El naixement del Club Nàutic d’Eivissa

En aquella reunió del divendres 27 de febrer de 1925, de la qual ara es compleix el centenari, va quedar constituïda la junta directiva, que estaria integrada pels següents vesins, tal com va recollir la premsa de l’endemà i tal com menciona Pere Vilàs en el llibre editat ara fa 25 anys amb el suport del Consell d’Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de la ciutat amb motiu del 75è aniversari del club, el nom oficial del qual en l’actualitat és Club Náutico Ibiza (CNI).

La ciutat des de la drassana, coneguda com s’Astillero. Mitjan segle XX. / Domingo Viñets (Aisme)

La junta directiva estava integrada per molts dels noms que formaren part de la primera comissió impulsora del club l’any anterior. A més, alguns d’ells havien set, eren o serien regidors de l’Ajuntament de la ciutat. Els noms:

Portada interior i pàgina del Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Eivissa de l’any 1925. / AHEiF

Edifici i voltants de la fàbrica de Can Ventosa, inaugurada el 27 d’abril de 1925, dos mesos després de la constitució del Club Nàutic. / Col·lecció: família Valls. Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa (AISME).

President: Francesc Costa Torres

Vicepresident: Victorio Hernández Wallis

La ciutat des del Club Nàutic. / Domingo Viñets. Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME)

Secretari: Joan Bonet Costa

El naixementdel Club Nàutic d’Eivissa / Arxiu

Vicesecretari: Francesc Medina Bonet

Tresorer: Francesc Vilàs Abraham

Comptador: Josep Guasch Marí

Així com 12 vocals:

Josep Juan Marí

Joan Miró Marí

Pere Matutes Noguera

Joan Ticoulat

Cèsar Puget Riquer

Antoni Tur Nieto

Manuel A. Escandell Ferrer

Joan Marí Bonet

Mariano Bonet Costa

Joan Torres Roig

Eugeni Bonet Riera i

Joan Riera Ferrer.

1917. La idea de constituir un Club Nàutic a Eivissa

Encara que enguany celebram el centenari d’una fita en la història de la mar i de l’associacionisme, cal recordar que el Club Nàutic com a tal va començar a donar les primeres passes anys abans.

Feia anys que havia nascut el desig de comptar amb una entitat que ja tenien altres ports de l’Estat i de la Mediterrània, com ara Menorca, que cada any, per Sant Pere i Sant Joan, celebrava les seues regates tal com explicava en alguns articles l’historiador eivissenc Josep Clapés.

Així, el 13 d’agost de 1917, el diari El Resumen recollia una idea que anava agafant cos entre els propietaris d’embarcacions i empresaris: «Háblase que es cosa decidida la fundación de un club náutico en nuestra ciudad, del que es semi seguro formaran parte todos los señores dueños de embarcacions de recreo. El propósito es digno de aplauso y consideramos merecedora de ser secundada tan feliz iniciativa que vendrà a evitar múltiples molèstias a los aludidos dueños de embarcaciones».

La Voz de Ibiza i Diario de Ibiza varen ser els mitjans de comunicació que varen encapçalar la croada per aconseguir la creació del Club Nàutic, tot i que altres capçaleres com El Resumen, es varen fer també ressò de les notícies sobre el projecte. El 4 d’abril de 1922, La Voz de Ibiza va treure un altre breu titulat ‘¿Club Náutico?’, que entre altres coses deia: «Por qué en Ibiza, contando con un puerto tan hermoso (...) y siendo en gran número los aficionados al sport náutico no puede fundarse un club o una Sección de la Liga Marítima como se hizo en Mahón».

1924. La primera comissió

Dos anys després, el projecte de crear un club de regates començava a caminar. Així, el març de 1924, es creava la primera comissió, que estaria encarregada de realitzar les gestions, que estava integrada per alguns dels noms que l’any següent formarien part de la primera junta i que ja hem esmentat. Creim important mencionar-los també, perquè alguns d’ells ja no varen formar part de la primera junta oficial. Eren Joaquim Gutiérrez, Francesc Costa Torres, Victorio Hernández Wallis, Manuel A. Escandell, Joan Ticoulat, Pere Matutes Noguera, Josep Juan Marí, Marià Bonet Costa, Antoni C. Sastre, Joan Riera Ferrer, Joan Marí Bonet i Francesc Vilàs Abraham. La Comissió també tendria representants de Diario de Ibiza i de La Voz de Ibiza. El 10 de març de 1924 La Voz de Ibiza, publicava: «Club Náutico. Por fin parece que ha cuajado la idea, tantes veces lanzada, de fundar en esta ciudad un Club de regatas. Verdaderamente constituïa una anomalia que una población como esta donde tanta afición existe de las cosas del mar no hubiera una Sociedad de esa índole».

