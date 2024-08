Coses Nostres | La fragilidad del erizo de mar

Los erizos de mar son habitantes de los ecosistemas marinos de las islas tan habituales como perfectos desconocidos. Y aunque existen vedas y el marisqueo está muy limitado, su interés gastronómico —y por tanto económico— permite su recolección con el argumento de que son animales comunes y abundantes, una afirmación relativa que no llega acompañada de datos. En realidad, la supuesta buena situación de las especies de erizos de mar que pueden verse en el litoral de Ibiza y Formentera es cuestionable. Estos equinodermos sufren lo que se llaman presiones antagónicas, opuestas. Por un lado, las poblaciones han podido proliferar debido al descenso de sus depredadores —muchos peces y cangrejos— por la sobrepesca, pero, por otro lado, la demanda de erizos para su consumo está aumentando peligrosamente en muchos puntos costeros del Mediterráneo y son especies que están ya padeciendo las consecuencias del calentamiento global y las olas de calor marinas.

De hecho, en Ibiza y Formentera se detectó en 2022 que temperaturas de 29 y 30 grados en la superficie del mar estaban matando estrellas y erizos de mar; en concreto, los erizos —bogamarins en eivissenc— sufrían la enfermedad de la calva del erizo, causada por un agente patógeno cuya dispersión se ve favorecida por las altas temperaturas. La mortalidad se detectó en los dos erizos más corrientes en el litoral, a poca profundidad, Paracentrotus lividus (erizo de mar común) y Arbacia lixula (erizo negro).

A estos eventos de mortalidad masiva hay que añadir una consecuencia del cambio climático más difícil de percibir pero con consecuencias que pueden ser devastadoras. Para entenderlo hay que explicar que los erizos de mar poseen un caparazón calcáreo compuesto de hileras de placas de carbonato cálcico, por lo que necesitan—como muchos otros organismos calcificadores (moluscos, corales y crustáceos)— que el mar disponga de carbonatos para poder crear conchas. Es el esqueleto que puede observarse en la imagen que acompaña a este texto, una de las escogidas para la exposición de Fotciencia de este año, una muestra itinerante de fotografías científicas que organizan el CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Explicado esto, se ha descubierto que la acidificación de los océanos está reduciendo la tasa de fecundación de huevos de las especies de erizos de mar en las que el fenómeno se ha estudiado, así como provocando malformaciones en esos esqueletos. Nuestros océanos se ven obligados a absorber grandes cantidades de CO2 emitidas a la atmósfera por las actividades humanas, y ello provoca reacciones químicas que aumentan los iones hidrógeno del agua y reducen los iones carbonato, por lo que el pH disminuye y todos los organismos que usan el carbonato para formar estructuras y esqueletos de carbonato cálcico están en riesgo.

Cuestión de equilibrio Los erizos de mar son herbívoros que llevan a cabo una importante función en los ecosistemas del fondo marino. Mantienen el equilibrio de las poblaciones de algas y evitan que cubran corales y otras especies que podrían colapsar por no poder aprovechar la luz del sol. La densidad de la población de erizos debe ser la justa para mantener a raya las algas sin eliminarlas por completo; el aumento de las poblaciones de erizos provoca los llamados blanquizales, grandes zonas muertas, sin vegetación, en las rocas. Todo es una cuestión de equilibrio.

Mientras tanto, crece la demanda de erizos para su consumo, auspiciada en buena medida por algunos chefs de moda. Hace unos meses, The Guardian publicaba un reportaje en el que se explicaba la popularidad que está alcanzando el erizo de mar en los restaurantes de Sicilia mientras estos equinodermos desaparecen de sus costas, a pesar de las restricciones impuestas a su pesca (Sea urchin in Sicily at risk of extinction due to popularity as culinary delicacy). En concreto, el artículo se refiere a la especie Paracentrotus lividus e incluye declaraciones de una investigadora que asegura que en las áreas marinas protegidas de Sicilia no hay signos de ninguna población sana y propone detener por completo la pesca para recuperar la especie. Por otra parte, se añaden declaraciones del dueño de un restaurante que no quiere renunciar a seguir poniendo una especie en peligro en sus platos porque da dinero.

