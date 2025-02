La historia entre las paredes del Cementiri Vell de Ibiza

Un cementerio alberga un legado histórico, con toda una serie de elementos y también una genealogía de figuras que han destacado por diferentes motivos y en diferentes campos. Desde hace pocos meses, el Cementiri Vell de Ibiza es un lugar musealizado. A dos días del último Tots Sants, se inauguró su nuevo aspecto: el Ayuntamiento colocó 61 placas de enterrados ilustres. Provienen de la cultura, la fotografía, el arte, la docencia, el mundo de la empresa, la política, el periodismo, la música, la medicina, el sindicalismo. Por citar algunos ejemplos. Ahora se trabaja para ampliar dicha musealización y está previsto instalar, a lo largo de este año, una nueva tanda de placas que se prevé más reducida: de entre 30 y 40 personas. El Consistorio ha editado un librito con las biografías de esas 60 personas (y sacará una versión ampliada, incluyendo ya la segunda tanda), en el que se explica que este espacio en un principio fue conocido como fossar de ses Figueretes. «Se inauguró en 1835 como fosar nuevo o rural. Desde los inicios del siglo XIX ya existía un fosar más pequeño, por lo que en 1832 el Ayuntamiento de la ciudad incoó expediente para adquirir unos terrenos para ampliarlo. En 1833 ya estaba en marcha su construcción», añade. Este libro «se ha entregado en las tres visitas teatralizadas que se han hecho, a las que acudieron unas 150 personas», indica el concejal de Cementerios, Manuel Jiménez, quien también avanza que este año quiere retomar estas visitas («estamos pensando en hacer cuatro este 2025»), que versan sobre algunos de estos personajes ilustres.

«El año pasado ya teníamos más de 61 nombres apuntados, pero colocamos 61 placas porque presupuestariamente no teníamos recursos para más. Una trabajadora del departamento de Cementerios, Ana María Cabello, me dio la idea de darle una importancia histórica y patrimonial a este cementerio. Luego le dije a Fanny Tur [directora del Arxiu Històric] que quería musealizarlo y me ofreció realizar las placas», relata Jiménez. Para recabar la información de las biografías se ha tirado del Arxiu, de bibliografía (como la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera y biografías publicadas) y de la colaboración de familiares de los homenajeados. «Para escribir los textos también recurrí mucho a quien era entonces el responsable del Arxiu de la Pabordia, Francesc Torres Peters, para que me confirmara fechas de nacimiento, según las partidas de bautismo, porque en muchos casos encontré que algunos datos conocidos eran erróneos», explica Tur. «También confirmamos previamente que la persona a la que queríamos dedicar una placa estaba efectivamente enterrada en el Cementiri Vell y desde el departamento de Cementerios nos confirmaban el lugar exacto: nicho, cripta, capilla, tierra, etc. A las familias les pedimos fotografías de los protagonistas, si no teníamos, y todo el mundo se implicó mucho», añade.

El día de la inauguración, Jiménez destacó que este es el primer proyecto de musealización de un cementerio en Balears. «Un cementerio no suele ser un lugar agradable para los momentos y recuerdos que representa, pero se le puede dar su valor patrimonial y el potencial histórico que guarda», dijo entonces.A continuación se exponen los aspectos más destacados de las biografías de los homenajeados que aparecen en las placas o en el libro mencionado.

