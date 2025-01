La carta que inspiró un viaje a Ibiza

Se llegaba en un barco lento, lleno de beatniks y alemanes; y, a menos que tuvieras suerte, te sentabas cerca del motor desde el cual un hedor a grasa caliente, tosido por los pistones, acompañaba el viaje. Estaban a seis horas de Mallorca, con el mar vacío todo el camino y uno dormitaba sobre un lecho de remaches. Así es como llegamos allí, sin conocer otra manera. (De hecho, durante el transcurso de nuestro viaje, supimos que construyeron una pista de aterrizaje pero nadie nos habló de ello). Así que estuvimos holgazaneando todo el día a través de cien millas de mar, jugando a los dados y bebiendo vino de mala calidad, y cuando la isla apareció por fin en el crepúsculo, sentimos que habíamos llegado al fin del mundo.

En el chiringuito del exboxeador Vicent Miroles en ses Figueretes./ A.F

No tenía ni idea de qué esperar, no sabía nada de Ibiza y los jóvenes de Palma con sus trajes de dacrón azul [la tela dacrón o lienzo es un textil multifuncional de tejido plano con múltiples usos, liso y liviano usada para el diseño y la confección de camisas colegiales, blusas, batas, para depilar, forros y productos que requieran economía y durabilidad] habían carraspeado cuando les pregunté al respecto. «Muy rudos y brutos», dijeron, «muy atrasados». Ni coches ni sociedad. Y ahora se acercaba a nosotros: una roca roja como una astilla de concha, promontorios desnudos como un nuevo tipo de metal, con unos cuantos templos de color blanco hueso que se alzaban en la orilla vacía sobre la que un grupo oscuro de figuras nos observaba.

Parecía un lugar que nadie más había visitado, algo por descubrir que nos aguardaba para esta noche, la sombra de algún inframundo conservado durante mucho tiempo, incluso más antiguo que el Mediterráneo. ¿Quiénes eran estos vigilantes entre sus templos? ¿Cuáles eran sus ropas? ¿Sus dioses? Nos acercamos sigilosamente al muelle. Los detalles se volvieron cada vez más claros. Revelando que los observadores eran niños con más trajes de dacrón azules, los templos nuevos bungalós de vacaciones; y no pudimos bajar del barco hasta que una actriz francesa a bordo fue filmada desembarcando tres veces...

Carta desde Ibiza. Julia Roig. Dominical 8 de diciembre de 2024 / JR

El puerto de Ibiza, la ciudad principal de la isla, tiene un aspecto imponente pero ajado al mismo tiempo: una robusta, melancólica y antigua ciudadela en cuclillas sobre una roca y un rastro de barrios bajos, blancos como plumas, que llegan hasta el mar. Salvo por las ocasionales nieblas marinas, tiene una claridad extraordinaria y, si fuera griega habría sido elogiada por su luz. Políticamente española, emocionalmente catalana y pagana-católica por naturaleza, no es nada más que ella misma, lo cual es algo que la historia nunca ha definido. Largas sucesiones de ocupantes la han utilizado como un calabozo en el que desarrollar sus excesos privados: era una cárcel romana, un nido de lujuria egipcio, un tesoro árabe, un escondite para piratas, alacena para las tropas de Napoleón [quizás se refiera a Cabrera] y durante la Guerra Civil Española fue brevemente escenario de asesinatos. En los intervalos, por lo general era abandonada o rescatada, teniendo poco más que aislamiento que ofrecer. E incluso hoy en día, cuando ningún barco llega, o se retrasa por la tormenta o la indolencia, hay momentos en que las calles se vuelven repentinamente silenciosas, y la ciudad se sienta y mira fijamente el mar, y baja temporalmente sus precios, y bebe absenta de más, y se pregunta si no habrá sido olvidada otra vez.

