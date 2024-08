Dones de 'mala vida' d'Eivissa

La prostitució femenina

Dins l’imaginari popular, els que tenim una certa edat hem escoltat definicions com ‘senyores que fumen’, per referir-se a dones que portaven determinat estil de vida. Altres expressions per definir els prostíbuls eren per exemple «cases de barrets» pels capells que els homes deixaven a l’entrada quan hi arribaven. Antigament, les prostitutes eren definides a la documentació i a la normativa com a «dones errades» i posteriorment amb l’eufemisme «camareres».

‘Dones a Dalt Vila’. Autor Joan Llaverias (1865-1938). / / Obra propietat de Joan Torres

La prostitució a Eivissa ha existit, com a tots els llocs desgraciadament, des de ben antic. Hi ha molt poques publicacions al voltant d’aquesta manera, una més, d’explotació femenina. A un article sobre el tema publicat a l’almanac El Pitiús de 1997, Antoni Ferrer Abárzuza mencionava que als registres de propietats del segle XIV que recordaven als vassalls els seus deures, es mencionava que al raval de Vila hi havia un lloc conegut com el Lupanar. L’article també menciona que al llibre que recollia les ordinacions que el mostassaf havia de fer complir s’esmenta el bordell del castell.

La mare de na Dolors escombrant al carrer de la Mare de Déu. / DI

Una altra ordinació prohibia també que les dones del bordell tenguessin o acollissin esclaves per evitar, entre altres coses, que aquestes també exercissin la prostitució i tenguessin així relacions amb cristians.

L’insult bagassa

Antigament, i no tan antigament, el pitjor insult que es podia dir a una dona era bagassa, és a dir, puta. Hi ha molts expedients de denúncies als jutjats d’Eivissaper haver dit això a una dona. Així, per posar tan sols un exemple, l’agost de 1754, Vicent Escandell, fill de Joan, pagès vesí del quartó de Balansat, de 45 anys poc més o menys, es va querellar criminalment contra Antoni Escandell de Joan, pagès del quartó de Santa Eulària, lloc de Benimuni «... para que se proseda contra el el rigor de Justicia y Penas que meresciere, por motivo de que el martes, ó miercoles ultimo pasado, pasando el querellante con su muger Esperansa Riera de Ant(oni) por el camino que se hivan desde Benirras a donde estava por maioral, a la Fuente de la Piedra donde al presente esta, desde la hera de Antonio Escandell (...) llamó por dos veses a la d(ic)ha muger del querellante, disiendo: á D(io)s Bagasa de Visent Escandell; á Dios puta de esta banda, en cuia ocasion se hallan allí p(rese)ntes en d(ic)ha hera midiendo trigo, Cathalina Thorres de Ant(oni) y Catarina Escandell de Joan, a que el testigo ni su muger no (h)ablaron palabra si que prosiguieron su camino con animo de dar parte a la Justicia ...» .

Immediatament, es varen obrir diligències, no tant per defensa del dret de la dona com perquè aquesta acusació era molt greu per a la seua honorabilitat. L’honor de la dona era la que marcava l’honra de la família i era l’home qui l’havia de defensar, presentant denúncia, no ella, que no tenia personalitat jurídica. Pocs dies després, el denunciant es va apartar de la causa. Si no ho hagués fet, el denunciat hauria passat una bona temporada a la presó. Va argumentar que tots dos eren cosins en segon o tercer grau de consanguinitat. Tot i que no hi va haver condemna, l’expedient serveix per il·lustrar que greu era considerat aquest insult.

La regulació de la prostitució

En la segona meitat del segle XVII el governador va dictar unes ordinacions o recull de normes que pretenien regular la vida pública, però també alguns aspectes de la vida privada dels illencs. La Universitat, com a òrgan de govern local, havia d’aplicar i vigilar per al seu estricte compliment. Les de 1663 tenien un apartat que amb el títol de «La casa pública» establia unes regles bàsiques per a la gestió pública de la prostitució.

