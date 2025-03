El liderazgo de las mujeres en El Salvador

El Fons Pitiús de Cooperació lleva años trabajando en El Salvador. El pasado mes de noviembre realizó su último viaje de cooperación, en el que la coordinadora de esta entidad, Fina Darder, pudo comprobar de primera mano las mejoras que ha habido en materia de género en poco tiempo. Cruzó el charco acompañada por la presidenta del Fons, Antonia Picó (segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Transparencia y Acción Social en Santa Eulària), y la vocal Marilina Bonet (directora insular de Bienestar Social, Igualdad y Relaciones con Entidades).

La asociación de mujeres de Comasagua trabaja, entre otras vertientes, la agricultura.

Darder, que ya había acudido a El Salvador anteriormente en representación de esta entidad, conformada por las diferentes instituciones locales, puede dar fe del salto que ha habido en este sentido: «Hacía unos cuatro años, aproximadamente, que no iba a El Salvador, y hemos conocido a muchas mujeres con cargos de responsabilidad en la gestión del agua, por ejemplo».

Otra imagen del viaje de cooperación de noviembre en El Salvador.

Se refiere, concretamente, a las conocidas como Juntas de Agua y toda la estructura que hay alrededor de las mismas para gestionar los recursos hídricos de manera comunitaria. Así, las Juntas no son un organismo gubernamental como tal, sino una entidad comunitaria que, desde el ámbito más local y desde la participación ciudadana, gestiona los sistemas de agua, incluyendo las cuotas o el mantenimiento. «Hay asociaciones de diversas Juntas, conocidas como Asociaciones de Sistemas de Agua Potable, ASAP. Luego hay mesas territoriales que conforman diferentes ASAP. Toda esta articulación de los sistemas de agua va desde el ámbito más local al nacional», añade Darder. Con todo, el Fons Pitiús celebra que hay muchas mujeres que son protagonistas de este engranaje y ocupan cargos de presidenta, tesorera o secretaria.

Taller de vinos artesanales en la asociación.

Las mujeres, la pata clave

En todo caso, Darder hace hincapié en que las mujeres siempre han sido las responsables de conseguir agua: «Pasa en muchísimas partes del mundo. Donde no tienes grifo en casa, normalmente las mujeres y los niños son quienes van a buscar el agua, ya sea cerca o lejos de donde viven». Esmeralda Orellana, de las ASAP, explica en un vídeo difundido por el Fons que cuando era niña se levantaba a las cuatro de la mañana para ir hasta el río Huiza, donde recogía agua antes de ir a la escuela. «Principalmente me tocaba a mí y a mi madre. Ahora que ya tenemos el sistema de agua comunitario, gracias a Dios ya no hacemos eso, tenemos más tiempo para otras actividades», resalta.

Una de las líneas de trabajo de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura de El Salvador (ACUA) es «conformar y articular la organización comunitaria y territorial incorporando a las mujeres y las juventudes en los espacios de toma de decisión».

La estructura de las Juntas también trata de «incidir políticamente para exigir que se respete el derecho humano al agua», por ejemplo ante «proyectos urbanísticos que lo amenazan», añade la coordinadora.

Soberanía alimentaria: el caso de Comasagua En El Salvador, la delegación del Fons Pitiús de Cooperació se reunió en noviembre con varias entidades locales, con la gente que protagoniza las reivindicaciones en cuestiones hídricas o de otra índole, y también hizo seguimiento de los proyectos financiados en el país centroamericano. «Estamos convencidas de que a esta gente le encantaría poder tener sus propios medios y luchan por tenerlos. Están en una movilización continua. Lo que hacen las entidades es formarlas, darles las herramientas para que puedan afrontar las dificultades, no que nadie las afronte por ellas», resalta Darder. Entre otros muchos encuentros, en el viaje de noviembre, estas tres representantes del Fons visitaron la asociación de mujeres de Comasagua, un «espacio local constituido para promover el desarrollo integral de mujeres sin tierra a través de procesos organizativos y de capacitación para la mejora de sus condiciones de vida». En su sede se elaboran vinos artesanales, mermeladas, elementos de artesanía, cultivan sus huertos y venden todos estos productos, aportando, así, a la economía familiar. «Aparte de la posibilidad de aumentar sus ingresos a través de la asociación, explican la importancia de la capacitación que reciben a través de los proyectos, no únicamente en términos relacionados con la producción o la elaboración de productos, sino también en liderazgo y organización», concluye la memoria del Fons.

En El Salvador hay Juntas de Agua comunitarias que no están legalizadas, pero hay una nueva ley de recursos hídricos que obliga a legalizarlas todas. El problema, según recoge la memoria del Fons Pitiús sobre el viaje de noviembre a El Salvador, es que en muchos casos hay falta de recursos y conocimientos para poder hacerlo. «Las ASAP están dando apoyo y asesorando a las Juntas; y algunos de los proyectos financiados por el Fons relacionados con la dotación de agua potable incluyen este componente de capacitación, no solo para registrar la junta, sino también para gestionar los sistemas de agua», detalla la memoria.

Contraste ciudad-zona rural

También se indica en este documento, que recoge inquietudes de diferentes entidades locales de El Salvador expresadas en reuniones en las que estuvo presente la delegación del Fons Pitiús, que «hay grandes proyectos urbanísticos que están legalizando sistemas de agua que agotan el recurso y dejan sin agua a las comunidades que se nutren de las mismas fuentes».

Darder afirma que el gobierno está centrado en la zona urbana y en demostrar a los turistas y al mundo una modernización de El Salvador, pero que en las zonas rurales se viven problemas de acceso al agua potable. «En cierto modo, la parte rural es como Ibiza en el sentido de que la gente vive de forma muy dispersa», apunta.

Picó y Bonet coinciden en que este viaje de cooperación a El Salvador ha sido una «una lección». «Fueron cinco días de trabajo muy intenso, aprovechando al máximo las horas. Al principio, cuando llegas, alucinas con la ciudad y piensas: ¿Aquí vienen cooperantes? Pero luego, a medida que vas saliendo de ella, vas viendo cómo cambia todo», relata Bonet. También destaca el papel destacado que juegan las mujeres en las Juntas de Agua.

Picó, por su parte, hace hincapié en que la cooperación, a diferencia de lo que se puede pensar, no se trata de caridad ni de nada parecido; tampoco de imponer la visión de los cooperantes sobre los locales acerca de qué es lo que hace falta hacer: «No se trata de reunir una cantidad de dinero para poder financiar proyectos [como Fons Pitiús], es mucho más que eso. Ellos te presentan sus propios proyectos, lo que necesitan, no lo que tú consideras que es mejor o más necesario».

«ACUA es la entidad que nos presenta el proyecto y la responsable de que éste se lleve adelante, contratando a las empresas que harán la infraestructura», explica Darder.

Los proyectos del Fons El Fons trabaja de manera directa en El Salvador y Nicaragua; y, a través de varias ONG, en Guatemala, Perú, Nepal, la India, Marruecos y los campamentos de refugiados saharauis. En sus 25 años, ha financiado 350 proyectos con 14.754.000 euros y 66 proyectos de emergencia por 1.349.000 euros, «contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de más de 1,5 millones de personas, la mayoría en zonas rurales».

