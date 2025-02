Es Vedrà, un imant per els excursionistes

L’illot des Vedrà sempre ha mogut la curiositat dels eivissencs i dels excursionistes forans que al llarg del temps han efectuat innombrables visites a aquest illot. Diverses societats recreatives realitzaren excursions as Vedrà, unes vegades sortint per via marítima des dels ports de Vila o de Portmany, altres, des de Cala d’Hort o des Cubells.

És un illot d’una extensió semblant a s’Espalmador, però la seua orografia i la seua altitud, 391 metres sobre la mar, el fan un indret únic. Algú l’ha qualificat com una catedral dins la mar.

Una excursió de 1910

Vegem-ne algunes: l’agost de 1910, el sacerdot i entusiasta viatger Josep Guasch va organitzar una visita al ponent de l’illa d’Eivissa. Va contractar el vapor ‘Formentera’, de la companyia Isleña Marítima; el consignatari a Ibiza era la Companyia Wallis. S’acordà la sortida a les nou del matí des del port d’Eivissa i a les 10:30 hores fondejaren a la badia des Cubells per visitar l’ermita de la Mare de Déu del Carme. A la tarda, rodaren es Vedrà i es Vedranell, per tornar embrunit al port de Vila. El preu era de 2,50 pessetes i el màxim de passatgers, 60. La travessia fou amenitzada pel músic Vicent Mayans al piano, que en algunes peces fou acompanyat per la veu d’alguns dels excursionistes. El viatge acabà amb un ball al Cercle Eivissenc.

Pensem que encara no havien arribat els automòbils a Eivissa i anar as Cubells amb carruatge era un viatge molt llaguiós.

Al cap de poc temps, la primavera de 1911, un grup de catalans encapçalats pel senador Frederic Rahola, el seu germà Víctor (metge) i l’arquitecte Antoni Ferrés visitaven les Pitiusas. Tampoc podia faltar una excursió amb vaixell a Formentera i as Vedrà. Per realitzar unes excursions per terra, se sol·licità que els propietaris de carruatges que volguessin posar-los a disposició dels excursionistes, contactassin amb l’organització de la visita. Cal apuntar que com a senador, Rahola fou el primer que sol·licità -i aconseguí- un vapor directe entre Barcelona i Eivissa.

Les dos grans altures des Vedrà: en primer terme, es Cimerol i, al fons, sa Bestorre. / Carmen Boned

1912 Rusiñol visita es Vedrà

L’agost de l’any següent, 1912, visitaven les Pitiusas Santiago Rusiñol, Joan Sureda i altres personatges. Com era habitual, convidaren el pintor a realitzar una excursió perquè conegués es Vedrà; es contractà de nou el vapor ‘Formentera’, però com que el temps no era del tot bo, Rusiñol no hi anà per mar i amb carruatge viatjà fins as Cubells, on embarcà en el vapor per donar la volta as Vedrà. Com deim a les Pitiusas, no volia canviar sa pesseta o fer l’ànec, és a dir, marejar-se en una mar moguda. Una colla de valents, juntament amb el consignatari del ‘Formentera’, Ignasi Wallis, decidiren que farien la travessia per mar: l’arqueòleg Antoni Vives i Escudero, el pintor Narcís Puget, el militar Vicent Pereyra o el secretari de l’Ajuntament d’Eivissa, Artur Pérez-Cabrero, entre altres. La tornada la feren per mar, ja que la mar havia encalmat.

A Rusiñol devem l’epítet que tanta fortuna ha tengut entre la propaganda turística de la nostra illa: Illa Blanca. Va usar aquest adjectiu en una sèrie d’articles que va dedicar a les Pitiusas i que publicà el 1913 a la revista L’Esquella de la Torratxa, de Barcelona, que portaven per títol ‘L’illa blanca’. L’autèntic cicerone de Rusiñol era l’eivissenc Josep Costa Ferrer, Picarol, que l’animà a visitar les Pitiusas pel gran interès que tenia per l’arqueologia.

També Joaquín Sorolla

L’octubre de 1919 arribava a Eivissa el pintor Joaquín Sorolla acompanyat de la seua esposa i Elena, filla seua, a més del deixeble Santiago Martínez. Com calia a una personalitat tan destacada, fou obsequiat amb un àpat pel Casino d’Eivissa i el Cercle Artístic li organitzà una excursió as Vedrà.

Altres vegades, a la tornada d’alguna excursió, com la que realitzà el 1913 l’Ateneu Enciclopèdic Popular i la Colònia Eivissenca de Barcelona, el vaixell passava pels Freus i navegava vora es Vedrà i així poder contemplar l’illot.

La balisa que assenyala es Vedrà, que s’encengué per primer cop el 1926 i que fou traslladada cinc metres més amunt, per guardar-la dels temporals. / D.I.

