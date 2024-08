Imaginario de Ibiza | La batidora de Porroig, a la mañana siguiente

El aire se notaba cada vez más caliente y espeso. Pegajoso, se adhería a la piel como una molesta película, y traía desde la selva el silencio previo a la tormenta. De un momento a otro se abrirían las esclusas del cielo Luis Sepúlveda

La imagen que ilustra esta página fue tomada el pasado miércoles, tras la furiosa, aunque breve, tempestad que azotó la costa pitiusa, arrastrando y encallando docenas de embarcaciones en el litoral de Formentera y también en Ibiza. En ella aparece la bahía de Porroig, durante el caos posterior a la tormenta. En la parte inferior se advierten tres veleros que quedaron ladeados tras ser arrastrados por el vendaval hasta prácticamente la orilla. Sus quillas permanecían atrapadas entre los cantos rodados del fondo. También aparece una lancha, al parecer con una grieta en la proa probablemente tras colisionar con otra embarcación, y otras tres naves formando un ramillete, después de que la ventolera, que se inició sobre las diez de la mañana, arrastrara como si fueran hojas los muertos que sujetaban las boyas a los que sus cascos se aferraban.

Mientras algunas unidades de Salvamento Marítimo y otras lanchas seguían trabajando para liberar a las embarcaciones embarrancadas, a fuerza de tirar con cuerdas y empujar cascos a golpe de motor con la proa de las neumáticas, algunos pasajeros desembarcaban, pisando por fin tierra firme, con la tez aún pálida por la pesadilla recién vivida. Uno de ellos describía lo ocurrido unas horas antes como si la bahía se hubiese transformado en una colosal batidora.

A pesar de las claras, contundentes y reiteradas advertencias sobre el peligro inminente que se avecinaba, muchos prefirieron jugarse la vida permaneciendo a bordo de veleros y lanchas. Cualquier marino avezado al que se le preguntara, respondía lo mismo ante el panorama: «La gente está loca». «Se suponía que en Porroig estaríamos a resguardo de la tormenta, pero el viento viró y la tempestad entró de lleno», trataba de justificar uno de los recién regresados, con los ojos fuera de las órbitas. Sólo le faltó arrodillarse y besar la arena.

La costa quedó sembrada de restos náuticos, desde tablas de paddle surf, que habían volado desde las cubiertas, a colchonetas, cojines para tomar el sol y muchos otros restos... Asimismo, una neumática partida por la mitad permanecía medio hundida frente a las casetas varadero del flanco izquierdo.

Saturada de barcos

La bahía se encontraba completamente saturada de embarcaciones. Tantas había y tan cerca unas de otras, que varias acabaron colisionando entre ellas. En la parte de es Cucó, el agua estaba completamente tintada por la arcilla almagre de los acantilados, que el aguacero había arrastrado hasta el mar. Incluso el cartelón de madera que impide el paso a la zona de sa Penya Roja, donde el desprendimiento de una parte del acantilado sepultó el pasado enero siete casetas varadero, sobrevivía de milagro, tras haber quedado al descubierto alguno de sus soportes.

Mientras el desconcierto imperaba junto a la playa, docenas de vehículos permanecían estacionados colapsando el aparcamiento sobre el acantilado y el desvío hacia es Xarco, anegado en algunos tramos. Coches vacíos, cuyos propietarios, en su inmensa mayoría, acababan de vivir una de las experiencias más angustiosas de sus vidas.

Y en lo alto de la escalera, un operario de una cadena de supermercados descargaba de una furgoneta una docena de garrafas de agua fría y otros víveres, que un marinero iba trasladando a la orilla, para después cargarlos en una lancha y transportarlos hasta la nave nodriza. The charter must go on. Como si por la noche no se avecinara otra tormenta de consecuencias imprevisibles y se pudiera seguir haciendo turismo como si tal cosa.

La suerte quiso que no se produjeran heridos ni muertos, pero el hacinamiento náutico de Porroig, que ya no es playa sino puerto, con un trasiego más propio de los andenes urbanos, representó el miércoles un verdadero peligro. Esta bahía constituye un claro ejemplo de que, si no se regulan los fondeos, como habría que hacer con tantas cosas de esta isla en las que impera anarquía, acabará pasando alguna desgracia.