Los nombres con placa

El arquitecto y pintor Erwin Broner (Munich, 1898) se exilió junto con su familia en Ibiza en el año 1933 huyendo del nazismo. En la isla fue uno de los fundadores del grupo artístico Ibiza 59. Falleció en 1972. Gisela Straus Broner (1912-2005) fue colaboradora del mencionado grupo artístico y «legó al Ayuntamiento de la ciudad la casa que su marido Erwin Broner había reconstruido en sa Penya en el año 1960 y que hoy es el espacio cultural Casa Broner». Y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). También forma parte de este homenaje Isidor Macabich (Ibiza,1883-Barcelona, 1973). La biografía, aparte de recordar su abanico de ámbitos de actuación (canónigo-archivero, historiador, periodista, folclorista y escritor), explica que impulsó «el reconocimiento oficial del Arxiu Històric de la ciudad». Asimismo, se recuerda a la sindicalista de la fábrica de tejidos de Can Ventosa Margalida Roig (1908-1966). Ejerció de presidenta del comité de huelga que en julio de 1936 luchó por conseguir mejoras laborales para la plantilla. Estuvo encarcelada durante siete años en Mallorca. Su marido, Josep Bonet (Sant Jordi de ses Salines, 1911 - Ibiza, 1995), también tiene placa. Fue cantero y político y durante la dictadura estuvo encerrado en el campo de concentración de Formentera.

El escritor, traductor y maestro Marià Villangómez (1913-2002) es otro de los homenajeados, en tanto que erudito destacado en Ibiza y el resto de territorios de habla catalana. Su hermano, Alexandre Villangómez (1919-2003), fue actor y director. Fundó y dirigió del grupo escénico Ebusus. A su vez, el padre del poeta, Joan Villangómez (Ibiza 1889-1967), médico, profesor y empresario, «encargó al constructor Joan Gómez un edificio en el paseo de s’Alamera que en 1933 fue inaugurado como Grand Hotel, Hotel Ibiza la década siguiente y hoy hotel Montesol». Por otra parte, el médico y político Antoni Marí Calbet (1932-2023) se especializó en medicina tropical y ejerció durante una década en el Congo belga. Su vertiente política la desarrolló en diferentes niveles institucionales, aunque principalmente como presidente del Consell (cuando aún era el de ‘Ibiza y Formentera’) y siempre con un marcado perfil insularista.

Entre estas placas hay varios vínculos familiares, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos. Enric Fajarnés Tur (1858-1934) fue médico, historiador y también jefe de Correos. Artífice de la mejora de las comunicaciones en las Pitiusas. Su hijo Ernest Fajarnés Ramon (1892-1918), en su corta vida, fue director de Diario de Ibiza y colaboró con otros periódicos. Falleció a los 25 años de edad durante la pandemia de gripe de 1918. Además, Enric Fajarnés Ramon (1890-1943) fue periodista y jefe de Correos. También es hijo del médico e historiador Enric Fajarnés Tur. Colaboró en varios periódicos locales. Fundador y director de La Voz de Ibiza. Autor del libro ‘De Ibiza a Argel (impresiones de un viaje)’, editado en Palma en 1912.

Los nietos de esta familia son Enric Fajarnés Cardona y Adolfo Villalonga Fajarnés. Por un lado, el escritor, traductor y profesor Enric Fajarnés Cardona (1918-2003), que impartió clases de literatura española en el instituto Santa María tras la Guerra Civil. «Tradujo al castellano poemas de Petrarca, Baudelaire, Mallarmé, Von Schiller, Rimbaud, Rilke», entre otros. Adolfo Villalonga Fajarnés (1926-1995) fue procurador y político, alcalde de la ciudad «cuando se rehabilitó parte del antiguo convento de los Dominics, sede del Consistorio, se habilitó una parte para el futuro Arxiu Històric y se comenzó a construir el campo de fútbol de Can Misses». Del perito industrial, investigador y bibliotecario Antoni Costa (1911-1969) se recuerda que fue uno de los máximos impulsores de la revista Ibiza. Esta publicación se fundó en 1944 y en 1972 pasó a ser la revista Ibiza, nombre con el que se conoce a día de hoy esta publicación editada por el Institut d’Estudis Eivissencs.