El text explicava que les «dones errades» no es podien mesclar amb les «bones» i per això calia destinar habitacles per a les primeres on poguessin exercir la seua professió. Eivissa tenia un port d’arribada de molts d’estrangers i això era considerat un motiu més per regular aquesta pràctica:

«... vist y conciderat que en la present Illa n’hi ha més neces(s)itat que en altra part, a causa del continuo tràfech que y a en ella per la gent forastera, que y arriba de naus, y altres embarcacions ...». Per aquest motiu s’havia d’aixecar o dedicar, en el carrer més adient, una casa o edifici per ser ocupada per les «dones errades a fi de que no estiguen entre les bones ...».

L’habitacle s’havia de pagar amb sous públics i els jurats tenien l’obligació de visitar-la cada mes i supervisar com anava tot, veure què hi mancava i si les dones eren maltractades, a fi de posar-hi remei. De fet, una instrucció d’un governador del segle XVII prohibia pegar a les dones «encara que fossin prostitutes», prova que efectivament es feia.

Tornant a les ordinacions de 1663 que regulaven l’activitat i funcionament de la casa pública, aquelles establien fins i tot el que les dones havien de cobrar: «... sia lo salari de aquelles 2 sous, per a cada vegada que usaran de son cos ...». També havien de ser visitades i examinades cada mes pels cirurgians de la Universitat, per comprovar si estaven netes de malalties infeccioses. Per cada visita el cirurgià —que no eren el que són avui, sinó uns tècnics que també exercien de barbers i treien queixals— cobrava 2 reals castellans de cada dona visitada.

La toponímia. La placeta del Bordell

En el primer nomenclàtor oficial dels carrers de Vila, encarregat per Miquel Gaietà Soler a final del segle XVIII a l’Ajuntament de la ciutat perquè servís com a base per a la capbrevació de totes les cases de la ciutat, figura la placeta del Bordell, que es trobava al final del carrer Alt de sa Penya. Aquest nom apareixia perquè aquest primer nomenclàtor recollia els noms populars amb els quals s’havien batejat pels vesins les diferents vies de la ciutat i els seus ravals. Un segle després, aquest nom ja s’havia esborrat de les revisions del nomenclàtor oficial de carrers dels anys 1887 i 1888, no perquè haguessin desaparegut els establiments d’aquesta naturalesa sinó perquè alguns noms s’havien substituït per altres menys populars.

L’honorabilitat de les dones. ‘Contra los publichs amançebats’

Les ordinacions de 1663 no només regulaven la prostitució, sinó també una qüestió diferent i més privada: el fet de conviure fora del matrimoni. Així, en un altre apartat s’establia el càstig a homes i dones, diferent en cada cas, per cohabitar sense estar casats, fos per ser fadrins o estant casats amb altres persones. En el segon cas la pena era més greu encara que en el primer. El capítol portava per títol «Contra los publichs amançebats».

El càstig per viure en pecat en el s. XVII

Multa per a l’home: la primera vegada que s’enxampava una parella vivint sense estar casada, a l’home se li imposava una multa de 10 lliures que es repartirien en tres parts: una aniria a parar a l’acusador o denunciant, el segon terç per als cofres reials i el darrer terç per a l’administració de justícia. La segona vegada pagaria el doble amb el mateix repartiment i la tercera seria condemnat a galeres durant 3 anys.

Escarni públic per a la dona. Ella tenia una condemna diferent. Ja des de la primera denúncia seria deportada de l’illa després d’haver-la passejat per tota la vila «a la vergonya», és a dir, amb escarni públic. A més, el governador tenia potestat per aplicar qualsevol càstig que consideràs adequat. També podia aplicar qualsevol pena extraordinària a l’home si aquest era casat. Les ordinacions de dues dècades després, les de 1686 contemplaven els mateixos capítols generals i les mateixes disposicions per castigar l’«amançebamiento».

La deportació

Com hem explicat, una mesura posada en pràctica durant segles va ser l’expulsió de les dones de la població on residien si eren descobertes practicant activitats no honorables, fos exercint la prostitució o simplement per conviure amb un home sense estar-hi casada. Als expedients de l’antiga Cúria i jutjats hem trobat alguns casos de dones expulsades de Mallorca per aquest motiu i deportades a Eivissa.

