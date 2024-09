Memoria de la isla | Los pequeños huertos

'En Elegies i paisatges recojo' completa la preciosa descripción que Marià Villangómez nos hace del huerto, tema de estas notas, convencido de que el lector no me hubiera perdonado que troceara el poema y de él ofreciera sólo algunos versos. Aquí el poeta, como solía, estaba en estado de gracia. Las pinceladas del mejor pintor no hubieran podido plasmar en su lienzo la belleza, el amor y la vida que retienen estas cuatro estrofas. La caída de la tarde, el hortelano que aprovecha en los surcos de riego las últimas luces y esponja con su azada la tierra, el ganado que regresa pacífico a los corrales y el quejido de la vieja noria que rescata de lo hondo el agua que llena el aljibe. Cuando el día declina, en la anochecida, las flores de azahar perfuman el aire y, no muy lejos del naranjal, en la casa callada, la mujer prepara debajo de la parra que cubre el porxo, una fuente con medias lunas de sandía y melón que ella sabe dulces porque huelen a miel.

Son los años 30 y al poeta le inspira el huerto. En aquellos días, Ibiza no era sólo la isla de la sal, era también ‘la isla del agua’. Y no lo digo por el único río balear que dio apellido a Santa Eulària y que por la sobreexplotación de los acuíferos hoy es sólo un torrente. El agua emergía entonces aquí y allá, sorpresiva en la sequedad de los campos, en esos pozos que el payés, como reconociendo su milagrosa emergencia, cubría con una bellísima capilla que con el enjalbiego ha mantenido siempre en impoluto blanco. En el hueco que se asoma al oscuro fondo, el portillo no tiene candado porque se quiere abierto. La idea es que el caminante que lo necesite sacie su sed y recupere fuelle. En el interior, cuelga de un clavo un vaso de hojalata y de un brazo de sabina encastrado en el muro pende un cubo de una polea y una cuerda para descolgarlo hasta oír muy abajo el chasquido del balde en el agua, un sonido como de tinaja y mojadura que el eco amplía y que al oírlo refresca el cuerpo y también el alma. En muchos rincones, insólitos en ocasiones, emergía el agua. Yo la he visto fluir en las arenas de Portinatx, en la misma orilla, pero eso sí, uno tenía que estar muy atento porque aquel mínimo surtidor –broll decimos nosotros- sólo se veía cuando, en sus idas y venidas sobre la playa, el agua se retiraba. La isla abundaba entonces en norias, aljibes, molinos de agua, pozos y fuentes. Hoy, vaciadas las capas freáticas que creíamos inagotables, tenemos que beber agua de mar desalada. Hoy sólo nos queda la memoria del agua, la arqueología del agua, pozos abandonados, norias arruinadas, aljibes vacíos que el sol agrieta y fuentes que se han secado y que, en el mejor de los casos, dejan ver todavía un canalillo que mana, testimonial, como mero vestigio, como si fuera un recuerdo.

Un espacio mágico Uno de los rincones que digo, el más extenso y feraz, es el de Buscastell. De forma precisa y entrañable –recuerdos de infancia- nos lo describe Felip Cirer Costa: «Tota la vida de la vall volta alrededor del Broll, el corrent d’aigua més important i regular de l’illa. (…) El Broll és el naixement d’aigua més important, però n’hi ha molts altres que aporten el seu cabal petit o gros, la Font Nova dita d’en Verd, sa bassa de sa Bova, sa Fonteta, la Font Judista, la Font de sa Plana…». Más de cuatro kilómetros y 14 hectáreas de cultivo hortelano, con acequias, aljibes y molinos, todo un complejo sistema hidráulico que crearon dos clanes, el andalusí Banu Rua’im y el bereber Banu Maymun. Los nombres que atesora el lugar (Benirroym, Benimaimó, Forada, Aucalà, Benizamid. etc) testifican la herencia que nos dejaron y nos recuperan, al nombrarlos, lejanos ecos y el relajante rumor del agua que, en ese espacio mágico que sigue siendo Buscastell, fluye por las acequias y los canalillos.

Inventario

Invito al lector a que acuda al Inventari del Patrimoni Hidràulic de les Pitiusas, formidable trabajo de Joan Josep Serra Rodríguez. Medio millar de páginas con un exhaustivo mapa que del agua nos da 250 localizaciones. Recitarlas de corrido crea una feliz borrachera. Digo yo que será porque nos traslada a otro tiempo, a una tierra todavía arcádica: Pou de Mar, Pou des Carbó, Pouet de sa Trinxa, ses Fontanelles, Font de sa Murta, Pou de Forca, Font des Verger, Pou de Beniferri, Font Judista, Pou de Forada, Pou des Bruc, Font de ses Alfàbies… El agua era vida y se celebraba con las tradicionales ballades a pous i fonts, de las que nos dan noticia Marià Torres Torres y Joan Marí Tur. Aquellas aguas permitían que muchas casas tuvieran el pequeño huerto que el poeta canta. Sin salir de la ciudad, las acequias y los cañaverales de ses Feixes —mundo desaparecido en el que se pescaban anguilas y las ranas daban su vespertino concierto—nos recordaban la riqueza del agua y de los huertos. También recuerdo un naranjal umbrío en Balanzat, a un tiro de piedra del pueblo, en la barrancada que baja al puerto. Era un pequeño y secreto paraíso. Y similares rincones había en Xarraca. En el paisaje ibicenco, continuo carrusel de colinas y valles, son comunes las vaguadas y pequeñas barrancas que en las laderas permiten crear escalonadas terrazas, feixes que quedan protegidas y que, con un particular microclima, facilitan el huerto donde prospera el naranjo, la viña, el limonero, las verduras y las hortalizas, habas, guisantes, lechugas, coles, remolachas, zanahorias, habas, acelgas, judías y calabazas. Estos huertos abastecían sobradamente el consumo familiar y los excedentes se bajaban al Mercado de Vila.