Artistas, empresarios

También aparecen el pintor y fotógrafo Narcís Puget Viñas (1874-1960) y su hijo Narcís Puget Riquer (1916-1983). Al padre se le reconoce como decano de los pintores de la isla. Retrató los paisajes y la gente de Ibiza. Puget Riquer aprendió mucho de su padre y fue pintor, acuarelista, dibujante y fotógrafo. El banquero y político Pere Matutes Noguera (1895-1972) fue diputado del Partido Republicano de Centro durante la Segunda República. «Siendo diputado se consiguió que el instituto local de Segunda Enseñanza se convirtiese en Instituto Nacional Santa Maria de Ibiza (1934). Sus gestiones facilitaron la creación de la Escola d’Arts i Oficis (1935)». Elmyr de Hory (Budapest 1906 – Ibiza 1976) «es considerado uno de los grandes imitadores del arte de la historia» y se afincó en la pitiusa del norte a principios de los 70. A modo de ejemplo, imitó a grandes artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse o Amedeo Modigliani. «Sus obras, con su autoría, forman ya parte de importantes colecciones de todo el mundo, e importantes museos y centros de arte le han dedicado exposiciones».

El maestro y político Antoni Albert i Nieto (1867-1945) fue una persona muy activa en la vida civil. «Al inicio de la guerra civil sufrió consejo de guerra y prisión, saliendo en libertad condicional en 1939 a causa de su estado de salud». Enric Mayans (1935-2015) fue radiotelegrafista, comerciante y alcalde de Vila, así como secretario (y uno de los fundadores) del Banco de Sangre de la Cruz Roja en Ibiza y de la asociación de donantes. También tiene una placa Bartolomé Marí-Mayans Tur (1927-1998), empresario. «Nieto del fundador de la fábrica, fue el forjador de la marca de los populares licores Marí Mayans». El psicólogo y empresario Bartolomé Marí-Mayans Gómez de la Serna (1957-2020) «continuó la estirpe familiar dirigiendo la popular fábrica de licores Marí Mayans, que inició su bisabuelo en Formentera, el cirujano ibicenco Joan Marí».

Mujeres pioneras

Por otro lado, Sor Catalina de l’Assumpció Ribas (1933-2020), fue la primera graduada en Química en Balears, obteniendo la titulación en 1966. Fue docente y costurera. Durante cerca de 20 años fue la directora del colegio de La Consolación. En 1951 ingresó en la congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, que también cuentan con una placa colectiva en esta primera parte de musealización del Cementiri Vell. «Congregación religiosa dedicada a la atención hospitalaria y la enseñanza». Echó a andar en Ibiza en el año 1868.

En el Cementiri Vell hay varias mujeres pioneras en diferentes ámbitos. Un ejemplo de ello es la profesora de música Catalina Bufí (1940-2024). Fue la impulsora y primera directora del Conservatori de Música i Dansa d’Ibiza i Formentera. Cristina de Montis (Guatemala 1874 – Ibiza 1951) fue una de las primeras directivas de la Cruz Roja en Ibiza. Emília Noya (1899-1987) fue maestra y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la ciudad, siendo «la primera mujer de las Illes con un cargo político cuando las mujeres todavía no podían votar». Además, la profesora Aurora Pineda (1909-1981) fue la primera universitaria ibicenca y la primera «de la que consta actividad académica en un instituto de segunda enseñanza». María Estela Juan (1912-2002) fue una de las primeras universitarias ibicencas y fue profesora de literatura en el Santa Maria.

