1870-1889: Quan es va suprimir l’Ajuntament de Formentera

El 1869 l’Ajuntament de Formentera va sol·licitar de la Diputació Provincial de Balears que el municipi quedàs agregat al terme municipal de la ciutat d’Eivissa. Durant 19 anys, entre 1870 i 1889 Formentera va pertànyer a l’Ajuntament d’Eivissa.

Les causes d’aquesta agregació

Quina era la causa de demanar aquesta adscripció? Formentera patia una greu crisi econòmica i arrastrava un gran dèficit, que arribava l’any 1863 a 5.164 reals. Un organisme que tenia una gran importància era la junta de majors contribuents, que juntament amb els regidors municipals formava el que es coneixia com a junta d’associats, que acordava les contribucions i impostos a pagar pels contribuents. Per conèixer una mica la societat formenterera de l’època, aquell bienni de 1863-64 les persones que formaven la junta eren: Carles Tur Escandell Carlets, Vicent Mayans Tanca Vella, Manuel Tur de Carles Manuel, Pere Juan de Pere Blai, Francesc Mayans Teuet, Joan Castelló de Josep Ferrer, Josep Sunyer de Josep Jordi, Francesc Verdera de Francesc Xico Mateu, Vicent Tur de Vicent Jeroni, Bartomeu Ferrer Rita, Vicent Serra Blai, Francesc Mayans de Pere Guillemó, Bartomeu Mayans Teuet, Joan Mayans Escandell de Bartomeu Joan Mayans i Josep Juan de Josep Campanitx. Com que per llei havien de presentar uns pressupostos equilibrats, hagueren de demanar al governador de les Balears l’autorització d’augmentar la contribució territorial entre un 17 i un 72%, segons la qualitat agrícola dels terrenys. Segur que prengueren aquesta disposició per imperatiu legal, que diríem avui, però eren ben conscients que era impossible que els formenterers poguessin pagar aquest augment, quan no pagaven ni tan sols les contribucions anteriors que eren molt inferiors. El pressupost de l’Ajuntament el 1863 era de 13.288 reals, per la qual cosa, els deutes eren més o menys la meitat del pressupost.

Les escoles de Sant Francesc es crearen el 1870, per contra, per a les del Pilar cal esperar a la dècada dels vint del segle XX. Mentre, els habitants de la Mola pagaven un mestre del seu peculi per tenir escola. / DI

Els treballs sobre els quals es pronunciava la junta de majors contribuents era una feina d’amidament de les diferents hisendes de l’illa. Aquestos treballs s’encarregaren a l’agrimensor Josep Pie Bover, que residia a Eivissa i serviren de base per establir les quotes individuals a pagar per cada propietari. Josep Pie era català i devers el 1860 s’establí a Eivissa, on realitzà diversos encàrrecs com a expert. Poca cosa més sabem d’ell, únicament que el 1892 era vocal del comitè del Partit Republicà Federal d’Eivissa; (el president era Joan Arabí Respeto). Posteriorment se’l troba com a vocal de la Societat de Socors Mutus; també fou pèrit dels propietaris dels terrenys que s’havien d’expropiar per al traçat de la carretera de Vila a Sant Joan de Labritja.

Formentera tenia una població petita, si la comparam a l’actual. L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria diu que el 1860 tenia 1.684 habitants, que havien augmentat a 1.906 en el cens de 1877 i arribaven a 2.046 el 1887. L’arxiduc posava de manifest la longevitat dels habitants de Formentera, però a pesar d’aquest fet, la densitat de la població era molt reduïda, comparada amb la resta d’Eivissa i més si es comparava amb les Balears.

L’adscripció a l’ajuntament d’Eivissa va significar deixar de tenir una administració independent i passava a formar un districte més de la ciutat d’Eivissa; la màxima autoritat era un alcalde pedani, designat per l’alcalde d’Eivissa. Com ja hem dit, les causes econòmiques eren les pesades contribucions que havien de satisfer els formenterers. Sabem que el 1867 havien de satisfer per contribució territorial i consums, principalment, 12.171 pessetes, de les quals 8.624 eren per a l’Estat i 3.547 pessetes per cobrir les atencions del municipi i de la província. (S’havia passat de comptar amb escuts a pessetes). Quan quedà adscrit a Vila, no es tenen dades, ja que eren les generals del municipi. Cal dir que les principals despeses municipals eren les del personal municipal -molt reduït- les dues escoles d’instrucció primària amb què comptava i a més havia de pagar un contingent per pagar la part corresponent de l’hospital i de la presó, ambdós situats a Vila. També calia afegir una quota per a les despeses de la Diputació Provincial. Era molt difícil cobrir totes les despeses, per la qual cosa, quan eren insuficients, s’establia un repartiment general entre els vesins. Tot això asfixiava la vida dels formenterers, que amb una terra tan prima, no podien pagar el que se’ls exigia.

