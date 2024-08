Memoria de la isla: Los regalos del mar

En Ibiza y Formentera aprendemos casi al mismo tiempo a nadar y a caminar. Y pues crecemos en el mar, cuando lo tenemos lejos, lo soñamos. En los años que pasé en Salamanca, desde una ventana veía en las atardecidas de junio que la luz azuleaba las espigas que el viento mecía, y yo veía en sus ondulaciones una mar tendida.

Los actuales medios de transporte han roto el secular aislamiento de las islas, pero hubo tiempos en que sus habitantes vivían más del mar que de la tierra. Un mar, cabe decirlo, que era mucho más que una despensa. Familiar por su inmediatez, era también misterioso porque nos escondía mucho más de lo que dejaba ver. Sabíamos que debajo de la piel del mar existía un mundo extraterrestre, ingrávido, silencioso, oscuro en sus honduras. Niños en una isla, el mar nos daba miedo pero también nos atraía, era un lugar de aventuras, mitos y utopías. Había motivos para verlo así.

En el puerto de Ibiza teníamos un insólito obelisco dedicado a los corsarios y a sus gestas; las murallas, atalayas, torres prediales y templos fortificados, nos decían que el mar era un nido de piratas; y nosotros devorábamos La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, Moby-Dick, Simbad el marino, El faro del fin del mundo y 20.000 leguas de viaje submarino. Prácticamente todos los autores de la literatura que llamaban ‘juvenil’, -Conrad, Verne, London, Melville y Defoe-, hablaban del mar. Y no nos sorprendió, ya mayores, que relatorías sesudas situaran sus utopías en el mar y las islas: Platón en La Atlántida, Homero en La Odisea, Campanella en La ciudad del Sol, Tomas Moro en Utopía y Aldous Huxley en La isla y en Un mundo feliz.

En aquel contexto, el mar era un espacio sagrado del que uno —allá por los 9 o 10 años— lo esperaba casi todo. Fue cuando empecé a recoger lo que el mar sacaba a las playas. En Talamanca, en la platja des Duros, en es Freuet, en Figueretes y en la Platja d’en Bossa, recogía caracolillos y conchas. En las tiendas de ultramarinos –sobre todo en el colmado que había en la esquina de las calles Azara y Cardona que entonces era la de ‘José Antonio’, conseguía los tarros de cristal en los que venían las aceitunas a granel que, con buena embocadura, podía llenar de coquillas y caracolillos que tuve por verdadero tesoro y que, si se terciaba, cambiaba con otros chicos por canicas, tebeos y cromos.

«¡Regalos del mar!», dijo un día mi padre, y así llamó desde entonces mi recolección playera. Luego, un amigo me enseñó a coleccionar erizos. Los dejaba al sol unos días y cuando estaban secos, aunque olían a demonios, desprendía las púas con una navaja y les sacaba por la boca, que también era culo, sus dientecillos –como picos de pájaro- y las tripas; una vez vacíos, los requetelavaba hasta que perdían su hedor nauseabundo y su cascarón quedaba por fin muy aparente. Los tenía de todos los tamaños y colores, marrones, grises, blancuzcos y también violados, del color del vino. Otro regalo del mar eran las ‘pelotas marinas’, bonisses o bolles, bolas que el oleaje creaba con sus idas y venidas, arrastrando las fibras de posidonia muerta, desmenuzándola y ovillándola en formas esféricas y ovoides. Las que todavía conservo, eran las más grandes y las más pequeñas, pueden tener 60 años, tal vez más. No mucho después, cuando las bicicletas nos permitieron ampliar el radio de acción, descubrimos que el marès de los litorales y los cantos rodados en lugares como s’Estanyol, la Xanga y la platja des Codolar, proporcionaban algunas piedras que llamaban la atención por sus colores, veteados, rugosidades y formas, esféricas, planas y tubulares. Tengo una que, en pequeño, parece el torso de un guerrero; otra, perforada como un donut; una tercera aplanada pero con una gruesa y extraña raya negra que la cruza; hay una que recuerda una pequeña chimenea, vertical y hueca; dos piedras están recubiertas por unas barbas o pelillos blancos que sorprendentemente no se han caído; y otra está totalmente cubierta de unas extrañas bolitas marrones y vacías que, creo yo, pudieron ser el refugio de animalillos que sólo Manu San Felix, nuestro biólogo marino de cabecera, podría identificar.

Uno iba creciendo y ‘los regalos del mar’ empezaron a crearme problemas porque la habitación donde los guardaba empezó a tener un peculiar olor marino, como a yodo y algas, que sólo yo soportaba. Y la cosa se complicó todavía más, porque a todo lo que el mar dejaba en los arenales, comencé a sumar lo que, al nadar, localizaba en aguas de poco fondo, entre los 6 y los 7 metros porque si bajaba más abajo me silbaban y dolían los oídos. Pero aquellas zambullidas bastaban para conseguir alguna estrella de mar y lo que pasó a ser, por su belleza y su tamaño, un auténtico trofeo, la nacra, la Pinna nobilis que llamábamos enclotxa, el molusco bivalvo más grande del Mediterráneo. Sus palas, que podían alcanzar los 90 centímetros o más, tenían la forma de un alargado abanico, eran redondeadas en su extremo superior y acabadas en punta en el inferior que se clavaba vertical en los fondos de arena en los que quedaban medio escondidas por las verdes cintas de la posidonia. Eran muy comunes en algunos lugares, pero abundaban especialmente frente al embarcadero de Talamanca que utilizaba la barca de Benjamín y, sobre todo, frente a las ruinas de la casota que estaba donde hoy tenemos el hotel El Corso. Eran muy fáciles de coger. Bastaba apoyar los pies en el suelo, agarrarlas por las palas y dar un pequeño tirón.

Lo mejor de l’enclotxa era la cara interior de sus palas, de un marrón rojizo, como de cuero en la parte más ancha, y de un nacarado irisado y brillante en su parte inferior. En algunas casas las colocaban en la pared como elemento decorativo. Y en can Prieto, una tienda que estaba en los muelles y vendía cebos y aparejos de pesca, las había enormes, algunas con un paisaje marino pintado en su cara interna que compraban los turistas como souvenir. Desde 1995, está prohibido coger enclotxes, que hoy, por mor de un parásito que las mata, es una especie en extinción. Por desgracia, aquella furia depredadora que era ignorancia en nosotros y luego ha sido masiva, ha esquilmado los fondos que ya no son lo que eran.

Suscríbete para seguir leyendo