El profesor y político Manuel Sorà (1901-1981) fue catedrático y director del instituto de Segunda Enseñanza y profesor en la Escola d’Arts i Oficis. Otro de los homenajeados es el primer delegado del Gobierno en las Pitiusas en los inicios de la nueva etapa democrática abierta con la Transición y también el primer presidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera: Cosme Vidal Juan (1929-2001). Sobre Ignasi Wallis (1856-1939), empresario, naviero, político y filántropo, se destaca: «Cónsul de Francia e Italia en Ibiza (...) Él y su esposa hicieron construir un asilo para ancianos en la hacienda de sa Real, hoy un centro escolar». El arqueólogo y escritor Artur Pérez-Cabrero (1870-1916) fue autor de la primera guía turística de las Pitiusas, del año 1909. Cofundador y subdirector de la Sociedad Arqueológica Ebusitana y conservador del Museu Arqueològic d’Ibiza i Formentera. El escritor Lluís Llobet (1934 - 2019) fue impulsor de la primera candidatura de Ibiza Patrimoni de la Humanitat ante la UNESCO en los años 80. «Financió muchas restauraciones de elementos patrimoniales y religiosos de los templos de Dalt Vila, especialmente de la Catedral, del Convent y de San Cristòfol».

Congreso agrícola en el Pereyra

Marià Tur de Montis (1904-1994), pintor y retratista, se relacionó con pintores que pasaron por la isla de la talla de Joaquim Sorolla, Rigoberto Soler y Amadeo Roca. Alonso Marí Calbet (1940-2019), abogado, empresario y político, fue senador, diputado en el Parlament balear y conseller de Ibiza y Formentera. El pintor y dibujante Antoni Pomar (1927-2017) fundó el Grupo Puget junto con Antoni Marí Ribas Portmany, Vicent Ferrer Guasch y Vicent Calbet en el año 1962. Josep Costa (1875-1968), conocido como es metge Pepet o Blaiet, ejerció su profesión, estando recién licenciado, en la Cruz Roja de Ibiza y obtuvo la plaza de médico municipal. El fotógrafo, editor y joyero Domingo Viñets (Vic 1893- Ibiza 1960) colaboró con Narcís Puget y editó «algunas de las imágenes más emblemáticas» de las Pitiusas. El pintor Josep Tarrés (1892-1945) fue discípulo de Narcís Puget Viñas, docente y director de la Escola d’Arts i Oficis. Federico Lavilla (Granada 1836 – Ibiza 1906) fue alcalde, diputado, empresario y militar. «Accionista principal de las minas de s’Argentera de Sant Carles». Quien también fue primer edil es el funcionario Recared Jasso (Ibiza 1844-1936). «En 1912, durante su mandato, tuvo lugar el Congreso Agrícola en el Teatro Pereyra. El evento tuvo tanta trascendencia que el Ayuntamiento le dedicó una calle junto al teatro. Como alcalde actuó de anfitrión durante la visita de la infanta Isabel de Borbón y Borbón, hermana de Alfonso XII».

El político, periodista y comerciante Francesc Medina (Ibiza 1860-1930) presidió la Cámara de Comercio de Ibiza y durante su mandato como alcalde (1923-1925) se fundó la Banda Municipal de Ibiza (1925). Antoni Prats, Toni des Coc (Ibiza 1927-2021), fue pintor, deportista, comerciante y mecánico naval. También fue uno de los fundadores, en 1970, de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Discapacidad de Ibiza y Formentera (Aspanadif). El periodista Joan Verdera. Nito, (Ibiza 1934-2022) ejerció como tal en medios locales y nacionales, y fue investigador y piloto de la marina mercante. Conocido también por su trabajo como investigador del origen de Cristóbal Colón. Julián Vilás (1930-2012), médico, cirujano y empresario, es el fundador de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y también ejerció en la sanidad pública. Eduardo Fioravanti (Donosti 1941-Ibiza 2019) es conocido por economista, escritor y atleta. «Fue uno de los principales impulsores y pioneros del triatlón en las Pitiusas, ocho veces campeón de España de triatlón y duatlón, campeón de Europa y subcampeón del mundo en la categoría de veteranos». El periodista Carles Tur (Ibiza 1950 -2005) tuvo una amplia trayectoria en medios de diferente índole, como Radio Popular de Ibiza, TVE, Diario de Ibiza o el Miami Herald.

