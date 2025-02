Memoria de la isla | De s’Alamera i el seu quiosc

Que se levantara la estatua con participación popular fue, más que por sentido patriótico y memorial, porque interesaba que el espacio público más espacioso y noble de la ciudad tuviera un centro digno, grave y de buen ver, cosa que se consiguió. Lo cierto es que el motivo no ha tenido nunca la menor importancia. Hubiera podido dedicarse el monumento, ¿qué sé yo?, a Felipe II, que nos regaló las murallas o, mejor aún, a los primigenios dioses tutelares, Tanit y Bes, que, por lo que luego hemos visto, casan mejor con el talante mágico, lunar y festivo de la isla.

Y he dicho antes que era el único paseo de la ciudad, porque el otro espacio que hubiéramos podido llamar así por sus dimensiones, el del puerto, para todos era los Andenes, voz forastera que con razón no encajaba en el habla cotidiana y que, cabe suponer, alguien empezaría a utilizar con referencia a su condición de lugar de tránsito y embarque, similar en su función a la que tienen los andenes de las estaciones ferroviarias. De manera que, por aquello de defender lo propio y abreviar, en vez de hablar de los Andenes, mentábamos es Moll.

Y dejando de lado lo de Vara de Rey que quedaba para los carteros, nos bastaba mentar es Passeig o, más específicamente, s’Alamera que, por cierto, es otra palabra que llama la atención porque álamos, lo que se dice álamos, no los hemos tenido nunca. Pero tampoco vamos a ponernos estupendos. Entre otras cosas, porque la alameda, muy común en los siglos XVIII y XIX, se consideraba como un sinónimo de paseo, en tanto que espacio público arbolado –con álamos o con árboles de cualquier especie-, un lugar, en fin, que era mezcla de parque, plaza o foro ciudadano. Es precisamente la intención que se tuvo al crear s’Alamera que, en cierta manera, sigue siendo el foro y ombligo de la ciudad. Ningún otro lugar ha desplazado en su papel principal a s’Alamera.

Pero aquí no se trata de comentar la configuración y la historia del Passeig, datos y noticias que el lector puede consultar en nuestra enciclopedia (Eif); aquí sólo hacemos memoria de algunas vivencias y detalles subjetivas, pero posiblemente compartidas, de un tiempo que muchos vivimos y que en nuestra afectividad dejaron anclaje. Y lo primero que me viene a la mente son las referencias que en los días que digo eran significativas. Son muchas para tratarse de un espacio limitado y algunas se nos quedarán en el tintero. Arrancando en el poniente del paseo, -a uno y otro lado, indistintamente- teníamos la Armería Balanzat, las oficinas de Iberia donde despaché billetes, el Bagatela, la otra armería de can Morenu, la chacinería de Ca na Felix, la Biblioteca, Wagons Lits Cook –el turismo tenía un crecimiento exponencial desde que se habilitó Es Codolar, el antiguo aeródromo militar- y la Banca Matutes; por el otro lado y en dirección contraria estaba el Montesol, la pastelería N, el bar Alambra, el cine Serra, la comandancia militar, Ebusus que todavía tenía cierta vida con algunas exposiciones y charlas muy celebradas como la que nos regalo el geniudo Cela, el salón de la Falange donde teníamos futbolín, juegos de mesa y tebeos y dos establecimientos, N y N, que alquilaban bicicletas. Cerraba el paseo, en su poniente, un taller que recuerdo, sobre todo, por los recauchutados de ruedas de coche y de camión. Los diccionarios describen el quiosco como una construcción ligera, muy común del siglo XIX y que se puede ver hasta mediados del XX, que solía emplazarse en plazas, jardines, bulevares, paseos, playas, alamedas o calles principales. Había quioscos de flores, de golosinas, de música, de información, de periódicos y algunos otros que funcionaban como pequeños restaurantes o que, simplemente, vendían bocadillos o funcionaban como bares.

El quiosco insólito

Este último es el caso del insólito quiosco que teníamos en el paseo de Vara de Rey, en s’Alamera. Todas estas referencias y alguna que posiblemente me dejo, quienes ya hemos roto entre 60 y 80 calendarios, -que es mucho romper-, todavía las vemos con sólo cerrar los ojos y a buen seguro que nos traen, a cada cual, sus propios recuerdos. La banda de don Victorino con sus pasodobles al pie del monumento, los bancos de piedra –cada uno ya era el banc del si no fos-, las carteleras del Serra, los desfiles, el militar del 18 de julio y los procesionales del Corpus y de la Semana Santa, los carnavales que la censura hizo discretos, las ingenuas persecuciones del inefable don Joan a las mozas que iban y venían, arriba y abajo, los carritos de las golosinas de na Maria del Bisbe y del coix N…

Y luego estaba aquel insólito quiosco –es Quiosc de s’Alamera-, encima del paseo, junto a un plátano enorme que talaron porque reventaba el asfalto, en la esquina que quedaba frente al Montesol. Con su vidriera corrida de cintura para arriba que le daba la vuelta y su curioso tejado en vertiente, poligonal y todavía de uralita, el quiosco tenía un aire extraño, de pabellón, templo y de barraca, que remataba su altura con un curioso cucurucho oriental que le daba un aire de pagoda. No deja de ser curioso que el diccionario de la Enciclopedia Catalana defina quiosco como «petit temple a l’Egipte antic». Su interior era especialmente luminoso y agradable en invierno que dos estufas mantenían calentito; y en los días de bonanza sacaba un buen número de mesas al paseo, un buen lugar para que el voyeur se distrajera con las idas y venidas de unos y otros. En alguna fecha señalada, recuerdo la terraza con banderolas y farolillos en una imagen entrañable. Incluso hubo un tiempo en que, entre las mesas, se dejaba un espacio para que el personal, con música de pickup pudiera echar un agarrao. Uno entonces sólo tenía edad para mirar, pero ya era algo.

Una estructura con carácter Todavía hoy, al ver la estampa de un kiosco que nos fue tan familiar, uno duda de si no se hubiera podido dejar. Yo creo que, en su sencillez, era una estructura que tenía carácter y que no defraudaba en su función de proporcionar mirador, descanso y techo al peatón. Hubiera podido ser, incluso, una singular Oficina de Información para el turista. Hoy, cuando lo recordamos y lo vemos en la fotografía, nos parece que el lugar ha quedado huérfano, un tanto desangelado. Cosa de estos tiempos.