1924. La primera junta directiva

Tan sols un mes després se celebrava una nova reunió en el local de la Creu Roja amb la finalitat de nomenar la primera junta directiva de l’entitat, que va quedar formada amb els següents noms:

President: Francesc Costa Torres

Vicepresident: Victorio Hernández Wallis

Secretari 1er: Josep Juan Marí

Secretari 2n: Francesc Medina Bonet

Tresorer: Francesc Vilàs Abraham

Vocals: Antoni Celiá Sastre, Pere Matutes Noguera, Joan Ticoulat Cartela, Cèsar Puget Riquer, Antoni Tur Nieto, Manuel Escandell Ferrer, Joan Marí Bonet, Marià Bonet Costa

Com veim, es repeteixen la majoria dels noms, tot i que no sempre amb el mateix càrrec.

A partir d’aquell moment, sovint apareixien notícies breus recordant que continuaven les gestions. Així, el maig de 1924 es podia llegir a la premsa: «Siguen muy adelantados los Trabajos para la constitución del Club náutico siendo en gran número los socios que se han inscrito».

Primera activitat: les festes de Sant Pere i Sant Joan

Des del primer moment, un Club Nàutic encara en procés de constitució es va involucrar en la vida social, cultural i esportiva de la ciutat. Així, aquell mateix any de 1924, va contribuir amb 15 pessetes al programa de festes de Sant Pere i Sant Joan. El Club Nàutic formà part també de la comissió organitzadora del programa de festes.

Les primeres regates abans del Club Nàutic

La tradició de celebrar regates a Eivissa venia ja d’abans. Des dels darrers anys del segle anterior ja se celebraven al port d’Eivissa unes regates a rem coincidint amb les Festes de la Conquesta, com aleshores se li deien a les Festes de la Terra. Així, el juliol de 1897 la premsa anunciava que aquell any hi hauria regates, amb reglament i condicions de participació. El dispositiu era important. Per a la cita s’havien de col·locar al moll 300 cadires, així els vesins podrien gaudir de la sortida i l’arribada de les embarcacions. La gestió del lloguer de les cadires s’havia de treure a pública subhasta, amb un preu màxim d’una pesseta per cadira. Els ciutadans que volguessin llogar-ne havien de pagar 1 ral, però podrien gaudir de la música de la banda mentre contemplaven les regates.

La celebració de les Festes de la Conquesta durava tres dies, del 6 al 8 d’agost.

El dia 6 hi hauria cornetes, tambors i la xaranga Pitiüsa, que faria una cercavila i l’habitual missa a l’església de Sant Elm, amb música a tota orquestra. L’Ajuntament es feia càrrec també de la il·luminació del port i les andanes, a més d’oferir música, balls i focs artificials.

El dia 7 es varen celebrar tres regates. La jornada va començar amb les regates al rem acompanyades de música.

El dia 8, la festa més important, es va fer l’acostumada processó des de la Catedral. A la tarda, més ball i més música «campestre al estilo del país», és a dir, ball pagès, però també cucanyes, globus, ninots i altres diversions populars. Més focs artificials, il·luminació i traca final amb una gran retreta.

1924. Les primeres regates del Club Nàutic

Tornant a 1924, les primeres regates organitzades pel clubvaren ser en el marc de les festes de Sant Joan i Sant Pere que hem mencionat abans, tot i que també es feren per donar la benvinguda a un grup excursionista procedent d’Algèria.

El programa, celebrat del 20 al 25 de juny, incloïa cercavila, sortida d’embarcacions per rebre els excursionistes, vi d’honor a l’Ajuntament, revetlles al passeig de s’Alamera, berenada popular al Puig des Molins, ball pagès, focs artificials, futbol, regates organitzades pel Club Nàutic i una excursió a Santa Eulària.

1924. Les primeres festes patronals amb el Club Nàutic

D’ençà que l’entitat va començar a caminar es va involucrar en l’organització o col·laborant en els esdeveniments que protagonitzaven la vida de la ciutat. A partir d’aquell moment, el club sempre estaria present en el programa de les festes patronals, com recordam més endavant.