Lo que queremos los fugitivos

Sin embargo, nunca es olvidada por mucho tiempo. Tiene lo que queremos los fugitivos. La comida, el sol, el mar purificador, los helados y la peseta barata. También ese aire halagador del servidor latino que hace que cualquier poetucho se sienta un Byron. Si eres un evasor de impuestos, te sentirás tranquilo aquí, al igual que si tienes nuclearofobia. Para el turista británico hay hoteles nuevos donde los camareros hacen uso de una reconfortante insolencia. Para los jubilados de las colonias hay ecos del Pacífico, con isleños con los que poder lamentarse al atardecer. Y para los pintores y escritores, ociosidad sin culpa, más luz y más bebida a menor coste, y la sensación de estar recargándonos de experiencias importantes.

Hacía tiempo que no estaba en suelo español, y nunca antes en una isla española. Encontramos una fonda barata junto al puerto y luego fuimos a ver la ciudad. Había caído la noche y no teníamos guía, pero al instante nos sentimos como en casa. Por aire y por mar habíamos recorrido mil millas, pero todavía estábamos en SW3 [código postal de Londres que abarca la zona de Chelsea, Brompton y parte de Knightsbridge]. Porque la imagen mediterránea –la versión de Chelsea/King’s Road– había sido cómodamente reimportada, como una garantía, para evitar decepciones, de que el folclore local todavía estaba en auge. En el club nocturno Bagatela, revestido de bambú y redes de pesca, se abrazaban dos rubias llamadas Pam. En el suelo con la cabeza metida en una cubeta de champán estaba Ronnie, vestido con pantalones estilo Capri. Soy Giles, de Stoke Manderville [Stoke Manderville: es un pueblo sito en el valle de Aylesbury en Buckinghamshire, Inglaterra], el cruzado con culo de bronce —murmuró, y nos invitó a comprobarlo. Desde más arriba de la calle llegaban sonidos de enfervorecidos aplausos mezclados con gritos anglo-andaluces, y allí, efectivamente, había un local llamado Casa Pepe, con un guitarrista y varias Susans idénticas. El guitarrista, un hombre de la Península con los ojos hundidos, tocaba flamenco con una mueca lívida, mientras las muchachas nórdicas se arremolinaban a su alrededor, sudando suavemente, bebiendo brandy y gritando ¡Ole!

Posando a la entrada de Vila. / A.F.

¿Dónde estaban los habitantes de Ibiza esta noche? Supongo que estaban escondidos en sus casas. Esto no era Ibiza ni ningún otro lugar del mundo, sino algo que habíamos empaquetado como un picnic, una idea que habíamos traído con nosotros para asegurar el color local en caso de que los isleños resultaran atípicos. De hecho, esta vida nocturna, aparte del precio del brandy y los horarios informales de las licencias, podría haber estado en cualquier lugar del centro de Londres. (De hecho, la mayor parte de los encargados procedían de allí, de Londres; incluso se podía pagar por adelantado en Regent Street.) Más adelante, con el mismo celo, había una cueva regentada por alemanes, que reflejaba su versión de España. Y supongo que esto es en lo que se ha convertido ahora el turismo, en lo que al final tuvo que ser. Porque cuanto más se viaja, más se busca el hogar (o la confirmación de los propios prejuicios). Es posible que queden ciertos códigos: autobuses, matasellos, ruinas, faldas escocesas, dinero falso y ceremonias subvencionadas. Pero ahora viajar es poco más que una forma indirecta de coleccionar postales y sellos; para el resto, uno busca continuamente garantías: la propia lengua materna, la comida y las bebidas caseras (cerveza en Jerez, ginebra y lima en Gerona, jamón y huevos en Asís, Coca-Cola en el Loira), fontanería familiar, periódicos enviados por correo aéreo y el retorno garantizado con Thomas Cook.

