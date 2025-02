El historiador ibicenco José Ramón Soler desmonta el mito de los partisanos soviéticos en la II Guerra Mundial

Actualmente se habla de guerra asimétrica cuando la capacidad militar de uno de los contendientes es muy inferior a la del otro. En esta situación el bando más débil debe utilizar todos los recursos de los que dispone, en general de una forma poco ortodoxa desde el punto de vista de la tradición militar. Uno de estos medios es la guerra de guerrillas. Esta forma de hacer la guerra se basa en la utilización de pequeños grupos móviles que se dedican a ejecutar ataques a infraestructuras enemigas, unidades menores y a realizar asesinatos selectivos. Es decir, incluyen en sus tácticas de combate algunas que podrían considerarse terroristas. El fin es infringir el máximo daño posible utilizando recursos limitados, cambiando el dominio del terreno por su control. Al poder ejecutar sus operaciones en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre por sorpresa y huyendo rápidamente del lugar atacado, es muy difícil acabar con ellos. Es decir, utilizan lo que el escritor de ciencia ficción Eric Frank Russell denominó la «técnica de la avispa». También puede utilizarse la guerra de guerrillas en el ciclo de inteligencia actuando como observadores, es decir proveedores de información, aunque generalmente conocemos más su vertiente de acción: sabotajes y asesinatos selectivos.

Este tipo de guerra la aplicaron, y la aplican, los militares ucranianos en el conflicto que tienen abierto con Rusia. Tanto uno como otro tienen una larga tradición en este tipo de combate. La Unión Soviética utilizó ampliamente la guerra partisana y de guerrillas en su conflicto con Alemania en la pasada guerra mundial. Ucrania, en esos momentos parte de la Unión Soviética, también la utilizó, aunque en estadios más avanzados de la guerra, dadas sus características geográficas.

La Unión Soviética empezó la guerra con Alemania sin una infraestructura adecuada para la guerra de guerrillas en su territorio, dado el carácter netamente ofensivo de su estrategia militar. Sin embargo, rápidamente se formaron grupos de resistencia tras las líneas enemigas que no necesitaron infiltrarse en ellas, sino simplemente quedaron sobrepasados por la rapidez del avance alemán. Hay que señalar dos cosas fundamentales sobre el fenómeno partisano soviético. En primer lugar, que inicialmente no contaba con el apoyo de Stalin, ya que no se fiaba de un movimiento que finalmente podía volverse en su contra. Esa es una de las razones de que el llamamiento inicial para formar grupos partisanos fuese solo entre miembros del partido y de sus organizaciones afiliadas. En segundo lugar, que su imagen de levantamiento inicial popular contra el invasor es totalmente falsa. Fue tan solo un elemento más de la campaña de propaganda que se urdió para aprovechar la simpatía e imagen romántica que transmitía el movimiento partisano.

El sobrenombre de «vengadores del pueblo» formaba parte de esa campaña de propaganda que, además, profundizaba en la lucha del pueblo unido contra el invasor, recuperando las imágenes de los grandes héroes rusos. La realidad era muy distinta. Los grupos partisanos estaban formados por personal políticamente fiable, soldados que habían conseguido escapar y que no podían volver a sus líneas porque probablemente serían ejecutados por las fuerzas de seguridad del estado, el NKVD; civiles que habían escapado a las represalias de los alemanes y campesinos que fueron en muchos casos incorporados forzadamente. Ciertamente también había voluntarios, pero, al menos en sus inicios, eran minoría, si excluimos a los españoles que allí residían. Eso hizo que el movimiento partisano estuviese a punto de ser eliminado totalmente a finales de 1941. El crecimiento que tuvo a partir de ese momento obligó al omnipotente estado soviético a tomar medidas para controlar a los diferentes grupos partisanos.

Estrecha relación con España

Es importante resaltar la estrecha relación del movimiento con España. Muchos de los que posteriormente serían condecorados como «héroes de la Unión Soviética», los que no fueron ejecutados a su regreso, aprendieron o perfeccionaron sus conocimientos en la guerra civil española. Aquí obtuvieron unas experiencias que fueron de gran importancia en la guerra contra los alemanes en su patria. Hay que señalar que en España se potenció la lucha guerrillera, es decir, lo que podríamos asemejar a los grupos de operaciones especiales. Gente muy preparada que marchaba a la zona enemiga para efectuar una operación específica y que luego regresaba a sus líneas. Muchas de estas operaciones eran de minado de líneas de ferrocarril y de comunicaciones. Uno de los asesores soviéticos que destacó en este aspecto fue Starinov, el considerado guerrero del siglo, cuyas minas desarrolladas en España siguieron utilizándose en la Unión Soviética contra los alemanes y que se puede decir que fue el padre de los grupos de operaciones especiales en la Unión Soviética contra los alemanes, muchos de los cuales estaban formados o dirigidos por españoles.

