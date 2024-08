Coses Nostres | Gusanos de fuego en un mar en llamas

Si durante décadas fueron una rareza —una anotación destacada en el diario de buceo—, en los últimos tres o cuatro años, los gusanos de fuego de la especie 'Hermodice carunculata' pueden verse con cierta frecuencia en inmersiones en Ibiza y Formentera. Siguen siendo una anotación obligatoria en el libro de inmersiones y un avistamiento fascinante, pero ya no producen gran sorpresa. Y buceadores, biólogos y oceanógrafos del resto del archipiélago confirman también la mayor presencia de este anélido poliqueto marino en el mar balear. La probable explicación del aumento de su presencia va ligada a los severos cambios, los profundos desequilibrios, que las olas de calor marinas y el calentamiento global están provocando en las aguas del Mediterráneo. Mientras algunas especies sufren eventos de mortalidad masiva —como estrellas y erizos de mar en las intensas olas de calor marinas, de 29 y 30 grados, del verano de 2022—, otros organismos están viviendo un boom del que aún se desconocen las consecuencias. Peces de mucha movilidad como la barracuda (el espetón mediterráneo) están extendiendo su área de distribución y animales bentónicos como el gusano de fuego aumentan su población.

De hecho, medios europeos como el periódico noruego Dagbladet (al que hacía referencia el Huffingtonpost el mes pasado) se hacen eco de las noticias sobre la presencia de gusanos de fuego calificandólos como «terror del Mediterráneo». «Este verano puede ser una buena idea quedarse tumbado en la hamaca de la playa, con los pies bien plantados en el suelo, sobre todo si el objetivo vacacional es un destino del Mediterráneo», escriben en el periódico noruego. Lo cierto es que muchos medios se están haciendo eco de las noticias inicialmente surgidas desde Italia sobre el supuesto peligro de una proliferación de gusanos de fuego, (la mayoría, plagiando y propagando declaraciones de un pescador siciliano que asegura que los gusanos depredan su pesca). Estas informaciones indican, erróneamente, que este animal no es propio del Mediterráneo. Y, además, están creando una alarma que corre como la pólvora por las redes sociales y que se funda en el veneno neurotóxico que estos espectaculares gusanos poseen en sus parapodios con quetas, en esas cerdas puntiagudas, que parecen pinceles, que se aprecian en la foto. Si el animal se siente amenazado, eriza las quetas y pueden clavarse en el pie de un bañista o en la mano de un buceador, provocando una intensa quemazón (no en vano este anélido es conocido como gusano de fuego). Sin embargo, la alarma es injustificada si se tiene en cuenta que esta especie no suele verse a menos de dos metros de profundidad y que los buceadores no deben tocarlos; los gusanos, desde luego, no atacan y es muy fácil acercarse a ellos para fotografiarlos sin ningún peligro. El patrón de colores llamativos del gusano de fuego ya advierte de que es peligroso (se llama aposematismo).

Por otra parte, si bien es cierto que se ven más gusanos de fuego que hace tres o cuatro años, su presencia, al menos en Balears, sigue sin ser ni habitual ni problemática; no serán los gusanos de fuego los que espanten a los turistas.

Reciclaje de desechos Hermodice carunculata es un gusano carroñero y oportunista que cumple una importante función en los fondos en los que habita porque se ocupa de reciclar la materia orgánica y porque, al vivir en el sedimento, ayuda a la oxigenación del sustrato. También se alimenta de gorgonias e hidrozoos y —según el informe ‘Los corales del Mediterráneo’, publicado por la organización Oceana en 2007— se ha detectado que en el Mediterráneo suele alimentarse de Oculina patagonica, un coral pétreo de misterioso origen que durante décadas se consideró una especie invasora.