Tornant a 1924, a principi de juliol, la Comissió Permanent de l’Ajuntament d'Eivissa va acordar, entre altres punts, convocar les entitats més representatives de la ciutat a una reunió per organitzar, tal com es feia anualment, les festes patronals d’aquell estiu. A aquella reunió presidida pel batle es va convidar el governador militar, el vicari capitular i els presidents del Casino d’Ibiza, el Casino España i el Club Nàutic. A la mateixa sessió també es va acordar repartir entre les persones necessitades del municipi les 100 pessetes que havien sobrat de les festes de Sant Joan.

En les festes d’aquell any lògicament es varen incloure noves regates: el president del Club Nàutic també formava part de la subcomissió que organitzava les activitats esportives del programa, juntament amb els de la Creu Roja, la societat La Marineria i el Pòsit de pescadors.

El primer Reglament del Club Nàutic

El divendres 15 d’agost de 1924 es va convocar una junta general del club per al dilluns 18 per a l’aprovació del Reglament de l’entitat i per a la constitució d’aquesta. S’havien de reunir al local de la societat La Marineria. El document va ser llegit per Victorio Hernández i va ser acceptat de manera unànime, tal com va recollir la premsa.

A la mateixa reunió, l’ajudant d’Obres Públiques, Martí Guasp, va presentar diversos projectes d’edificis. La idea tants anys somniada començava a tenir futur. Alguns socis varen fer algunes propostes: «Un señor socio propuso la admisión de las embarcaciones de pesca en el Club, con ciertas condiciones como la prohibición absoluta de efectuar ninguna classe de operaciones relativas a la pesca, etc.»(Diario de Ibiza, 22 d’agost de 1924.)

Els socis

A final d’any, el nombre de socis, segons recollia Diario de Ibiza a mitjan desembre, era ja de 150, tal com també mencionà Felip Cirer en el seu article sobre el nàutic d'Eivissa publicat el 2022.

1925. L’any decisiu

A pesar de la creació oficial del club i l’aprovació del seu reglament, quedava encara molta feina per fer: aconseguir una seu i continuar l’activitat. Un dels breus publicats l’estiu d’aquell any deia: «Varias personas nos ruegan hagamos campaña en favor del Club Náutico por ser una Sociedad que merece se le dedique la debida atención dada la utilidad que puede prestar a los aficionados a las cosas de la mar».

Mentrestant, la junta es reunia de manera regular, com va passar almanco a l’agost i el mes de desembre.

L’Eivissa de 1925

L’any 1925 va començar amb Francesc Medina Puig, antic regidor republicà, com a batle de la ciutat. Ho era des de la tardor de 1923, votat pels regidors de la corporació municipal poc després del colp d’estat de Primo de Rivera. Eren regidors entre altres Pere Matutes Noguera, primer tinent de batle, que presidiria alguns plenaris com a batle accidental, Eugeni Bonet Riera, que a principi d’any seria nomenat tercer tinent de batle, Josep Viñas Torres, Antoni Riera Costa, Domingo Viñets Deordal, Antoni Juan Castelló, Miquel Riquer Wallis, qui dimitiria el juny de l’any següent, Vicent Fuster Torres, Joan Torres Pujol i Antoni Albert Nieto. El mes de març entraren Francesc Vilàs Abraham, Vicent Bonet Riera i Miquel Sancho Andrés en substitució d’Antoni Martorell Barrut, Joan Marí Escandell i Antoni Ramon Gota-redona.

Va ser un any important per a l’impuls de nous centres escolars com ara la futura escola de sa Graduada, noves escoles de primària o la conversió del col·legi de segona ensenyança en institut local.

Però el 8 d’abril d’aquell any, per qüestions de salut, Francesc Medina presentaria la seua dimissió com a batle. En aquella sessió assumí la presidència accidental Pere Matutes Noguera. El següent alcalde seria Antoni Juan Castelló.

