Memoria de la isla: A toc de campana

«En la sombra de la capilla de San Blas, bajaban las cuerdas de las campanas por un orificio de la bóveda y la campanera, antigua campesina, las asía contra el pecho y tiraba de ellas con inclinaciones del torso, émulas del movimiento cavador. Francisca tenía su estilo de doblar, tan conocido que nos parecía ser el propio de las campanas. Un día abandonó la iglesia y la posa del campanario parroquial, -su clamor por los difuntos- ya no tuvo la tristeza de otro tiempo». E. Fajarnés Cardona

'Anar a toc de campana', frase que ya no utilizamos porque las campanas han perdido protagonismo, significaba hacer las cosas con disciplina y puntualidad. Es cierto que en el pasado andábamos sin prisas y que la medida del tiempo no pasaba de ser un más o menos, pero eso no significaba que se tuviera que llegar a 'misses dites'. Es muy posible que anar a toc de campana fuera una frase más urbana que rural, pues era imposible que los tañidos llegaran a las casas dispersas en el campo y, las más de las veces, alejadas del templo. El payés no necesitaba campanas que le organizaran la vida. Se regía por el sol y, si estaba nublado, dejaba el tajo cuando le sonaban las tripas y se le juntaba el hambre con las ganas de comer. En vez de decir 'anar a toc de campana' es muy posible que dijera 'anar a toc d’esquella', frase más propia de la ruralía. En la ciudad, en cambio, sí tuvieron las campanas un importante papel. Podría decirse que en Vila vivíamos entre 'tocs, vols i repics'.

Las campanas urbanas ordenaban la vida de la comunidad, la congregaban, eran su nexo. Nos daban las horas, tocaban a vísperas, a maitines, el Ángelus y el Ave María, llamaban a misa, al rosario, a triduos o novenarios y también se oían en las procesiones. En la del Corpus organizaban la de Dios es Cristo porque sonaban todas a la vez, las de la Catedral, Santo Domingo, Sant Elm y las más agudas del convento de las agustinas. Las campanas sólo enmudecían, sustituidas por matracas, desde las 3 de la tarde del Jueves Santo hasta el amanecer del Sábado de Gloria.

Señal de peligro

Y avisaban también cuando había peligro, especialmente en caso de incendios o naufragios. En otros tiempos, su toque a rebato salvaba vidas cuando en el horizonte asomaba el Turco. Las campanas eran el único medio que existía para dar la alarma en emergencias y desgracias. Cuando en los años 60 se incendió el ‘Floran’, un cementero griego que estaba atracado en el Martillo, las campanas de Sant Elm alertaron a las gentes de la Marina y muchos vecinos de la Bomba y los Andenes salieron a escape con lo puesto por las carreteras, algunos, cosa curiosa, con la jaula del canario. Las campanas nos advertían también de los fallecimientos y según era el toque sabíamos si se trataba de un niño, una mujer o un anciano. Sus tañidos transmitían y despertaban sentimientos de alegría o tristeza, según hablaran de fiesta o de muerte. El toque festivo era un enérgico volteo de campanas, mientras el toque de difuntos repetía dos campanadas graves, lentas y espaciadas, que transmitían una enorme tristeza.

Las campanas eran tan importantes que cuando llegaban de la fundición, antes de colocarlas en el campanario, se bendecían en una solemne ceremonia similar a un bautizo que les daba nombre. En la catedral ibicenca tenemos cinco, todas centenarias, la Xica o dels Quarts (1680), Sant Sagrat (1565), Santa Creu (1583), Santa Bárbara (1630) —abogada contra rayos y truenos—, y la Campana Major o de Sanctus (1680). Pero no quedaba aquí la cosa, porque teníamos muchas otras campanas. Los monaguillos hacían sonar una pequeña cuando el sacerdote salía de la sacristía para decir misa y la tocaban luego en la consagración. También sonaba en entierros, en las procesiones y cuando el Viático pasaba bajo la umbela blanca por las calles para sacramentar a un enfermo. Y en el ámbito doméstico era común que en los dormitorios, sobre la mesita de noche, hubiera una campanita para que los abuelos, en caso de necesidad, pudieran pedir ayuda.

¡Hasta en La Consolación tuvimos campanas! Una estaba en la entrada del colegio y se accionaba con un cordel desde fuera para que nos abriera la hermana portera, sor Antonia de los Clavos de Cristo, una santa pero dura de oído y picajosa. Perdía el oremus cuando estirábamos con insistencia del cordel de la puerta hasta que conseguíamos que viniera al trote despotricando, ‘¡sois peores que demonios, peores que demonios!’. Y sor Sofía acudía al quite para calmar su berrinche y quitarle hierro a la travesura, ‘¡son niños, hermana, sólo son niños!’. Pero ella no la oía y repetía ‘¡demonios, son demonios!’.

También había una campana de buen tamaño en la puerta de la capilla que daba al claustro y otra, no sé para qué, en la sala de música, sobre un viejo piano. Y luego estaba la campanita litúrgica con mango de madera que se guardaba en la sacristía. Tenía un tintineo frio y agudo que, cuando dábamos una cabezada en el tedioso rosario de la tarde, nos despabilaba. Las campanas, en fin, tenían tanta presencia en la vida diaria que daban frases hechas como fer una volta de campana, sentir tocar campanas, llançar les campanes al vol, fer una campanada, etc. Y teníamos también adivinanzas como ‘tres senyores están dia i nit al balcó i no tenen por’ o ‘una vella amb una dent, fa corre tota la gent’. Y aquí lo dejo con el recuerdo del insólito y extraordinario concierto, Una mar de sons, que con las campanas de la Catedral nos hicieron hace algunos años los campaneros Mauro Llop y Eliseu Martínez, descubriéndonos toques estrictamente pitiusos como el Toc de Primera Classe y el Toc de Queda de Santa María la Major. Es muy posible que alguien, algún día, nos explique buena parte de nuestra historia desde la dilatada biografía de nuestras viejas y entrañables campanas.

Suscríbete para seguir leyendo