La farola des Vedrà

Un element ben important des Vedrà i únic element tecnològic és la farola situada al sud-oest. El 1922 el comandant de Marina de les Pitiusas, Joaquín Gutiérrez Maldoquí, proposà diverses millores en temes de la seua competència i així reclamava abalisar l’illa des Vedrà o el cap de Barbaria. Era una vella reivindicació de la gent de la mar, però sempre havia caigut en l’oblit. L’orografia de l’illa va fer que s’acabàs aixecant una balisa a la zona sud-oest de l’illa, sobre una petita torre d’uns 15 metres d’altura i que s’encengué el 1926. La balisa va patir diverses avaries, com una llarga apagada el 1944 i el robatori de la barana metàl·lica que protegia la torreta. Un fort temporal arrabassà el far i se n’hagué d’aixecar un altre uns metres més amunt i que entrà en funcionament en els anys seixanta, a la tardor de 1964. Pel mateix temps també s’il·luminaven ses Bledes.

La propietat de l’illot

Es Vedrà i es Vedranell es troben dividits des de temps immemorials en dotze parts, de manera indivisa. El registre de la propietat existeix des de 1861 però es veu que els propietaris tenien tan clar que eren els propietaris que fins el 1928 no consideraren oportú efectuar el registre d’aquesta finca. La nota registral diu el següent: «Rústica. Illot anomenat El Vedrà, situat a la part sud-oest d’aquesta illa (Eivissa), terme de Sant Josep, d’uns tres-cents tornalls de superfície, equivalent a disset hectàrees, cinquanta-una àrees i onze centiàrees, que limita pels quatre punts cardinals amb la mar. No té càrregues. Val cent cinquanta pessetes». Pel que fa as Vedranell diu que «té uns cent tornalls, equivalents a cinc hectàrees, cinquanta àrees i trenta-set centiàrees. Val unes cent pessetes». Els nou propietaris que posseïen les dues illes de manera indivisa en dotze parts, els corresponia uns vint-i-cinc tornalls des Vedrà i vuit tornalls i un terç des Vedranell. Tres propietaris posseïen dues parts de cada illa. Els propietaris eren famílies ben conegudes de Sant Josep i Sant Agustí: Guimó, Pujolet, Vildo, Jaume, etc. Com que no tenien cap document de dret sobre la possessió dels dos illots, presentaren un certificat del secretari de l’Ajuntament de Sant Josep, que els donaven d’alta en el llistat de contribució municipal. També adjuntaven el testimoni de dos vesins, ja majors, que manifestaven que era cert que els sol·licitants d’inscripció posseïen les dues esmentades finques, indivisament i en les proporcions indicades. També el registrador feia constar que en l’arxiu del registre no hi havia cap inscripció que pogués contradir als interessats en l’anotació.

Es Vedrà i es Vedranell des d’un vaixell de línia. / DI

L’escalada al cimerol

La considerable altura, uns quatre-cents metres, fa que des de sempre es tengui com un repte l’ascensió al cimerol i així se sap que l’agost de 1934 un grup de socis de l’aleshores prestigiós Club Alpino Español, de Madrid, recorregueren l’illa d’Eivissa i acamparen a diversos indrets. Com a colofó de l’excursió, realitzaren la pujada a l’illot i entre el grup s’hi trobava una dona, que les notes del moment asseguraven que era la primera dama que escalava el cimerol des Vedrà. Al cim col·locaren una banderola, que segur que no durà gaire, ja que el vent és fort a aquella altura. Sembla que en l’ascensió anaven acompanyats pel pintor Narcís Puget ja que el febrer de l’any següent va publicar una sèrie d’articles que duien com a títol ‘Ensayo sobre costumbres de Eivissa’ i el número 10 de la sèrie, portava de subtítol ‘Excursión al Vedrá’, on amb fina ironia explicava que la pujada anava encapçalada per una dona rossa i els excursionistes anaven més pendents de la bellesa de la dama que de mirar on posaven els peus, cosa que podria causar un seriós disgust a alguns d’ells si s’estimbaven pels precipicis de l’illot. Desconeixem el nom d’aquesta intrèpida dona.

El 1935 repetiren l’ascensió membres dels clubs madrilenys Peñalara i Canoe. Un grup d’escaladors valencians també s’adjudicaren el mèrit de ser els primers escaladors.

També es té coneixement que l’enginyer industrial català Enric Garcia Marià, mort el 1956, durant les freqüents visites que efectuà a Eivissa, en alguna d’elles, més d’una vegada, diuen les cròniques, escalà el cimerol des Vedrà.

