachos En algún sitio, tiempo ha, leí un hecho curioso. Decía que en tiempos napoleónicos, en tierras de Ronda, un grupo de 12 soldados gabachos pernoctó en una casa de la serranía amenazando a los lugareños que, para congraciarse con ellos, les invitaron a una opípara cena de conejos y buen vino. Mientras algunos hombres del pueblo salían a cazarlos, las mujeres cortaron ramas de adelfa, las despojaron de sus hojas y ensartaron en ellas los conejos para brasearlos. Los soldados se dieron un atracón y se amodorraron. Por la mañana, ocho estaban muertos y los otros cuatro agonizaban entre convulsiones y vómitos. Pensé de la que nos habíamos librado en nuestras excursiones al campo, cuando quemábamos sobrasadas y trozos de butifarrón ensartados en ramas de cualquier matojo. Supongo que esquivamos els branquillons de baladre por casualidad. O por aquello de los ángeles custodios. Ahora caigo en la cuenta que nuestras flautas son de baladre, pero ahí está la embocadura de plomo para evitar, por lo que pueda ser, el contacto, de la madera y la boca.

