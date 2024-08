Sluiz: Adiós al reino de la extravagancia y la originalidad

Si quieres destruir la avaricia, debes destruir el lujo, que es su padre Cicerón

En toda mi vida, en ninguna de las ciudades y países a los que he viajado, incluidos los lugares más exóticos, he descubierto una tienda tan alucinante y rompedora como Sluiz, clausurada por sorpresa esta misma semana por orden de la autoridad municipal. Los seguidores de esta tienda insólita aún seguimos en estado de shock por una decisión tan extrema e inesperada, que tendrá todos los parabienes legales pero que, con todos los despropósitos que acontecen en esta isla desnortada, no deja de resultar chocante.

La antigua barbacoa de Santa Gertrudis era una isla dentro de la isla, un templo de la creatividad, el reciclaje y la irreverencia, donde podías descubrir objetos tan insólitos que jamás encontrarías en ningún otro lugar: latas de gasolina reconvertidas en maletas, focos antiaéreos, budas fosforescentes, latas de conservas y aguas minerales de mil procedencias, vírgenes iluminadas, gorilas gigantes de porcelana, vacas de colores colgadas de los árboles, cactus de colorines, barbies crucificadas, sillones inspirados en los modelos de época con las telas más kitsch, sillas plegables condenadas al vertedero resucitadas en tonos chillones, candelabros inimaginables, vajillas con cada plato de un color…

Sluiz era la cueva de Alí Babá de la creatividad y estaba en Ibiza. Definirla como una tienda se queda corto; era un museo de la imaginación, donde era imposible entrar y no llevarse algo, porque, aunque los precios eran elevados, siempre había algo para cualquier bolsillo que se acababa convirtiendo en el recuerdo más original de las vacaciones. En todo caso, se podía simplemente visitar y salir con las manos vacías porque no cobraban entrada. A lo largo de estos años, he enseñado Sluiz a muchas personas y no ha habido una sola que no se quedara con la boca abierta.

Mientras Ibiza se llena de cadenas internacionales y marcas de moda globales, que no aportan el menor valor añadido, se echa el cierre al comercio más auténtico y exclusivo en cuanto a diseño de mobiliario y arte decorativo que podía hallarse en nuestro país e incluso más allá.

¿Y qué ha hecho Sluiz para que le cierren las puertas en plena temporada, con un plazo de 48 horas, abocando a casi 50 trabajadores al paro y a la empresa a la quiebra? ¿Se ha dedicado a organizar after hours como hacen algunas villas desde hace años? ¿Venden sustancias psicotrópicas? ¿Es una base secreta de taxis pirata? ¿Han convertido un chiringuito en un beach club? Pues no. Según parece, comercian con ropa y decoración sin licencia porque aquello era un restaurante.

Por esta regla de tres, habría que cerrar todas las tiendas de ropa que hay en las discotecas, los restaurantes de playa y hasta algún hotel rural. También se tendría que hacer cumplir la prohibición de servir comidas y bebidas en las hamacas de los beach clubs, cuando en la inmensa mayoría se dedican a esta actividad ante las narices de la policía.

Imagino que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha cumplido escrupulosamente con la legislación y los plazos. Sin embargo, mientras se buscan los vericuetos para legalizar un montón de viviendas irregulares en suelo rústico, ¿no había manera de darle solución a un local cuyo pecado es vender ropa y sillones teniendo licencia de restaurante? En Ibiza ocurren cosas incomprensibles. Esperemos que cuando Hans e Yvonne Nuijten, los holandeses creadores del negocio, se recuperen del golpe, encuentren otro lugar en la isla para Sluiz.

Un buen vecino La gente de Santa Gertrudis que ha comentado la noticia del cierre de Sluiz en las redes sociales ha mostrado su temor a lo que pueda ocurrir en esta finca. Algunos afirman que la intención de la propiedad del inmueble es cerrar este comercio para poder vender el inmueble a uno de los grupos empresariales interesados en montar un local de ocio. Mientras tanto, recuerdan que los últimos inquilinos han sido buenos vecinos y no han dado problemas a lo largo de todos estos años.