Les Salines de Formentera

L’única font de riquesa, a més de l’agricultura i la ramaderia, era l’explotació de les salines. Aquestes foren expropiades, juntament amb les d’Eivissa cap al 1715, com a conseqüència de la pèrdua de la Guerra de Successió. Durant el segle XVIII solien obtenir una collita mitjana de 4.854 tones de sal anuals. Com se sap, l’administració de la cosa pública no sol ser gaire curosa i en comptes d’augmentar la producció de sal, amb el temps, disminuïa cada vegada més la collita i al cap de 150 anys, no passava de les 2.500 tones. L’Arxiduc es lamentava que a l’inici del segle XIX s’havia tallat un bosc de pins situat entre les salines i la mar, que contenia l’avanç de l’arena, que envaïa els estanys i la producció es reduí a poc més de 832 tones.

El nucli de sa Raval de Sant Francesc. Reportatge Felip Cirer 'Quan Formentera va pertànyer a Eivissa'. / Di

Com passà a Eivissa, les salines foren venudes per l’Estat el 1871 a un mallorquí de nom Joan Baptista Muntaner, que dos anys després la va vendre pel mateix preu que les havien comprat, 80.401pessetes, a Antoni Marroig Bonet, que com ja havia fet amb el cultiu de la vinya a Formentera també va establir un pla de millora a les salines. Les salines conegudes com les d’en Marroig, que tenien en un principi cinc estanys, foren compartimentades en estanys més petits i amb grans millores, aconseguí en els anys vuitanta del segle XIX collites d’entre 2 mil i 3 mil tones i s’esperava que poguessin arribar a produir unes 4 mil tones.

Les altres salines, properes a l’estany des Peix, passaren a propietat, el 1885, de Josep Ferrer Verdera, eivissenc, que després d’intenses millores, arribaren a una collita d’unes 800 tones. Cal dir com a referència, que les salines d’Eivissa produïen entre vuit i nou vegades la collita de Formentera.

L’allistament dels mossos

Una de les tasques principals que tenien encomanades els ajuntaments era l’allistament dels mossos que havien de realitzar el servei militar. Per a aquesta labor es demanava la col·laboració dels rectors parroquials que acudien a l’acte d’allistament amb el llibre de batejos i relacionaven els mossos nascuts durant el període, que per edat corresponia inscriure’ls. S’allistaven els mossos que el 30 d’abril d’aquell any havien complert 20 anys i no excedien de 21; també s’incloïen els menors de 25 anys que no haguessin estat compresos en allistaments anteriors. Aquell 1863 la comissió era formada pel metge eivissenc Josep Juan Sentí i el cirurgià formenterer Joan Marí Juan, que dictaminaven sobre les peticions d’exempcions per raons mèdiques. Els talladors foren Vicent Marí, caporal de torrers i Joan Mayans, torrer. D’una lleva a tot l’Estat de 35.000 homes, quatre corresponien a Formentera, amb nombre igual de suplents. Per a millor comprensió dels lectors, cal dir que en aquell moment el cirurgià era un professional més modest o de categoria inferior al metge. El cirurgià-barber de Formentera, Joan Marí Joan, era oncle de Joan Marí Mayans, que inicià una nissaga ben destacada d’industrials dedicats a la fabricació de licors, primer as Caló, Formentera i posteriorment a Eivissa, els coneguts destil·lats Marí Mayans, que encara avui alegren la vida dels pitiüsos. La plaça de metge-cirurgià de Formentera, el 1867, estava dotada amb 200 escuts anuals i tenia l’obligació d’assistir els vesins pobres i de complir les altres obligacions que li pogués manar l’ajuntament.

