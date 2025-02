Memoria de la isla | Dos islas, dos mundos

Las dos islas son hermanas que comparten un mismo mar y el nombre de Pitiusas, pero que se parecen como un huevo a una castaña. Ibiza y Formentera, en mi modesta opinión, tienen uno de sus mayores atractivos en sus diferencias. Siendo bellísimas las dos, lo son cada una a su manera porque, bien mirado, son desparejas, disímiles, diferentes. Dejando al lado su dispar tamaño, —compararlo sería perogrullada—, sus divergencias están más en los aspectos que conforman su realidad física y también su historia. Pero vamos por partes. Si colocamos el mapa de las dos islas, uno al lado del otro, lo primero que vemos es que, a pesar de su vecindad, su posición en el mar es distinta.

Mientras Ibiza parece recostarse oblicua hacia levante, orientada en dirección NE/SW, a Formentera la vemos en el mapa, entre su levante y su poniente, en una horizontalidad estricta. Y las diferencias resultan ya escandalosas si comparamos su configuración, sus formas, sus perfiles costeros. La Pitiusa mayor no llama especialmente la atención. Con dos lados mayores (NW y SE) y dos menores (SW y NE), de querencia rectangular pero sin ángulos ni líneas rectas, sus litorales son un continuo de cabos y calas que, en cualquier caso, a vista de pájaro, no desconcierta en su forma que resulta proporcionada. El único dato significativo podría ser una cintura baja, el leve estrechamiento, que se da, con no más de 15 km., entre Vila y Portmany. Formentera, en cambio, parece el delirio de una divinidad caprichosa. Tiene la forma de un zapato de mujer, con un buen tacón en Barbaria, un talón que sube hasta Punta Gavina, una embocadura entre Punta Pedrera y es Cavall d’en Borràs, un empeine que va desde es Racó de ses Ampolles a Punta Prima y se descuelga hasta la punta de la Mola, dejando en los bajos toda la platja de Mitjorn, el lógico arco que tiene todo buen zapato de tacón. Con la particularidad que aportan en el norte de la isla dos grandes espejos, s’Estany des Peix y s’Estany Pudent que en mejores días fue des Flamencs. Y podríamos incluso pensar que la querencia física de la isla apuntaba, más que a un zapato de tacón, a un botín de buena caña en la extrema prolongación de es Trucadors y s’Espalmador, que también es Formentera.

A estas alturas, el lector ya sabe que estas comparaciones son sólo un juego, lo que no significa que el juego sea del todo subjetivo y vano. Pero sigamos en ello. Otra desemejanza notable la tenemos en los movimientos tectónicos que las hicieron emerger de los fondos marinos y separarse, un proceso en el que Formentera –digámoslo así- se declara independiente. Trato de explicarme. En visión cenital y volviendo a los mapas, Ibiza parece encajar en la bahía de Palma, mientras que Menorca lo hace en la bahía de Alcudia.

A su aire

Me pregunto de dónde se desgaja Formentera que, al no casar con ningún otro literal a la vista, da la impresión –es un decir- que va por libre, a su aire. Es algo que parece confirmar la geografía interior de las islas: mientras Ibiza es un continuo carrusel de colinas y valles —sólo vemos llanuras en el Pla de Vila, Portmany y Sant Jordi—, Formentera, toda ella, es una isla de arena, un impresionante banco de arena que soportan desde los fondos marinos dos tremendas columnas de piedra, Barbaria y La Mola. Con la singularidad morfológica que aporta la angosta lengua de tierra, auténtico istmo de menos de dos kilómetros de anchura entre mar y mar que vemos entre es ca Mari y es Racó des Ram, entre la cala d’en Baster y es Ram. Si algún día el mar sube de nivel, esta franja desaparecerá y tendremos dos molas, dos islas. Y otra diferencia, no menor, la tenemos en los acuíferos de sus capas freáticas, extremadamente pobres en Formentera y de una gran riqueza en Ibiza que, sin embargo, hoy agota una explotación que no tiene medida.

Dos historias diferentes Podemos acabar con las diferencias que ofrecen las historias de las dos islas. En Formentera, tras la población prehistórica, tenemos un tremendo vacío, siglos de deshabitación en los que la isla es un mundo olvidado. Contrariamente, la habitación en la Pitiusa mayor, desde su fundación como colonia cartaginesa, no pierde hilatura hasta nuestros días. Cabe decir que en los siglos en los que el Turco era una amenaza, las diferencias, si cabe, son todavía mayores. Son siglos oscuros en las dos islas, pero Ibiza resiste a trancas y barrancas, mientras que Formentera se convierte en un verdadero nido de piratas que en ella tienen un magnífico puente entre África y las plazas en las que no dejarán de hacer incursiones punitivas. Desde este punto de vista, Formentera podría dar —con hechos de piratería, corsarismo, esclavismo y cierto filibusterismo de cuño mediterráneo— una literatura que poco tendría que envidiar a las historias caribeñas de la Isla Tortuga, San Cristobal, Robinson, La Española y Caimán. Esperemos que alguien se anime y alimente nuestro imaginario.

Y también hay diferencias en la distinta singladura que en los siglos han hecho las islas. Al hablar de una primera habitación nos vienen a la memoria los fenicios que sentaron sus reales en Ibiza allá por los siglos VIII y VII aC., pero a renglón seguido tenemos que corregirnos porque nos acordamos de Ca na Costa y de los poblados prehistóricos de Barbaria que nos hacen retroceder a la memoria de las piedras, a las huellas que dejaron los primeros pobladores de Formentera. Y aquí se nos plantea una pregunta que hasta hoy no ha tenido respuesta. ¿Cómo es posible que la Prehistoria pitiusa tenga más relieve en Formentera —más de 20 yacimientos— que en Ibiza, una isla mucho mayor? ¿Y cómo puede explicarse que grupos humanos alcanzaran Formentera desde el levante ibérico y no saltaran a la isla mayor, a Ibiza, donde las condiciones de vida eran más favorables? Cabe pensar que lo hicieron y que sus huellas se han borrado en Ibiza por su mayor habitación, pero desconcierta, si fue así, que de la prehistoria ibicenca tengamos tan escasos y pobres vestigios.

Podemos acabar con las diferencias que ofrecen las historias de las dos islas. En Formentera, tras la población prehistórica, tenemos un tremendo vacío, siglos de deshabitación en los que la isla es un mundo olvidado. Contrariamente, la habitación en la Pitiusa mayor, desde su fundación como colonia cartaginesa, no pierde hilatura hasta nuestros días. Cabe decir que en los siglos en los que el Turco era una amenaza, las diferencias, si cabe, son todavía mayores. Son siglos oscuros en las dos islas, pero Ibiza resiste a trancas y barrancas, mientras que Formentera se convierte en un verdadero nido de piratas que en ella tienen un magnífico puente entre África y las plazas en las que no dejarán de hacer incursiones punitivas. Desde este punto de vista, Formentera podría dar —con hechos de piratería, corsarismo, esclavismo y cierto filibusterismo de cuño mediterráneo— una literatura que poco tendría que envidiar a las historias caribeñas de la Isla Tortuga, San Cristobal, Robinson, La Española y Caimán. Esperemos que alguien se anime y alimente nuestro imaginario.

Suscríbete para seguir leyendo