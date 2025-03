Memoria de la isla | El Nautilus

Platja des Solseró, en el extremo sur de los arenales des Cavallet. Por segunda vez, encuentro a mis pies, sobre las dunas, una ofrenda del mar, un Nautilus, la nave-nido del Argonauta, una concha pequeña que reconozco. Localicé otra igual, hace algunos años, en el canal d’en Martí, junto a Pou des Lleó. Helicoidal, levemente acanalada y de un blanco irisado y traslúcido, es a tal punto delicada que rara vez alcanza las orillas. Es el nido o reservorio de huevos que utiliza temporalmente la hembra del Argonauta, un minúsculo cefalópodo de dos centímetros o poco más. De vida pelágica, huye de los fondos, flota como una pluma a la deriva y utiliza el aire que atrapa en la superficie para, graduándolo, emerger o sumergirse. Finn y Norman, biólogos marinos, han filmado al argonauta en el preciso momento de captar las burbujas de aire, resolviendo el misterio de su navegación. No es raro que el capitán Nemo, robándole al Argonauta su secreto para navegar entre dos aguas, llamara Nautilus a su submarino.

Al escribir estas notas, tengo sobre mi escritorio estas dos frágiles conchas y me parece un milagro que no las haya destrozado el oleaje. Pieza reina del conquiliólogo y de los museos del mar, el Nautilus es difícil de ver y, dada su complejidad formal, no resulta fácil describirlo. En el mundo antiguo, por su perfección y simbolismo, se le consideraba ‘sagrado’. Sorprende su exacta y trascendente geometría, que se configura sobre el eje de una circunvolución logarítmica de espirales que, expandiéndose uniformes, aumentan su radio según las proporciones de la sección áurea que determina el número Pi. Su concha se replica desde un punto infinitesimal, crece en anillos que se alargan en la llamada spira mirabilis y se recoge en una curvatura dorsal equilibrada, armónica y vertebrada en sus giros por una ‘quilla’ de extremada finura, denticular y oscura. Sus líneas de sutura son auténticas hélices de insuperable belleza.

Buena ventura

Según Plinio el Viejo, toparse con el Nautilus presagia buena ventura y prosperidad. A mí, octogenario, el auspicio me llega con demasiado retraso, pero ¡mejor tarde que nunca! Viendo las sorprendentes, estilizadas y orgánicas nervaturas de esta pequeña concha, pienso que las atrevidas arquitecturas de Foster y Calatrava -que con la ayuda de ordenadores calculan resistencias, curvaturas, flexiones, equilibrio de pesos y contrapesos-, son sólo una pobre copia de lo que la naturaleza consigue en la más humilde de sus estructuras. Paul Valéry descubrió la categoría estética de la vida en este prodigio de la forma que segrega la vida y en la que la vida tiene habitación.

El Argonauta explica la fenomenología del habitar y es una buena metáfora del vivir. Esta criatura anodina vive para edificar su casa, pero no para vivir en ella, pues tras la brevísima habitación de sus crías la abandona vacía. Esta pequeña concha nos habla así de la ‘gratuidad de la belleza’ que nace de la función del vivir y de su contingencia fugaz; nos habla de la dialéctica del ser-libre, del ser-encadenado y del coraje del diminuto molusco que, a pesar de su insignificancia en el abismo oceánico y de la blandura de su cuerpo, a pesar de su absoluta indefensión, sale de su concha y abandona el refugio de su nido como el pájaro que necesita volar y hacer su vida en libertad. Tal vez por eso este minúsculo cefalópodo que atraviesa los mares en su frágil barquilla calcárea recibió el mítico nombre de Argonauta, en memoria de los nautas del ‘Argos’, los compañeros de Jasón que en el 1225 aC partieron de Yolcos, en la Tesalia, camino de la Cólquide, en busca del velloncino de oro. Pero dejemos el mito.

Lo cierto es que estas pequeñas conchas albergan y protegen ‘la vida que nace’, de aquí que fueran para los antiguos el mejor símbolo del ser humano. Estas conchas representan el cuerpo, la envoltura del alma, el ser del pequeño molusco. Cuando éste abandonaba su refugio, la concha, tal como la vemos ahora, quedaba vacía, como un cuerpo muerto. De aquí que, como explica Charbonneaux-Lassay en el ‘Bestiario de Cristo’, las sepulturas antiguas contuvieran multitud de conchas, alegoría de las tumbas en las que el hombre será despertado. Estas conchas eran así símbolos de resurrección y de una irrenunciable esperanza.

La misteriosa perfección del universo La mínima concha de Argonauta amarada por azar en nuestras playas nos dice, en resumidas cuentas, que las cosas más pequeñas, en su concreta fisicitud, pueden ser extraordinariamente complejas. Y que en su aparente nimiedad resuena toda la misteriosa perfección del universo. También nos dice que todos buscamos nuestro ‘vellocino de oro’ que puede tener muchos nombres. Y que a pesar de nuestra fragilidad, debemos atrevernos, soltando lastre y amarras, a navegar por este proceloso mar de la existencia, mecidos por corrientes que nos llevan caprichosamente hacia un destino que desconocemos, una travesía en la que cada cual hallará sus orillas, su propio puerto. Releo ahora estas notas que, por extrañas, me sorprende haber escrito. Y todo por esta pequeña concha encontrada por casualidad en las arenas des Solseró, en el extremo sur de la platja des Cavallet.