Els deutes asfixien Formentera

Els deutes que tenia Formentera en el moment d’agregar-se al municipi d’Eivissa eren exagerats per a les seues possibilitats i, per exemple, de l’impost de cèdules personals corresponents als anys 1868-70 es devien 2.537,84 pessetes, quantitat que havia d’assumir Eivissa, que tampoc tenia una situació econòmica molt millor; per aquest concepte, el comissionat pels temes d’hisenda li reclamava 13.879 pessetes. Davant la reclamació d’Hisenda, l’alcalde d’Eivissa va dictaminar que el pregoner fes saber als contribuents que tenien deutes, de l’obligació de pagar els impostos. També l’Ajuntament demanà un ajornament al termini de quatre dies que se li donava i es sol·licità que fos de 20 dies i al·legaven que els contribuents de Formentera es trobaven separats per un braç de mar de cinc llegües males de travessar durant l’hivern, com era el mes de febrer, el de la requisitòria.

Els liberals eivissencs foren els que animaren l’agregació de Formentera al terme municipal d’Eivissa, i comptaven amb l’aquiescència del partit conservador, que es trobava en ple procés de reorganització i que limitava la seva actuació als municipis forans d’Eivissa; els liberals copaven la ciutat d’Eivissa. A Formentera, per contra, els conservadors copaven l’Ajuntament. Segurament que fou una decisió no gaire meditada, ja que significà, anys més endavant, amb l’entrada en vigor de la Llei de 31 de desembre de 1881, que l’Ajuntament d’Eivissa ascendís a categoria segona, de les tres que establia la llei, amb el consegüent augment sobre els impostos, en especial el de consums. També la nova categoria significava una major despesa en els càrrecs municipals, en la quota provincial i altres, com l’obligació de crear noves escoles.

Vora l’estany Pudent es troben les salines d’en Marroig, comprades el 1874 per Antoni Marroig Bonet, que en millorà l’explotació. / DI

Una vegada agregada Formentera a l’Ajuntament d’Eivissa, totes les decisions que afectaven a la menor de les Pitiusas, es prenien a Eivissa. La representació formenterera es limitava a un o dos regidors, que generalment un d’ells era elegit com a tercer tinent de batle, amb residència a Formentera. Altres vegades, també eren elegits eivissencs que tenien alguna relació amb l’illa.

A partir de l’agregació municipal, Formentera, a efectes electorals, quedava com a quart col·legi de la ciutat d’Eivissa i les votacions se celebraven a l’antiga casa consistorial. També s’hagueren d’elaborar noves llistes d’electorals. Es va mantenir el jutjat municipal, del qual s’encarregava el segon tinent de batle, Josep Cardona Guasch Pep Simonet de la venda des Pi des Català, en un primer moment.

Creació de les primeres escoles

Una de les poques millores que va obtenir Formentera del fet d’agregar-se al terme municipal d’Eivissa, fou que el 1870 es crearen les dues primeres escoles públiques a Formentera, una per a nens i una altra per a nenes. Cal pensar que també s’haurien creat de qualsevol manera, com passà a tots els municipis d’Eivissa. Aquí ens interessa ara la personalitat de la mestra, que fou nomenada en propietat l’agost de 1870. Era Isabel Torres Ferrer, nascuda al barri de la Marina d’Eivissa el 1845; era filla de Bartomeu i Rita i els avis paterns eren ambdós naturals de Sant Francesc de Formentera; Bartomeu era mestre d’aixa. Els avis materns eren naturals de la Marina i tenien l’ofici de mariners. Isabel Torres va obtenir el títol de mestra el maig de 1868. Aprovà oposicions el desembre de 1869. Destinada a Formentera, tenia un sou de 550 pessetes. Fou mestra de Formentera fins l’abril de 1881, que passà a l’escola de Santa Eugènia (Mallorca), posteriorment tengué destinacions a altres pobles d’aquella illa.

El primer mestre de Formentera va ser Josep Rafal Riera, que prengué possessió de l’escola el febrer de 1870. El 1874, es convocaren oposicions ja que l’escola havia quedat vacant; el mestre designat fou Guillem Coll Ribas. Casat amb Isabel Torres, els dos demanaren destinació a Mallorca.

La Mola, molt distant de la capital de l’illa, els seus habitants demanaven constantment una escola per al poble, però com que l’Estat no atenia les seues súpliques, pagaren durant anys, del seu peculi a una persona que exercia de mestre. Cobrava aquest mestre 40 pessetes mensuals.