Una vesina molesta i un aparcament de cavalls

En la sessió del 12 de gener d’aquell any es varen tractar assumptes tan diferents com ara la petició d’un vesí que es trobava entre el públic assistent a la comissió, Andreu Tur Clapés, que es va queixar d’una dona del carrer del Bisbe Cardona que molestava contínuament els altres vesins. El batle li va contestar que donaria les oportunes ordres a la guàrdia municipal per evitar que la dona continuàs destorbant. A continuació, el regidor Antoni Riera va proposar que a la següent sessió plenària del dia 14 es nomenassin els reis Alfons XIII i Victòria Eugènia batles honoraris de la ciutat. Així va ser. En el plenari d’aquell dia, va ser el primer punt de l’ordre del dia. Va ser aprovat per unanimitat «y con el mayor entusiasmo», segons el llenguatge de l’època, tot i que faltava algun regidor. També es va tractar sobre el viatge a Madrid d’una comissió municipal per formar part de l’homenatge que s’havia de tributar al rei que només sis anys després va haver de partir a l’exili quan els ciutadans varen votar majoritàriament a favor de la República. Finalment, es va acordar demanar a Bartomeu de Rosselló Tur si volia representar a l’Ajuntament. El mes següent, l’Ajuntament rebia una carta del cap superior del palau reial agraint el nomenament. Aquell mateix febrer el batle Medina informava que s’havia arreglat un local per a parada de cavalls sementals a càrrec de tots els ajuntaments de l’illa, que quedaria sota la direcció del veterinari municipal. El preu del lloguer era de 40 pessetes al mes.

El batle també havia fet gestions davant el directori militar, és a dir, el govern de la dictadura encapçalat per Miguel Primo de Rivera, per demanar que les cendres del general Joaquín Vara de Rey fossin traslladades al Panteó de Fills Il·lustres de Madrid.

A proposta d’Antoni Albert i Nieto, es va acordar demanar a l’Estat l’abonament de la pensió que havia deixat de cobrar Eivissa per haver perdut la gestió pública de ses Salines. Set anys després, arran de la visita del president de la República Niceto Alcalà Zamora a Ibiza, se li va presentar un memorial en aquest sentit, del qual es conserva una còpia a l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera, que no va obtenir resultat positiu.

Un deute del temps de la pandèmia de grip de 1918

A començament de febrer de 1925 l’Ajuntament va rebre la petició d’exregidors dels biennis 1919-1920 i 1921-1922 demanant que els hi fossin tornats els sous que havien prestat voluntàriament aquells anys per fer front, entre altres coses, a les despeses assumides per atendre famílies sense recursos durant la pandèmia de grip de 1918-1919 que tant de mal va fer a Eivissa. El regidor Antoni Albert i Nieto va defensar que se’ls hi pagàs, argumentant que era just perquè «es público y notorio que circunstancias extraordinarias y especialmente cuando se desarrolló la epidèmia gripal en esta poblacion evitaron no se murieran de hambre muchos vecinos de esta localidad». Tothom hi va estar d’acord.

Obres de millora a la ciutat. L’escorxador municipal

Quant a obres a carrers i places de la ciutat, a principi d’any es va proposar al plenari empedrar amb llambordes, -la manera tradicional de pavimentar els carrers-, l’aleshores dit carrer Herreros, avui del Mestre Joan Mayans i la plaça de la Constitució, a la Marina. Un regidor va demanar que es reomplís la plaça que hi havia darrere del teatre Pereira, el que avui és la plaça del Parc.

Els vesins estaven contents, especialment els pescadors, perquè finalment l’enllumenat del Muro era una realitat. A final d’any es posaren també dues llums al carrer d’Antoni Palau a la Marina.

També s’aprovaren millores a l’escorxador municipal, com ara adequar el despatx del veterinari municipal o fer una quadra per al carro que transportava la carn, així com sembrar eucaliptus a l’exterior. L’edifici presentava problemes de salubritat i la Junta Municipal de Sanitat va demanar millores. El metge Vicent Riera Ferrer va ser contractat com a metge higienista sense sou mentre no es consignàs la corresponent partida per poder pagar-lo.

Una altra obra important va ser el servei de canalització d’aigua des de Sant Rafel per a la font de la ciutat i per a l’abastiment d’aigua a la població.

També s’acordà retolar els carrers que encara no estaven senyalitzats amb el seu nom.

Un rentador públic

L’any havia començat amb les obres del tan esperat i reclamat rentador públic aturades. Calia obrir un camí per entrar el material d’obra al lloc on s’estava construint, en la zona de ses Feixes, molt a prop de Can Ventosa. Havia set a final del segle XIX que sent batle Josep Verdera Ramon l’Ajuntament havia decidit construir-lo per millorar les condicions de tantes dones que anaven a ses Feixes a rentar. Per descomptat, als homes no se’ls esperava. Però anys després, ja en el nou segle, les obres continuaven inacabades. Bartomeu de Rosselló i Joan Roig Bonet ho havien reclamat de manera insistent als seus escrits a la premsa local. L’any 1910 Vicent Bonet va fer una oferta a l’Ajuntament d’assumir la conducció d’aigua a la ciutat i entre altres millores acabar el rentador al costat de l’Escorxador municipal. L’Ajuntament no ho va acceptar perquè Bonet no acompanyava la proposta amb plànols. L’estiu de 1922, el regidor Vicent Torres havia tornat a plantejar la necessitat de tenir un rentador públic.