El 1950 dos escaladors catalans, Francesc Martí, Manuel Puig i una jove de qui no donaren el nom i que pertanyien a l’agrupació excursionista Terra i Mar de Sabadell pujaren sa Bestorre, anaven acompanyats per un membre de la família Guimó de Sant Josep; això fou notícia a diversos periòdics catalans, ja que aquestos excursionistes s’atribuïen la gesta de ser els primers que l’havien escalat. No cal dir que aviat fou desmentida la notícia, quan un eivissenc apuntava el nom de vuit eivissencs que havien coronat, sense dubte, els principals cims des Vedrà i feia constar que no necessitaren material d’escalada, sinó que ho feren a pèl i moltes vegades, carregats d’ous de gavina i de virot.

El ‘Reina del Mar’, el setembre de 1959 amb els peregrins que anaren as Vedrà a posar un creu i una marededeu. / J. M. SUBIRÀ

El Club de los Muchachos i el pare Morey

Però realment la pujada més recordada és la que promogué el sacerdot Jaume Morey el setembre de 1959, quan els joves del Club de los Muchachos decidiren plantar una creu al cim i una imatge de la Mare de Déu del Carme a la coneguda com la cova del Pare Palau. Fou un dia de maltempsada però podien més les ganes de portar a terme la gesta. Cal pensar que calia pujar les ferramentes, ciment, aigua i, com no, la creu de ferro que pesava més de quaranta quilos. La imatge que posaren a la cova del Pare Palau, que va fer l’artista Carloandrés, tenia uns 75 cm d’altura. El sempre recordat Manuel Guasch, de ca na Morena, en va fer uns articles ben interessants per a Diario de Eivissa. L’arxdiduc Lluís Salvador ja apuntava el 1869 que el pare Palau havia plantat una tosca creu de fusta en aquell indret. Com a anècdota, cal dir que davant la notícia d’aquesta excursió multitudinària as Vedrà, els propietaris feren insertar un anunci a Diario de Ibiza en el qual comunicaven que estava totalment prohibit desembarcar a l’illot. Quin interès tenien? No se sap. Però sí que es coneix que els dirigents del Club de los Muchachos i els propietaris arribaren a un acord pel qual accedien a deixar-los desembarcar. El dia de la gesta, l’excursió que feia el ‘Ciudad de Formentera’, anunciava que realitzaria dues voltes a l’illot per poder presenciar l’ascensió de la creu de ferro.

Altres excursionistes

En els anys cinquanta diverses agències de viatges, que llavors començaven a funcionar, feien excursions, tant per eivissencs com per forasters, viatges que tant sortien dels ports de Vila com de Sant Antoni de Portmany, amb vaixells com el ‘Manolito’ o el ‘Ciudad de Formentera’, entre altres; més endavant s’hi afegien les golondrines ‘Esturión’ i ‘Chiripa’. I per aquell temps també es construí el camí que des de Sant Josep portava a Cala d’Hort. El 1962 es projectava l’altra carretera que duia a Cala d’Hort: la que sortia des des Cubells.

El 1964 amb motiu de pregar pel Concili Vaticà i pel centenari de l’estada del pare Palau a Eivissa, el bisbat organitzà una peregrinació as Vedrà amb rosari cantat fins a la cova del Pare Palau, missa de comunió i viacrucis fins a la creu del cimerol, per als més agosarats. Francesc Palau i Quer va viure as Cubells entre 1854 i1860.

Uns joves que es reunien al popular Bar Sevilla, el 1926 també feren una ascensió as Vedrà.

El 1933 la Societat Columbòfila, animada pel sacerdot Mariano Roig, Marès, també realitzà una excursió as Vedrà el 1933.

El 1934 la secció d’excursionisme de l’Ateneu d’Eivissa, en la volta a Eivissa que realitzaren el juliol d’aquell any, també ascendiren al cim.

També l’agost de 1934 un grup de socis d’Ebusus també organitzà la pujada as Vedrà, animats per Domingo Viñets, Antoni Ferrer, Piset, i un anònim SIA, que publicà la nota de Diario de Ibiza.

Ja en postguerra continuaren les excursions, com la que el 1939 celebrà el sindicat de Belles Arts de la Falange, amb sortida des de Sant Antoni de Portmany. Per aquell temps, el Club Nàutic d’Eivissa realitzà diverses excursions estivals as Vedrà, as Cubells i Cala Llentrisca. Un d’aquestos excursionista, Quico Vilàs, que signava els seus articles amb el pseudònim de Francisco Silva, el definia com d’arquitectura salvatge, que considerava que es Vedrà és la catedral del Mediterrani, tot recordant el grandiós monument de la Sagrada Família de Gaudí. Un altre visitant descriu els illots com dos icebergs, a causa del seu color blanquinós.