El segle XIX i dues històries

En el segle XIX la normativa que regulava el decòrum públic i privat era diferent de segles anteriors, però la llei continuava castigant amb la presó determinats costums que se sortien de la norma, sobretot si qui ho feia era una dona. Com a exemple, el Reial decret signat i publicat l’any 1829 per l’infaust Fernando VII:

«Llamando mi atencion principalisimamente la separación voluntaria de matrimonios y los amancebamientos publicos, que causan tanto mas funesto ejemplo, cuanto se notan en personas de clase y categoria (...) he resuelto que si advertidos por las autoridades no se reunen inmediatamente los matrimonios separados voluntariamente y cesan los amancebamientos, se proceda sin detencion al arresto y prision de los culpables y su destierro de los pueblos que residan ...»

Més endavant, instava les autoritats locals a fer llistes negres de parelles —n’era molt de les llistes negres— : «...para lo cual formaran sigilosamente listas de los matrimonios desunidos y amancebados...».

Fernando VII, tot i promulgar normes com aquesta no tenia cap empatx en tenir les amants i els fills que li donava la gana com tots els seus antecessors i successors.

En compliment d’aquesta i altres normes sobre moralitat, l’any 1832, el batle d’Eivissa Marià Ramon d’Arabí, tinent coronel i comandant del primer batalló de voluntaris realistes —absolutistes i antiliberals— i com a tal encarregat de la jurisdicció Reial Ordinària de les Pitiusas, va obrir expedient contra dues vesines de la ciutat, Esperança M. I la seua germana Maria, per la suposada vida escandalosa que portaven. L’expedient va ser obert contra elles, no contra els homes amb els quals varen tenir relació. Això sí, algun va patir també les conseqüències laborals de la seua vida «desordenada y concupiscente». La bona dona havia exercit molts anys de criada a casa del procurador Nicolau Cundaro i el seu únic delicte era que havia conviscut amb les seues parelles i havia tengut fills sense casar-se i sense voler portar-los a la Inclusa, és a dir, fent-se càrrec d’ells. Un dels testimonis citats a declarar, Antoni Ignasi Balansat, sotstinent de granaders del primer batalló de voluntaris realistes d’Eivissa, manifestà que «es y ha sido tan escandalosa la conducta de la Esperanza M. que posterior a todo lo manifestado ha tenido dos o tres hijos mas, y todos los ha criado publicamente sin que nunca haya tenido Marido ...».

Les dues germanes varen pagar amb presó la seua manera de viure fora de les normes de l’època.

La segona història va passar un segle i mig després de les ordinacions de 1686, concretament 160 anys després. L’episodi va ser protagonitzat per dos vesins de Santa Eulària i també va arribar als tribunals. Els protagonistes de la història, que ja vàrem contar completa en un altre article, eren Francesca Ferrer i Jaume Escandell. Ella tenia tres fills —dos boixos i una boixa— i 39 anys. Era propietària de terres per la vénda d’Arabí i cases al poble. Jaume Escandell, fill de Josep, tenia també tres fills —dues nenes i un nen— i 37 anys. Anteriorment, ja havia estat pres dos anys, acusat de robar dues cabres. Tots dos, segons vesins i autoritats, vivien «..amancebados publicamente, habiendo abandonado la primera á su marido y el otro á su mujer é hijos...».

Sabem la seua història perquè varen estar involucrats en un homicidi i varen ser citats a declarar com a acusats per haver acollit i donat menjar als sospitosos de l’assassinat, a la casa que compartien separats de les seues respectives famílies.

Finalment, la parella va ser condemnada a dos anys de presó a la ‘Casa galera’ de Palma, però no pel delicte d’ajudar uns pròfugs sinó per viure en pecat. Poc després, Francesca i Jaume eren indultats. Això sí, tal com estava regulat, havien de pagar les costes del judici. Per això, l’any següent va tenir lloc la subhasta o encant d’un tros de terra, propietat de Francesca, que es va fer a la plaça de la Constitució de la Marina. Era la plaça on es feia mercat, tot i que l’edifici que avui coneixem com mercat Vell, encara no s’havia aixecat.

Segles XIX i XX. Algunes fites en la regulació de la prostitució

Tornant a la pràctica de la prostitució, el primer reglament d’època contemporània promulgat a Espanya havia set l’aprovat a Madrid el juliol de 1847, tot i que només afectava la vila i cort. Aquell primer reglament establia guetos físics i legals per a les prostitutes: empadronament a part i vigilància sanitària periòdica de les dones. Als «clients» no se’ls obligava a estar a cap padró especial i continuaven encapçalant els padrons i censos familiars com a honorables caps de família.

