Memoria de la isla | Els aiguaders

Las viejas fotografías nos llevan a tiempos que no conocimos y sus imágenes nos duelen porque sugieren y esconden mucho más de lo que vemos. En ellas hay una vida que se nos escapa, personajes anónimos que no tienen relato, historias que el tiempo ha devorado. Ni tan siquiera mi admirado Fajarnés Cardona, don Enrique, en la fascinante galería de personajes que nos deja, —afiladores, reparadores, pregoneros, seminaristas, mendigos, bohemios, rifadores, etc.—, no dice nada de los aguadores, a los que sin duda vería en su cotidiano acarreo que, durante un tiempo, jugó un importante papel en la ciudad. Yo querría saber, por ejemplo, quién era este aiguader que vemos con su asnillo en la fotografía, cómo era su vida, en qué fuente llenaba sus cántaras, cuál era su recorrido diario, cuántos viajes hacía y qué precio pagaban los vecinos por una carga. Me temo que no lo sabremos.

Las únicas referencias que conozco de los aguadores —y no tienen desperdicio— son las que nos dejan dos ilustres viajeros, el Archiduque Luís Salvador de Austria en el volumen que dedica a Ibiza en ‘Die Balearen’ y Gastón Vuillier en ‘Les îles oubliées’, donde acompaña dos preciosos dibujos. En uno de ellos vemos a un aguador con su borrico, un personaje que llegó a conocer y del que nos regala un comentario divertido: «El vell aiguader era infatigable. Anava sens treva, pujant o baixant pels barris alts, el cigarret als llavis i alegrant la monotonía del cami amb alguna estrofa d’una antiga ‘malagueña’ o amb una mica de conversa amb el seu ase quan aquest, com solen fer els seus congèneres, s’aturava sense motiu plausible. Aleshores, es plantava de cara a l’ase, l’apostrofava i li endossava un llarg discurs. Jo estaba massa lluny per entendre les seves paraules, però veía la bèstia movent de tant en tant el cap, com per respondre, o alçant les orelles, a fi, em semblava, de no perdre ni un mot de les coses interessants que el seu amo li contava».

Vuillier dibuja, también, con extraordinarios detalles, el empinamiento del Rastrillo por el que suben cansinamente a Dalt Vila una docena de aguadores con sus cargas, en carros, en burros o con las cántaras en la espalda. Era una faena que empezaba muy temprano, particularmente en verano, cuando al filo de las 6 de la mañana, amb les primeres clarors del dia, se bajaba el puente levadizo de la ciudadela que permanecía cerrado desde las 10 de la noche. Un detalle curioso que añade Vuillier hace referencia al personal que se arremolinaba esperando turno en la única fuente que entonces había en la Marina, en la actual Plaça de sa Font, al pie del baluard de Sant Joan. El gentío que se juntaba era del todo inevitable porque no sólo cargaban agua en ella los aguadores, sino todo el vecindario de la Marina. Los acarreos de agua se sucedían hasta el mediodía, cuando los aguadores, finalizada su jornada, bajaban de la Ciudad Alta sudorosos y cabizbajos, los borricos con las orejas gachas y todos con los cuerpos vencidos, arrastrando los pies y haciendo incluso paradas para coger fuelle. Como Vuiller apunta, aquel trabajo «era especialment dur els dies de calor; sobre els paviments llenegadissos i de molta pendent, havien de penar molt per arriba a les darreres cases».

Un magnífico ejemplar

En la fotografía que acompañamos, de 1893, vemos con todo detalle el modesto equipamiento que facilitaba el acarreo del agua a quien tenía un asno. El Archiduque dice de estos sufridos borricos que tenían un aspecto lamentable y miserable, pero el lector puede ver que en nuestra fotografía no es así. Vemos un magnífico ejemplar, alto, fuerte, de cuello poderoso y enhiestas orejas. Parece, casi, un burro de exposición y da la impresión de que el fotógrafo pidió su posado. Cada animal cargaba con seis cántaras, gerres, tres a cada lado, enfundadas en serones, gruesas abrazaderas de palmito o de esparto que colgaban a uno y otro lado de la espalda del animal. Evidentemente, en estos humildes jumentos no tenemos las cinchas y los ataharres de pita que tenían los burros de buena casa. Estos borricos salen del paso con cuatro cuerdas y dos correas por todo atalaje. Y la vara en la mano del hombre nos dice lo que ya sabemos, que el burro es terco y no atiende a razones cuando dice que no.

En las fotografías que vienen en Ibiza antiga, formidable trabajo del ‘Grup IF 1999’, tenemos una información complementaria y significativa sobre el tema. En una fotografía de 1874 hecha en la Plaça de les Ferreries, hoy Plaça de Vila, vemos que en la rinconada que queda frente a l’Escala de Pedra no existe todavía la fuente pública que los mayores de la tribu llegamos a ver con agua en los 50. Otra foto nos deja ver la vieja fuente de la Plaça de Canalejas, hoy Plaça de sa Font, que tenía cuatro caños y a la que llegaba el agua desde Sant Rafel. Antes de 1928 era la única fuente de la ciudad y hubo incluso un año, 1846, s’any dolent, en que hubo una gran sequía, se secó y los problemas para la población fueron enormes. La fuente, en todo caso, era insuficiente para abastecer a las necesidades de la ciudad y, una de dos, o hacías que los aguadores te trajeran el agua a casa o la tenías que venir a buscar a la fuente en la que se formaban grandes colas. En la foto se ve un carro con una cuba que era la que hacía el reparto en la Marina.

La fuente de Vara de Rey Poco después se crearon otras tres fuentes, la de la plaça de Vila de la que ya hemos hablado, otra al pie de la escalera que sube a la Drassaneta, en la entrada del carrer de la Mare de Déu, y la cuarta en Vara de Rey que no sé dónde estaba. Heiz Vontin, en ‘Unes imatges per a la Història, Ibiza als anys 50’, nos deja imágenes de todas estas fuentes que fotografió en 1955 y añade una más, que estaba en la subida al Seminario, en la escalera del carrer de la Conquista, en el cruce de las calles Joan Roman y Santa Faç.