Un tercer mundo

¿Alguna vez creímos ingenuamente que el turismo nos convertiría en cosmopolitas? Descubrimos que no viajamos para eso. El turismo está creando rápidamente un tercer mundo, uno que no es ni el hogar ni el extranjero, una tierra de nunca jamás de pescadores de postureo, de campesinos depurados en un museo de folclore, de artesanías prefabricadas y encantos de papel maché, de suciedad y la pobreza que se hizo desaparecer de las calles, de hacer florecer a Shakespeare en indiferentes Stratfords, de los santuarios sagrados con invitación a cóctel y de las corridas de toros organizadas para el disfrute anglosajón mientras el español juega a escondidas al fútbol. El turismo es para muchos países una agricultura alternativa que puede volver verdes incluso las tierras malas. Los pajares de heno son huecos, las lecheras de cera, las flores eternas, de plástico, pero el cultivo que da frutos es la autoconciencia nacional, servida con ensaladas de dólares y libras, rociada artificialmente para hacer cosquillas en la nariz y retocada con aerógrafo para Kodachrome. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Se debería culpar a alguien? El cliente y el conseguidor lo han trabajado juntos. El turista, que se revela esencialmente como un pájaro hogareño, prefiere ver el mundo a su imagen. Y a medida que el turismo se desarrolla y se vuelve cada vez más fácil, se presenta esta paradoja: que podemos sentirnos como en casa en extensiones más amplias de la tierra, mientras aprendemos cada vez menos del mundo.

Aun así, Ibiza aún no está del todo perdida; todavía mantiene una vida subterránea. Nuestra fonda junto al muelle era espartana y servicial, con una puerta trasera abierta toda la noche. Se subían las empinadas escaleras como prueba de sobriedad hasta una habitación irregular con dos camas. La habitación era encalada, sencilla y monacal, pero apenas diseñada para el descanso. No había cristales en las ventanas y entraban mosquitos, también polillas del tamaño de periódicos. La luz eléctrica tenía un interruptor invisible y estaba encendida toda la noche como en una prisión. Por las ventanas abiertas llegaban los sonidos de la noche; constante, variada y deslumbrante. Desde una casa cercana un hombre aulló durante dos horas; un niño dijo ‘er-ha, er-ha’; alguien empezó a tocar un cuerno de caza, los gallos a cantar y cacarear. Al amanecer, una niebla marina se elevó desde el puerto y nos envolvió en toses secas, y la humedad nos resbaló por las cejas. Cuando por fin me levanté tuve que planchar mis cuadernos y poner a secar mis cigarrillos en las ventanas, mientras las polillas y los mosquitos, ahora empapados, salpicaban el suelo como lágrimas.

El barco procedente de la Península debía llegar al amanecer, así que observamos los preparativos. Un anciano con una escoba fue el primero en barrer el puerto. Entonces un perro cayó al agua. Los vagabundos se reunieron para verlo ahogarse. Los camareros dispusieron sus mesas. Frente al mar, como palcos de teatro, los cafés del puerto se llenaron rápidamente. Eran las 6 de la mañana, así que bajamos, nos reunimos con ellos y pedimos nuestro café y coñac. A nuestro alrededor había madres con hijas con lazos, guardianes de pensiones y sacerdotes, oficiales en pijama, modelos demacradas con resaca y beat-boys locales esperando dinero. Nos sentamos allí, sin hablar, bajo el sol matutino, mirando el mar como un buzón. Entonces, por fin, alrededor del faro se deslizó una cuerda de aparejo y el barco avanzó hacia el muelle y se elevó sobre nosotros, alto y emotivo, como el buque de transporte de tropas en la película ‘Cavalcade’ [filme americano de 1933]. No es de extrañar que todos nos levantemos al amanecer para recibirlo; todo lo que no es Ibiza está aquí. Todo lo que no sea de esta tierra ni de este mar poco profundo, que no sea madera, arcilla, paja o alcohol crudo, cada onza de gasolina y metal necesario, cada libra de caucho y nylon, cada brandy y aspirina embotellados, vaso de plástico y bolígrafo, todo lo que hace que este lugar sea tolerable para nosotros, los exiliados, debe traerse así al amanecer. Nueva amante, rival, el empate, el descarte, el barco trae y el barco quita. . . No es que realmente quisiéramos huir del todo (y de todo), y estamos aquí cada amanecer para demostrarlo.

Continúa la próxima semana....

