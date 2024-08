Tormenta de verano.

Dedicado a Cati Verdera

Llueve con intensidad. El sonido del chorro de agua, que cae desde el canalón sobre la entrada de la cisterna, no me deja dormir. Tampoco los turistas, que no cesan de venir para sentarse en la terraza de casa y disfrutar de las vistas protegidos por la cubierta del porche. He tenido que salir un par de veces para pedirles que bajen la voz, para explicarles que sus animadas conversaciones no me dejan conciliar el sueño.

El día pasa a ser noche y viceversa vertiginosamente. En este preciso instante es de día y luce un sol radiante. El nivel del agua ha subido y ha convertido el filo del acantilado en orilla. Escucho el alboroto de las voces de los bañistas que juegan con las olas de un mar embravecido que rompe contra las losas de piedra viva, que se revuelcan en una masa de espuma, tierra, ramas de romero, mata y sabina. Cuando salen del agua se tumban sobre el terreno pedregoso, exhaustos, completamente magullados, y con expresiones de placer en sus rostros.

Regreso a la cama, mas sigo sin poder dormir. Reincorporado puedo ver que de nuevo el cielo está cubierto. Las nubes tienen un color gris azulado oscuro y denso. Me acerco a la ventana y observo cómo un tornado le roba el protagonismo al horizonte. Pero a la familia que conversa en la terraza, mientras devoran bocadillos envueltos en papel de aluminio, les pasa inadvertido.

Me saluda una araña con un abdomen enorme desde la barra de la cocina. Me acerco a ella y le tiendo la mano. Extiendo un dedo para que pueda subirse a él. Estira un poco una pata, la apoya en la uña del índice, la flexiona y se impulsa hacia adelante. Con movimientos lentos pero continuos recorre las falanges de mi dedo acariciándome en su paso. Llega hasta el anverso de la mano. Hace una pausa y continúa subiendo por el brazo hasta que alcanza el hombro y se vuelve a parar. Se toma el ascenso con mucha calma. Reemprende el camino y al recorrer el cuello me hace cosquillas. Llega hasta la oreja, la rodea por detrás del lóbulo hasta que completa la vuelta y se coloca en la patilla. Entonces me dice con voz baja, en tono confidencial:

—Vengo a buscar amparo dentro de tu casa, fuera hay demasiada gente. Este lugar empieza a parecer un parque temático, ¿te importa?

—¿Cómo me va a importar? —le contesto—. Es un placer compartir mi refugio contigo.

Durante la noche, cuando el acantilado recupera la tranquilidad, tampoco consigo dormirme. Decido aprovechar el momento de insomnio para limpiar. Al barrer me hace feliz encontrar en el suelo las pequeñas gomas de los brackets de mis hijas.

Embriagado por la falta de sueño acepto que la presencia de los turistas no me dejará dormir de día, al igual que la excitación no me dejará hacerlo por la noche. La aceptación me hace no volver a insistir en pedir respeto hacia el momento de descanso en mi casa. Decido dejarles disfrutar con sus conversaciones, salir al bosque y subirme a un árbol para encontrar un lugar donde poder reposar sin que nada interrumpa mi descanso. Elijo un pino que parece estar hecho para ser escalado. Sus ramas se extienden configurando peldaños que me ayudan a llegar lo suficientemente alto para recuperar la tranquilidad. Desde la altura, la sensación de bienestar me hace recordar a El Barón rampante. Me muevo con soltura saltando de rama en rama. Me gusta el contacto con el árbol al abrazarlo, el olor a resina, la visión del bosque y del acantilado desde la perspectiva que me da la altura.

Cuando desciendo del árbol lo beso antes de volver a entrar en casa. Regreso a la cama y consigo dormirme. Al despertar he tomado conciencia de que en la búsqueda de la libertad he caído prisionero de mí mismo. A través de la puerta cristalera veo que ya no queda nadie en la terraza. Se han marchado. Experimento la sensación de tranquilidad recobrada propia del mes de noviembre. Ha bajado el nivel del mar. El paisaje vuelve a ser el que estoy acostumbrado a habitar. Salgo a pasear y disfruto viendo cómo, después de la tormenta, los caminos se han convertido en torrentes. El agua brota de la tierra, corre cristalina creando pequeños arroyos y brilla reflejando la luz del sol. El color del bosque ha cobrado alegría, los verdes vivos de las hojas contrastan con el marrón húmedo de las cortezas de los troncos, del manto de pinaza mojada que cubre la tierra y con el azul intenso del cielo.

