Memoria de la isla | Los secretos de la higuera loca

Todo lo que dije la semana pasada de la figuera de pic me dejó mal cuerpo porque, siendo cierto, no hace justicia a las muchas propiedades nutricionales y medicinales de la planta que nuestros payeses sabían aprovechar.Y convenía también recordar, como ya dijimos, que en tiempos de hambruna fue una bendición tener a mano, junto a la algarroba, la modesta chumbera que proporcionaba despensa y una buena botica. La planta siempre ha guardado celosamente sus secretos con sus agujas, pero no ha impedido que nuestros mayores aprovecharan sus beneficios para la salud, usos que hoy avalan y recuperan los laboratorios y, por cierto, también la alta cocina. Hoy sabemos que el higo chumbo es rico en azúcares naturales, vitaminas A, B y C, calcio, potasio, magnesio, sodio y fósforo; que es antioxidante, hipoglucemiante, además de aportar fibras solubles en sus pectinas, al tiempo que su mucílago tiene un efecto saciante. Y no es todo. Sus flavonoides dan salud a nuestras arterias, es hepatoprotector, regenera la mucosa gástrica, ayuda a reducir el colesterol y, por astringente, corta en seco la diarrea. Un chumbo de 100 gramos no supera las 50 calorías. Y con el 90 % de agua, viene a ser el ‘dromedario vegetal’. Los primeros navegantes que hacían las Américas lo utilizaban para hidratarse y, por sus vitaminas, para esquivar el escorbuto.

En paralelo a sus valores medicinales, el higo chumbo tiene un excelente aprovechamiento en la cocina. De pulpa carnosa y textura gelatinosa y granulada por sus semillas crujientes, tiene un delicioso sabor dulce, con un leve toque ácido y refrescante que recuerda al melón y la pera. Fruta de verano, lo común es comerlo crudo y fresco, pero da buen juego en compotas, zumos, jaleas, confituras, mermeladas, cocas, helados y confituras. Se utiliza, incluso, en ensaladas, guisos y salsas. Dejo, para el lector que se anime, dos buenas recetas. La primera es de postre: pelados los higos y cortados a trocitos, se cocinan con un cuartillo de agua a fuego lento durante 5 o 6 horas que evaporan el líquido y dejan un espeso puré que, cuando ya está frio, es una masa de textura semisólida parecida a la del membrilloy de paladar exquisito. La segunda fórmula nos da una soberbia ensalada con sólo 4 higos, un tomate, queso tierno, aceite, vinagre, sal y albahaca: picamos en un mortero la albahaca con el aceite, la sal y el vinagre; cortamos en un plato el tomate a gajos y los higos en rodajas, rociándolos con la mezcla anterior y colocando encima trozos de queso, añadiendo al plato hojitas de albahaca. Puedo asegurarles, porque la he probado, que la ensalada es refrescante, perfumada y de extraordinario paladar.

Y a los usos culinarios no le van a la zaga los medicinales. Nuestros mayores sabían que la pulpa del higo rebaja las inflamaciones, cicatriza las heridas, calma escozores y picaduras, alivia las contusiones y las pieles edematosas; que el jarabe de los higos alivia la tos y la pala abierta, hervida o calentada al horno, puede aplicarse por la parte de la pulpa como cataplasma. Nuestros payeses también sabían que las palas tostadas, una vez frías, son mano de santo sobre los tumores escrofulosos y que las quemaduras curan con un emplasto hecho con las palas machacadas, yemas de huevo y miel. Leo en la Nova aportació al coneixement de les plantes d’Eïvissa i Formentera que «els taps de figa s’empraven pels refredats de la següen manera: es tallaven uns quants taps i dins s’hipossaven dues cullerades de sucre, es deixaven a la serena i al dia següent es prenia el suc en dejú». Era también conocido que los pétalos de las flores que sacan los higos, secas y en infusión, se empleaban para curar los retortijones de las tripas.Podríamos decir, sin exagerar, que el payés, tenía en la figuera de pic su doméstica apoteca. Gratuita. Y abierta a todas horas, todo el año.

Finalmente, un aspecto de la figuera de pic en absoluto desdeñable es su aportación al paisaje. Cuando vemos los campos domesticados por los cultivos y urbanizados por un exceso de habitación, el nopal aporta un impagable contraste con su rusticidad y su aspecto térreo y primitivo. Su crecimiento anárquico no sigue patrón predecible, de manera que la planta progresa como si fuera creativa en su ácrata improvisación. No es extraño que algunos la llamen higuera loca. Cuando en su desarrollo domina la verticalidad y crece arborescente y de forma aislada, alcanzando los 4 o 5 metros de altura, es como si el nopal tuviera una querencia escultórica. En tal caso su escenografía deviene casi de postal y es lo que hace que se aproveche en jardinería. Con la particularidad de que a la adusta desnudez del nopal en invierno, le sigue en verano una carga sorprendente de frutos floridos, con crestas de un vivísimo amarillo sobre el verde metálico de las palas.

Efecto paisajístico Las más de las veces, la chumbera, en vez de elevarse, prolifera arbustiva, horizontal, colonizadora, imparable en intrincado laberinto de troncos cruzados y palas enmarañadas que, en su infranqueable espesor, puede recordarnos un cuadro de Pollock. Tanto da. Porque también en este caso su efecto paisajístico resulta innegable. En los años 70, conocí en Formentera a un pintor, Sioma Baram, que multiplicó en sus lienzos las homéricas higueras y los asilvestrados nopales de la isla. Si eliminamos mentalmente la figuera de moro que vemos en un campo, junto a una pared o en los lados de un camino, descubrimos que el paisaje se resiente, queda en él una cierta orfandad. Aunque no hace falta suprimir el nopal en un juego mental. Ya lo hace el escarabajo negro. Con él, si no lo eliminamos, la chumbera tiene ya, como la palmera, una muerte anunciada.

Suscríbete para seguir leyendo