Curiosamente, nuestros compatriotas estaban en los dos bandos y en ambos eran voluntarios. En el bando alemán estaba la División Azul, que se puede decir que no participó en actividades contra la guerrilla más allá de la protección de su zona y de eliminación de grupos guerrilleros que allí actuaban. La verdad es que no se destacaron en actuaciones represivas. El buen trato a la población local por los divisionarios era reconocido incluso por los guerrilleros que luchaban contra ellos. En cuanto a los guerrilleros españoles hay que señalar que ni la mayoría de ellos tenía conocimientos previos de guerrilla, como se ha afirmado frecuentemente, ni los que empezaron el fenómeno guerrillero fueron los miembros de la unidad de fusileros motorizada, el Omsbon. De los cientos de españoles que participaron en la guerrilla soviética, no debió llegar a la media docena los que tenían experiencia guerrillera previa. Además, los primeros españoles que participaron en acciones guerrilleras eran los que estaban en los grupos de Starinov. Los españoles del Omsbon no empezaron sus actuaciones hasta varios meses después. Lo que sí es cierto es que nuestros compatriotas, en ambos bandos, dieron muestra de su profesionalidad y valentía.

La eficacia

¿Qué eficacia tuvieron los guerrilleros? Era muy diferente si hablamos de lo que podríamos considerar grupos de operaciones especiales, cruzando las líneas o actuando desde los campamentos partisanos, a los grandes grupos partisanos. En el primer caso su función era militar y tuvieron actuaciones muy destacadas, sobre todo en las de minado de líneas férreas y de comunicaciones. En el segundo se trataba más de acciones destinadas a controlar la población local y de guerra psicológica contra el enemigo. Su función era recordar a los civiles no combatientes que el régimen soviético seguía existiendo y que su venganza podía llegarles en cualquier momento. Eso pretendía eliminar cualquier tipo de colaboración con los alemanes ya que, además, la venganza no se aplicaba únicamente al colaborador, sino que podía alcanzar a su familia. Desde un punto de vista humano eso era simplemente atroz. Desde el punto de vista económico y de gestión de los territorios ocupados era altamente eficaz al paralizar la economía y la administración de los territorios ocupados.

En cuanto a las acciones de guerra psicológica, se trataba de ataques a soldados viajando solos, a pequeños grupos, sobre todo a los encargados de reparar las líneas telefónicas, a los que repartían la comida a las zonas de primera línea e incluso a ambulancias con heridos. En muchos casos llegaban a mutilarse de forma atroz a los pobres infortunados que caían en sus manos. Eso producía una espiral de violencia cuando los compañeros de los muertos buscaban venganza, embruteciendo todavía más una guerra ya de por sí cruel. Al mismo tiempo generaba una sensación de desazón en los soldados enemigos que sabían que no podían estar tranquilos en ningún lugar. Estas actuaciones, si bien a nivel de operación militar pueden considerarse de poca entidad, a nivel de estado anímico de las fuerzas combatientes tenía un efecto negativo a tener muy en cuenta.

De todas maneras, si exceptuamos a los grupos de operaciones especiales, se puede decir que la gran mayoría de las víctimas de las acciones partisanas fueron locales. Es muy difícil discernir el comportamiento de muchos de los grupos partisanos ya que los libros escritos por los protagonistas soviéticos cuentan las cosas como tendrían que ser, no como fueron en realidad. Hay que recordar que muchos de ellos se escribieron en los años cuarenta en la Unión Soviética, con todo lo que eso conlleva de censura y represión. Finalmente, hay que señalar la tendencia de los partisanos a exagerar sus logros, lo que hace que se deba tener mucho cuidado al tomar las cifras que manejan y la magnitud de sus éxitos. Si hemos de creer a las fuentes oficiales soviéticas los partisanos mataron, hirieron o capturaron más de un millón y medio de soldados. Eso contrasta con los resultados dados por los alemanes, que contemplan una sexta parte de esa cantidad, incluyendo en ella a los auxiliares locales.

Como conclusión podemos decir que si hay una guerra cruel y despiadada, esa es sin duda la guerra partisana. No se hacen prisioneros y si se hacen, su vida es muy corta. Si además añadimos que en la Unión Soviética el castigo por cooperar con el enemigo se ampliaba a la familia del posible colaborador, podemos hacernos una idea de lo que representó este tipo de guerra. Como consecuencia más triste y clarificadora de lo que fue solo hay que pensar en los civiles que viven en zonas en los que hay actividad partisana. Si no cooperan con ellos acabarán muertos a manos de los partisanos, ellos y posiblemente sus familias. Si cooperan y los grupos antipartisanos se enteran acabarán de igual manera. En una guerra de este estilo solo se puede escoger un bando y rezar para haber acertado.