Aquell any de 1925 l’assumpte continuava ocupant plenaris municipals i breus a la premsa local. L’any anterior, sent batle Mariano Marí Torres, el Casino d’Eivissa, presidit per Joan Torres Roig, havia fet una recol·lecta i havia entregat 2.000 pessetes per a les obres. L’any 1927, sent batle Eugeni Bonet, l’Ajuntament va comprar planxes d’uralita per a un cobert a la peixateria i per a cobrir el rentador públic. Costaven 12,5 pessetes cada una. Les obres no acabarien fins al principi de 1928. Però no acabaren aquí els problemes. A final de març arribaren a l’Ajuntament les queixes de les rentadores sobre la potabilitat de l’aigua. El regidor Vicent Fuster va demanar que fossin desestimades. Així va ser. El rentador es va fer servir poc temps. L’any següent, el mateix regidor va informar que feia temps que les dones no hi anaven a rentar perquè l’aigua no era prou bona.

Fàbriques i comerços. Can Ventosa

El dimarts 27 d’abril d’aquell any, dos mesos després de la creació formal del Club Nàutic, s’inaugurava i beneïa molt a prop el nou edifici de la fàbrica de Can Ventosa, que aleshores es trobava fora del nucli de població, al principi de la carretera de Sant Antoni, avui avinguda d’Ignasi Wallis. La maquinària no estava del tot instal·lada. Fins a aquell moment l’establiment havia operat a un local llogat a la carretera de Sant Joan. Es calculava que podria donar feina a unes 80 treballadores.

El comerç de Fèlix Costa Torres oferia rebaixes:

Mitjons d’home: 0,50 pessetes

Calces dona: 1.

Calces de seda: 2.

Sabates de pell de dona: 10.

Sabates de xarol de dona: 15.

Sabates d’home: 15.

Sabates per a infants: 2.

A la ciutat tenien obert establiment joiers com Antoni Pomar Torres, en es cantó de la plaça (de la Constitució) i al carrer de Montgrí n’inaugurava una altra Vicent Bonet. El plater mallorquí Josep Piña visitava l’illa periòdicament per mostrar les seues joies i s’hostatjava a la fonda La Marina, tot i que el llinatge Piña, vinculat a la joieria, era present a l’illa almanco des del segle XIX.

Aquell mes de març alguns forners volien pujar el preu del pa. No tots els forners hi estaven d’acord. Alguns establiments venien el pa als tripulants de les embarcacions valencianes a 5 cèntims per kilo més barat que al públic en general.

Mentrestant, el pintor Narcís Puget exposava a les galeries Laietanes de Barcelona i al camp de futbol de sa Palmera s’enfrontaren aquell estiu la R.S Alfonso XIII de Palma amb el CD Ibiza d’infantils.

Ferits i baralles

A Sant Joan un vesí de 60 anys va disparar i ferir un jove de la mateixa parròquia de només 16 anys. L’al·lot i un amic havien entrat a la seua finca per menjar-se els albercocs que hi tenia. Es veu que només els volia espantar, però un dels perdigons va donar al jove, que va haver de ser ingressat a l’hospital mentre l’agressor ho feia a la presó.

Els carrers i la higiene de la ciutat

Poc abans de Sant Joan, el batle Antoni Juan Castelló donà ordres als vesins de sa Penya perquè netejassin totes les quadres i corrals «les ha advertido que de no cumplimentarse sus ordenes seran severamente castigados». Així va quedar reflectit a l’acta del 22 de juny.

Aquell estiu, la premsa recollia que els vesins de la Marina estaven satisfets de la neteja dels carrers, però a la tardor el delegat del govern lamentava davant l’Ajuntament el lamentable estat en el qual es trobaven els carrerons que hi havia darrere els carrers d’Anníbal i Antoni Palau, el carrer de ses Farmàcies vaja, i ordenava que en el termini de 48 hores es fes desaparèixer els focus de brutor i d’infecció «impidiendo que los vecinos de dichos callejones viertan en ellos aguas sucias y que en caso contrario se le comuniquen los nombres de los infractores», segons recull l’acta de la comissió permanent del 20 d’octubre. L’Ajuntament hi va enviar els guàrdies urbans.