A Barcelona, el governador de la província, Ventura Díaz, va publicar el juny de 1847 un ban ordenant «Que a las mugeres públicas notablemente escandalosas se les haga marchar a los pueblos de su respectiva naturaleza, previniéndoles que si vuelven a presentarse en los que indebidamente viven se les castigará como desobedientes a la autoridad».

Quant a l’àmbit estatal aquesta activitat es va regular l’any 1865 a través d’una llei. A Franca ja s’havia fet quatre dècades abans, concretament l’any 1826.

Altres fites en el tractament legislatiu de la prostitució són la de l’any 1879 quan es va crear la Federació Abolicionista Internacional i la de 1906, quan un primer ministre francès va manifestar que es feien expiar a les dones els vicis dels homes.

Finalment, el 28 de setembre de 1910 el ministeri de la Governació espanyol va dictar una Reial ordre sobre higiene en la prostitució. Aquesta RO no criminalitzava la dona i parlava de la prostitució com d’un «vici social». En aquesta RO de 1910 es regulaven els següents aspectes:

1. S’establia un servei d’higiene de la prostitució destinat a la defensa de la salut pública «en lo relativo á dicho vicio social».

2. El servei creat per a prevenir i tractar les malalties originades pel tràfic de la prostitució no comportarà exaccions ni l’establiment de registres especials on s’inscriguin les dones que es dediquin a la prostitució.

3. El servei havia de funcionar a totes les capitals de província i poblacions d’importància, a càrrec de les juntes provincials i municipals de Sanitat. De les juntes provincials i municipals formarà part un metge militar i un cap de l’exèrcit.

4. Al cos de metges higienistes quedaran adscrits els que «hayan obtenido sus plazas por oposición o concurso».

5. El servei d’higiene es prestaria gratuïtament a dispensaris-consultes que s’havien d’establir a tal efecte a cada localitat. Si una dona adquiria una malaltia contagiosa i continuava exercint abans de curar-se completament se li aplicaria una sanció.

6. No podia exercir la prostitució cap dona que no tengués el corresponent certificat acreditant no patir cap malaltia contagiosa expedit en data no anterior de 3 dies.

7. Els llocs on es practicàs la prostitució havien d’estar proveïts de mitjans profilàctics. Els responsables eren els llogaters o els propietaris dels edificis. S’havien de subjectar a reconeixements setmanals. «Dichos lugares no podran servir de habitación a persona menor de 40 años».

8. Si una dona feia servir el seu domicili per a exercir la prostitució estava sotmesa a les prescripcions higièniques del capítol anterior. Tampoc podia tenir amb ella cap persona de menys de 40 anys a excepció dels seus fills fins als 5 anys.

9. Les dones dedicades a la prostitució no podien conviure a les cases destinades a aquesta pràctica.

10. No estava permesa la prostitució a les dones menors de 25 anys sense el consentiment exprés dels seus representants legals, és a dir, un home. Si es trobava alguna en aquesta situació seria reclosa fins que es prengués una decisió sobre què fer amb ella.

11. No es podia exercir aquesta pràctica amb escàndols, ofensa de la moral i bons costums. És a dir, s’havia d’exercir de manera discreta.

12. Els reconeixements de les dones dedicades a la prostitució, que el cos de metges higienistes fessin fora dels dispensaris-consulta serien retribuïts. Els reconeixements dels llocs dedicats a la prostitució també serien retribuïts. En aquest cas els sous ingressarien a les juntes de sanitat per atendre les despeses d’hospitalització i curació de les dones malaltes sense recursos.

13. Regulava les competències en aquest camp de la policia governativa, a la qual es destinaria un agent especial per districte.

14. Les faltes contra aquesta normativa serien castigades pels inspectors de Sanitat amb multes de no menys de 25 pessetes ni més de 500 en cada ocasió. En cas d’insolvència, el governador havia d’ordenar la detenció de la persona insolvent.

Però una cosa era la llei i l’altra la realitat. Més d’un segle després, falta encara molt de camí per aconseguir abolir l’explotació sexual femenina i per deixar de criminalitzar les dones que practiquen o són víctimes de la prostitució i no els seus clients.

