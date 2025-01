Gastronomía de guerra: Sopa de tomate

Día de Reyes. Llueve. Hace frío. Apetece un plato calentito, una sopa, algo sencillo después de estos días de fiesta. Pero rico. Y muy sabroso. Una receta que no nos obligue a pasar mucho rato en la cocina, que no requiera complicaciones, que nos haga la vida simple. Y que tampoco nos obligue a viajar al súper. ¿Quién no tiene tomates, una cebolla y unos ajos en casa? ¿Y un trozo de pan de ayer y un pedazo de queso? Aunque esto último no es necesario. Sólo la sopa es más que suficiente para calentar la barriga y el corazón.

Es importante caramelizar (sin azúcar, ojo) la cebolla, para rebajar la acidez del tomate. Es básico. Conseguido esto, todo en esta elaboración es cuesta abajo. Como la mayoría de las recetas, se adapta fácil al paladar de cada uno. Se puede hacer bastante líquida o con una textura casi de crema, dependiendo de la cantidad de caldo que se use. Y se puede aromatizar con cualquier hierba que nos guste, como el romero o el tomillo.

Quienes gusten del picante pueden añadir cayena al sofrito de cebolla. Y quienes no conciban un plato sin carne o pescado, esta sopa acepta las dos cosas: desde unos taquitos de jamón serrano a unos trozos de pescado marcados a la plancha e incorporados en el último momento a la sopa, unas anchoas añadidas al servir, unas costillas de cerdo, un poco de pollo en el sofrito… Incluso un huevo dejando que se cueza con el propio calor de la sopa. Pero, en serio, no es necesario. Esta sopa de tomate no necesita nada para destacar.

Ingredientes

Ingredientes (para 4 raciones): -1 cabeza de ajos (0,69€) -1 cebolla (0,40€) -1 kilo de tomate (2,95€) -1 hoja de laurel (0,18€) -6 rebanadas de pan (0,47€) -100 gramos de queso para fundir (1,95€) -Medio litro de caldo de verduras (0,55€) -Aceite de oliva (0,65€) -sal y pimienta Precio total: 7,64€ (1,91€ por ración)

La sopa de tomate, lista / M. T.

Preparación

—Precalentar el horno a 240 grados.

—Limpiar muy bien los tomates, cortarlos por la mitad, retirar el pedúnculo y poner en una bandeja de horno. Cortar la cabeza de ajos por la parte superior y poner con los tomates. Aliñar con sal y aceite de oliva y hornear unos 20 minutos, hasta que empiecen a tostarse.

Tomates y una cabeza de ajos recién sacados del horno / M. T.

—Mientras, en una olla con aceite de oliva dorar la cebolla cortada a rodajas muy finitas. A fuego bajo, para que se caramelice, y con un pellizco de sal.

—Extraer los dientes de ajo asados y añadirlos a la cebolla junto con pimienta negra picada al gusto. Darle unas vueltas y agregar los tomates con todo el caldito que hayan soltado en el horno.

—Sofreír unos minutos, añadir la hoja de laurel, el caldo y cocer unos quince minutos a fuego medio.

—Parar el fuego, sacar el laurel y batir hasta conseguir una textura que nos guste, no tiene por qué ser muy fina.

—Tostar las rodajas de pan, cubrir con queso rallado y volver a tostar hasta que éste se derrita.

—Servir la sopa con la tosta encima.

El toque gourmet

Servir con unas hojas de albahaca fresca.

