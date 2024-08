La mirada de Joan Costa: El último rayo de sol

Atardecer sobre la iglesia del pueblo de Sant Mateu. Los constructores de las antiguas iglesias de Ibiza puede que no fuesen profesionales de la arquitectura, pero no se puede negar que tenían muchos conocimientos geográficos. Siempre están ubicadas en lugares muy estratégicos. No parece que sea casual que la cruz del campanario de la iglesia de Sant Mateu sea la que reciba el último rayo de sol del día. 2/Febrero/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Taller de espardenyes tradicionales organizado por la Asociación Artesanal de Portmany. / Joan Costa

Manos que trabajan

Taller de espardenyes tradicionales organizado por la Asociación Artesanal de Portmany. Uno se figura un retrato como la imagen de una persona en la que muestra el rostro. Pero no siempre es así, un detalle como el de las manos también nos ofrece mucha información sobre ella. Viendo la fotografía podemos suponer por ejemplo, la edad, el género y la ocupación del personaje retratado. 9/Enero/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Retrato de un juvenil de mero fotografiado en Portinatx. / Joan Costa

Inconsciencia juvenil

Retrato de un juvenil de mero fotografiado en Portinatx. Es mucho más sencillo fotografiar un mero cuando aún son juveniles que cuando ya han alcanzado su etapa adulta. Para entonces ya han desarrollado el temor a los buceadores que hace que resulte muy complicado poder acercarse a ellos. 7/Septiembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.

Amanecer en Platges de Comte. / Joan Costa

Buscar las líneas

Amanecer en Platges de Comte. Uno de los ejercicios que más ayuda a evolucionar nuestra destreza fotográfica es el de olvidar los sujetos como tal y verlos solo como formas y líneas. En este caso me fijé en las piedras del primer término de la playa y las coloqué en la imagen de modo que pareciese una línea que se dirige a la Illa des Bosc. 16/Marzo/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Detalle de un pez araña semienterrado en la arena en Benirràs. / Joan Costa

El pez más peligroso

Detalle de un pez araña semienterrado en la arena en Benirràs. Aunque en la imagen muestra una boca amenazadora, en realidad lo más peligroso de los peces araña son las espinas de su aleta dorsal. Es probablemente el animal más peligroso que habita en nuestras islas, o al menos, el que más visitas provoca a la planta de Urgencias al cabo del año. 18/Diciembre/2020 Islas Baleares. Ibiza.