L’any acabà amb un ban publicat pel batle a mitjan desembre que regulava els horaris de cafès, cafetins i tavernes: els cafès havien de tancar a les 11 de la nit i les cafeteries i tavernes a les 10 i obrir a les 5 de la matinada.

En aquell moment hi havia censades més de 300 famílies sense recursos amb dret d’assistència mèdica i farmacèutica, la qual cosa feia necessari nomenar un altre metge titular.

1926. El projecte de l’edifici del Club Nàutic

L’any va començar amb poques notícies de l’entitat, però es continuava fent feina. La premsa no deixava que el projecte s’oblidàs. A començaments d’abril es podia llegir que «son en número considerable las nuevas embarcacions de recreo que figuran en el citado varadero».

El mateix dia que es publicava l’anterior breu, amb un ofici de data 8 d’abril de 1926 signat pel president del Club Francesc Costa Torres, i en compliment d’una ordre del governador civil de la província, l’enginyer en cap del negociat de ports de les Balears del departament d’Obres Públiques enviava a l’Ajuntament d’Eivissa l’expedient demanant l’autorització del projecte de construcció de l’edifici i un mollet. Tan sols quatre dies després, la comissió municipal permanent ho incloïa en l’ordre del dia de la sessió presidida pel batle Vicent Pereira Morante i acompanyat del primer tinent de batle Pere Matutes Noguera i del regidor Eugeni Bonet Riera. Aixecà acta el secretari de la Corporació Joan Matutes Tur. A la comissió permanent no hi assistien tots els regidors.

Dos mesos després, a mitjan juny, l’Ajuntament de la ciutat acordava demanar al Ministeri de Marina una subvenció de 500 pessetes per a regates en les quals ja s’hi implicaria el Club Nàutic.

A la tardor, dos dels tres regidors que havien autoritzat el projecte, varen abandonar el consistori: el 6 d’octubre, es donava compte de la dimissió del batle Vicent Pereira Morante, a causa, segons deia, de la seua avançada edat. Dues setmanes després renunciava el primer tinent de batle, Pere Matutes Noguera.

1926. Un naufragi, el Club Nàutic i l’homenatge a dos torrers

Mentre es tramitava el projecte de la futura seu, l’activitat del nàutic continuava. Ja no es concebia organitzar res vinculat amb la mar sense comptar amb aquesta entitat. Així, aquell mes de maig, el club, la societat del Casino d’Eivissa, el Pòsit de pescadors i el Pòsit marítim terrestre varen organitzar una excursió naval per al diumenge dia 9 a l’illot i el far dels Penjats per homenatjar els torrers Santiago Azcarreta i Celedonio Mendia, en agraïment a haver salvat els quatre mariners que formaven part de la tripulació del falutx ‘Vicenta’ que havia naufragat a les proximitats de l’illot el 30 d’abril anterior. Aquell darrer divendres d’abril, un grup de pescadors tornaven al port després d’un dia de pesca. En passar davant el far de l’illot dels Penjats un colp de mar va bolcar el falutx on anaven. Els gleps d’un ca varen alertar els torrers, que varen sortir al rescat en la petita embarcació del far, que va haver de fer més d’un viatge per salvar-los a tots, com es va encarregar de recollir la premsa.

El dia de l’homenatge, la comitiva havia de sortir del moll a les 9 del matí, tot i que les embarcacions de vela hi varen anar pel seu compte. Finalment, aquell diumenge va fer mal temps i l’excursió es va haver de convertir en un dinar a l’Illa Plana, on portaren els torrers en el motor ‘Tagomago’. També hi participaren la gasolinera ‘José Calafat’, els motors ‘San José’, ‘Mercedes’, ‘Asunción’, ‘Catalina’ i el vapor ‘Salinas’ de Salinera espanyola, entre altres. L’acte va comptar amb la presència de persones com Antoni Albert i Nieto en nom del Pòsit de Pescadors, o Carles Roman, director del Museu Arqueològic, que varen fer un discurs durant el dinar. Actuà la Banda Municipal. Les societats organitzadores varen convidar els dos torrers i les seues famílies a sopar a la Fonda La Marina.

En els anys següents continuà la tasca lenta i feixuga de la tramitació del projecte per aixecar-hi la futura seu social del Club Nàutic. Així, l’any 1927 continuaven les gestions per a la cessió d’un solar i a final del mes d’abril l’expedient es trobava al Ministeri de la Guerra pendent d’informe. Després s’havia de tornar al Ministeri de Foment. Continuarem amb la història.

