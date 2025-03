Coses Nostres | El relativismo según los flamencos

El concepto del récord llega de nuevo a ses Salines. Y esta vez no es la presión humana la que lo motiva, sino el número de flamencos avistados en el último Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC), que se ha llevado a cabo simultáneamente en buena parte de los humedales del planeta. Este pasado mes de enero se han contado 923 flamencos en el parque natural (830 de ellos en es Codolar, 70 en es Cavallet y 23 en s’Estany Pudent), tras dos años en los que la cantidad registrada de estas aves no alcanzaba la cifra de 600. De hecho, estos 923 flamencos se acercan al récord absoluto de 1.015 ejemplares que se registró en septiembre de 2020 (aún teniendo en cuenta que no era la misma época y que el final del verano coincide con la dispersión juvenil y la llegada de ejemplares reproductores desde sus colonías de cría al finalizar el periodo de nidificación).

Si bien es cierto que las cifras se corresponden a una recuperación de la especie a nivel mundial, a lo que se suma el hecho de que en ses Salines siempre encuentran comida porque nunca se secan, hay que relativizar cualquier número que se ofrezca como un récord, sea de turistas o de flamencos. En este sentido, hay que tener en cuenta algunos datos, y el primero de ellos es que la elevada cantidad de ejemplares de la especie Phoenicopterus roseus no debe encubrir que la situación del resto de las especies con las que convive en los humedales es bien distinta, ya que el número de aves acuáticas que pasan el invierno en estos ecosistemas está disminuyendo en las islas y en toda España. El segundo dato importante es la calidad de estos ecosistemas; a principios de febrero, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) daba a conocer un informe en el que se destacaba el descenso poblacional de las aves de humedales y revelaba que el 76 por ciento de los tipos de hábitats de interés comunitario vinculados a zonas húmedas «presenta un estado de conservación desfavorable».

Y el tercer dato que hay que tener en cuenta para relativizar un número concreto de flamencos en un momento determinado son las peculiares migraciones y movimientos de estas aves, que un día cualquiera de enero pueden estar en es Codolar y quince días después pueden verse en un humedal de Italia, por ejemplo. Es decir, si bien en otras especies es oportuno llegar a la conclusión de que prácticamente todas las aves que se cuenten son ejemplares invernantes, que han pasado los meses fríos (un frío también relativo) en los estanques pitiusos, no es así en el caso de los flamencos, con migraciones muy irregulares. Tal vez si el recuento se hubiera realizado una semana antes o una semana después, la suma cambiaría.

Y a pesar de todas estas consideraciones, que reducen el récord a un simple número con pocas implicaciones, hay que señalar que sí es cierto que en estos 25 años del siglo XXI ha aumentado, en general, la cifra de flamencos que visitan Ibiza y Formentera. De hecho, la presencia de esta especie en las Pitiusas es relativamente reciente. A principios de los 80, sólo unos pocos ejemplares llegaban, de forma casi testimonial, a los estanques de ses Salines. La situación cambió en los 90, cuando se empezaron a anotarse registros de más de un centenar de ejemplares, según puede leerse en el libro ‘Nacida para volar. Aves de Ibiza y Formentera’ (CAT y Oliver Martínez). En los últimos años —y más allá de los 923 observados este mes de enero por los participantes en el recuento (coordinado por el GEN)— la población invernante se podría situar, teniendo en cuenta las oscilaciones, en una media anual de 500 ejemplares.

Sensibles a las molestias Los flamencos llegan exhaustos de sus migraciones, que les suponen un elevado gasto energético, por lo que son especialmente sensibles a las molestias, y acercarse demasiado a ellos en los estanques puede provocar que alcen el vuelo y tal vez mueran por agotamiento.