Por otro lado, Marià Marí (1877-1936) fue alcalde (1922-1923) de Vila, presidente de la Cruz Roja, además de herrero y comerciante. Le asesinaron en el Castillo en septiembre de 1936. El pintor Josep Zornoza (Alacant 1913 – Ibiza 1998) ejerció de director de la Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, además de presidente de Ebusus y director de la revista Ibiza. También fue alcalde de la ciudad, como otros de los homenajeados, Marià Llobet (1845-1919), que tuvo que «hacer frente a varios pasos de viruela, ante los que tomó medidas que evitaron que se extendieran». Además fue presidente del Casino Ibicenco. Vicent Colom (Ibiza 1897-1973), zapatero, también fue jefe del equipo de gobierno municipal, pero solo de marzo a julio de 1936, ya que fue destituido después del golpe de Estado de ese mismo mes. Años atrás Colom había participado en la fundación de la agrupación socialista de Ibiza, donde ejerció cargos de responsabilidad.

El abogado Pere Tur (1851-1907) fue dirigente del Partido Conservador y siendo diputado en las Cortes «realizó gestiones ante el Gobierno español para conseguir una ayuda económica para las víctimas de la epidemia de paludismo de Sant Francesc Xavier, en Formentera». Bartomeu de Rosselló (Ibiza 1866 – 1942) fue «uno de los máximos impulsores» de la construcción del monumento a los corsarios, así como alcalde de la ciudad cuando, en 1904, se inauguró el monumento a Vara de Rey. Fundador, director y colaborador de varios medios de comunicación.

Miquel Marí Pol (Ibiza 1868-1954) es el «impulsor de la destilería y fábrica de licores Maripol», así como «de la fábrica de lejía del mismo nombre». Fue concejal en Vila con el Partido Liberal y también alcalde. Francesc Escanellas (Ibiza 1857 – Barcelona 1914), por su parte, fue periodista y «fundó dos imprentas donde se editaban diarios y revistas» de la isla. Afrodisi Bonet, Afro (1929 – 2001), abrió la joyería Casa Afro en 1964,un «comercio emblemático de la Marina y de la ciudad». En ese mismo local, situado en la calle Comte del Rosselló, antes su padre había llevado el negocio Cas Selleter, donde trabajaron Afrodisi y sus hermanos. Otra figura del Cementeri Vell con placa en esta primera fase de musealización es Fernando Bertazioli (Barcelona 1926 – Ibiza 2019), aparejador, investigador y escritor. En 1936, con la entrada de los nacionales en Ibiza, su familia se exilió. Primero en la península, aunque en 1939 se afincaron en Francia. Volvió a la isla en 1967, después de haber cursado, en el país galo, estudios de aparejador.

Joan Marí (1901 – 1977) y Josepa Ribas (1902 – 1977) también cuentan con su placa conmemorativa. Estos comerciantes abrieron en 1923 la panadería La espiga ibicenca y más adelante ampliarían el negocio con pasteles y ensaimadas. Actualmente se conoce como Can Vadell.

Las dos placas grupales

Además de la placa a la congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, ya mencionada en líneas anteriores, hay otra placa en este cementerio que no es para una única persona. Es la que se ubica enfrente de la capilla de la familia Escudero-Villangómez. «Fue construida por Joan Gómez Ripoll, Campos, autor de edificios como el Hotel Montesol, Cas Celleter, Cas Saboner, entre otros, y ejecutado en la tapia del cementerio de Palma en septiembre de 1942». «La capilla fue un encargo del matrimonio Santiago Escudero, militar, y Eudoxia Villangómez Llombart, tía del poeta Marià Villangómez», añade el texto correspondiente.

En la lista de las figuras de la segunda tanda de placas se encuentran, entre otros, Carlos Roman Ferrer, Francesc Bonet Redolat, Abel Matutes Torres, Vicent Serra Antonio, Josep Verdera Ramon o Francesc Verdera, indica Fanny Tur.

